«Образ будущего» Чувашии связан с «Единой Россией» и вакцинацией
Чувашское отделение «Единой России» утвердило список кандидатов на выборах в Государственный совет республики. На решение кадровых вопросов ушло более двух часов: конференция, которая состоялась в театре 14 июля, разделилась на два отделения с антрактом на голосование, которое впервые было электронным и прошло в «кабинках». И если в первом акте главным стало оглашение списков кандидатов в депутаты, то во второй части главным действующим лицом можно назвать главу Чувашии, справоросса Олега Николаева.
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Конференция состоялась на главной театральной площадке республики — в Государственном театре оперы и балета. Несмотря на театральные просторы, которые позволяют соблюдать антиковидную дистанцию, в зале было душновато — поэтому, видимо, одна из хрупких чувашских красавиц, встречавшая гостей в ярком национальном костюме, упала в обморок. Впрочем, её удалось быстро привести в чувство, благо рядом удачно оказался экс-министр здравоохранения Владимир Викторов.
Для членов президиума и первых элитных рядов в зале гудели два больших вентилятора, разгоняя жару, а порой и грусть: известно, что далеко не все действующие депутаты вновь стали кандидатами, а кто-то и вовсе завершает политическую карьеру. А на экране тем временем транслировался видеопоказ о действующих перспективных депутатах.
Два главных вопроса партийцы решили в первый час: это выдвижение 69 кандидатов в депутаты по единому избирательному округу и 22 кандидатов по одномандатным округам. Надо отметить, что впервые голосование, сохранив тайный формат, проходило в электронном виде: в театральном фойе оборудовали восемь открытых «кабинок» с терминалами. В результате из 92 делегатов проголосовал за предложенные списки 91 человек, против — один.
После антракта на голосование на конференцию прибыл глава Чувашии Олег Николаев, который ещё полтора года назад был депутатом Госдумы и возглавлял региональное отделение «Справедливой России», а после назначения на пост руководителя республики стал «простым» членом партии. Он принял участие в торжественной церемонии вручения партийных билетов, одаривая цветами (!) новых членов «Единой России», а затем выступил почти с 20-минутной речью. К слову, подобного красноречия не могла себе позволить лидер чувашских единороссов Алёна Аршинова, уложившись в заключительном обращении в 13 минут. Рядовым членам партии отвели пятиминутки.
Олег Николаев в своём выступлении назвал конференцию единороссов «знаменательным событием», а саму партию — «фаворитом», уточнив, что за 20 лет она стала «одной из ведущих политических сил» в России и Чувашии. И тут же добавил, что хотя единороссы берут на себя ответственность за знаковые решения, но «не все решения популярны, не все вызывают восторг»:
Говоря о взаимодействии с «Единой Россией», глава Чувашии выделил национальные проекты, при реализации которых за полтора года «проделали большую работу», а теперь нужно наладить «мониторинг принятых решений». Ещё одно направление — реализация стратегии развития республики до 2035 года, «образа будущего» Чувашии, также «стоит задача скорейшего вакцинирования».
Говоря о выборном процессе, глава Чувашии выступил за максимальную «прозрачность и чистоту выборов», «чтобы не применялись так называемые чёрные, нечестные технологии». И в заключение поздравил членов партии, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах, пожелав им «успехов, честной борьбы и, конечно же, победы».
В партии тем временем привели итоги обращений и жалоб избирателей, составив рейтинг проблем на основе работы общественных приёмных. Эти вопросы могут стать основой предвыборной программы партии.
На первом месте — социальная защита. Также жители поднимают вопросы строительства новых школ, дефицита кадров в здравоохранении и образовании, регламентации стоимости лекарств и медицинских услуг, острыми остаются проблемы низких доходов населения и темпы роста тарифов в ЖКХ. По-прежнему актуальными остаются вопросы безработицы, особенно среди молодёжи, и привлечения инвестиций.
В первую тройку кандидатов в депутаты Госсовета Чувашии седьмого созыва по единому избирательному округу вошли Леонид Черкесов, Николай Николаев и Николай Владимиров.
Кандидаты в одномандатных округах:
Алатырский округ (территория № 1) — Евгений Таланов
Батыревский округ (территория № 2) — Олег Мешков
Вурнарский округ (территория № 3) — Владимир Свешников
Комсомольский округ (территория № 4) — Юрий Попов
Канашский округ (территория № 5) — Артем Владимиров
Умарский округ (территория № 6) — Юрий Зорин
Цивильскй округ (территория № 7) — Владимир Лидерман
Моргаушский округ (территория № 8) — Николай Угаслов
Ядринский округ (территория № 9) — Владимир Мурайкин
Шумерлинский округ (территория № 10) — Сергей Мельников
Чебоксарский округ (территория № 11) — Владимир Викторов
Заводской округ (территория № 12) — Александр Титов
Южный округ (территория № 13) — Дмитрий Арсютов
Восточный округ (территория № 14) — Олег Дельман
Новоюжный округ (территория № 15) — Сергей Кольцов
Привокзальный округ (территория № 16) — Владимир Кузин
Центральный округ (территория № 17) — Алексей Мурыгин
Западный округ (территория № 18) — Андрей Александров
Юго-Западный округ (территория № 19) — Михаил Резников
Приволжский округ (территория № 20) — Николай Николаев
Винокуровский округ (территория № 21) — Алексей Михалуков
Юраковский округ (территория № 22) — Ольга Петрова.