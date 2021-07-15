Чувашское отделение «Единой России» утвердило список кандидатов на выборах в Государственный совет республики. На решение кадровых вопросов ушло более двух часов: конференция, которая состоялась в театре 14 июля, разделилась на два отделения с антрактом на голосование, которое впервые было электронным и прошло в «кабинках». И если в первом акте главным стало оглашение списков кандидатов в депутаты, то во второй части главным действующим лицом можно назвать главу Чувашии, справоросса Олега Николаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Новое здание Дома правительства Чувашии

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Конференция состоялась на главной театральной площадке республики — в Государственном театре оперы и балета. Несмотря на театральные просторы, которые позволяют соблюдать антиковидную дистанцию, в зале было душновато — поэтому, видимо, одна из хрупких чувашских красавиц, встречавшая гостей в ярком национальном костюме, упала в обморок. Впрочем, её удалось быстро привести в чувство, благо рядом удачно оказался экс-министр здравоохранения Владимир Викторов.

ИА REGNUM Девушки в чувашских национальных костюмах

Для членов президиума и первых элитных рядов в зале гудели два больших вентилятора, разгоняя жару, а порой и грусть: известно, что далеко не все действующие депутаты вновь стали кандидатами, а кто-то и вовсе завершает политическую карьеру. А на экране тем временем транслировался видеопоказ о действующих перспективных депутатах.

ИА REGNUM Спикер Госсовета Альбина Егорова рассказывает о качествах депутата

ИА REGNUM Перед началом конференции

ИА REGNUM После голосования — дезинфекция рук

Два главных вопроса партийцы решили в первый час: это выдвижение 69 кандидатов в депутаты по единому избирательному округу и 22 кандидатов по одномандатным округам. Надо отметить, что впервые голосование, сохранив тайный формат, проходило в электронном виде: в театральном фойе оборудовали восемь открытых «кабинок» с терминалами. В результате из 92 делегатов проголосовал за предложенные списки 91 человек, против — один.

ИА REGNUM Перечисление списков кандидатов в депутаты

ИА REGNUM Голосует депутат Госсовета Николай Угаслов

ИА REGNUM Очередь перед кабинами для голосования

После антракта на голосование на конференцию прибыл глава Чувашии Олег Николаев, который ещё полтора года назад был депутатом Госдумы и возглавлял региональное отделение «Справедливой России», а после назначения на пост руководителя республики стал «простым» членом партии. Он принял участие в торжественной церемонии вручения партийных билетов, одаривая цветами (!) новых членов «Единой России», а затем выступил почти с 20-минутной речью. К слову, подобного красноречия не могла себе позволить лидер чувашских единороссов Алёна Аршинова, уложившись в заключительном обращении в 13 минут. Рядовым членам партии отвели пятиминутки.

ИА REGNUM Кабинки для голосования

Олег Николаев в своём выступлении назвал конференцию единороссов «знаменательным событием», а саму партию — «фаворитом», уточнив, что за 20 лет она стала «одной из ведущих политических сил» в России и Чувашии. И тут же добавил, что хотя единороссы берут на себя ответственность за знаковые решения, но «не все решения популярны, не все вызывают восторг»:

«[При принятии решений] исходили из баланса интересов, государственной важности».

ИА REGNUM Пресс-подход

ИА REGNUM После голосования

Говоря о взаимодействии с «Единой Россией», глава Чувашии выделил национальные проекты, при реализации которых за полтора года «проделали большую работу», а теперь нужно наладить «мониторинг принятых решений». Ещё одно направление — реализация стратегии развития республики до 2035 года, «образа будущего» Чувашии, также «стоит задача скорейшего вакцинирования».

«Возникает вопрос дальнейшего углубления работы», — отметил Олег Николаев.

Говоря о выборном процессе, глава Чувашии выступил за максимальную «прозрачность и чистоту выборов», «чтобы не применялись так называемые чёрные, нечестные технологии». И в заключение поздравил членов партии, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах, пожелав им «успехов, честной борьбы и, конечно же, победы».

ИА REGNUM Регистрационная стойка

ИА REGNUM Глава исполкома чувашского отделения ЕР Ольга Калинкина и депутат Госсовета Юрий Попов

В партии тем временем привели итоги обращений и жалоб избирателей, составив рейтинг проблем на основе работы общественных приёмных. Эти вопросы могут стать основой предвыборной программы партии.

На первом месте — социальная защита. Также жители поднимают вопросы строительства новых школ, дефицита кадров в здравоохранении и образовании, регламентации стоимости лекарств и медицинских услуг, острыми остаются проблемы низких доходов населения и темпы роста тарифов в ЖКХ. По-прежнему актуальными остаются вопросы безработицы, особенно среди молодёжи, и привлечения инвестиций.

ИА REGNUM Перед началом конференции

В первую тройку кандидатов в депутаты Госсовета Чувашии седьмого созыва по единому избирательному округу вошли Леонид Черкесов, Николай Николаев и Николай Владимиров.

ИА REGNUM Конференция завершилась

Кандидаты в одномандатных округах:

Алатырский округ (территория № 1) — Евгений Таланов

Батыревский округ (территория № 2) — Олег Мешков

Вурнарский округ (территория № 3) — Владимир Свешников

Комсомольский округ (территория № 4) — Юрий Попов

Канашский округ (территория № 5) — Артем Владимиров

Умарский округ (территория № 6) — Юрий Зорин

Цивильскй округ (территория № 7) — Владимир Лидерман

Моргаушский округ (территория № 8) — Николай Угаслов

Ядринский округ (территория № 9) — Владимир Мурайкин

Шумерлинский округ (территория № 10) — Сергей Мельников

Чебоксарский округ (территория № 11) — Владимир Викторов

Заводской округ (территория № 12) — Александр Титов

Южный округ (территория № 13) — Дмитрий Арсютов

Восточный округ (территория № 14) — Олег Дельман

Новоюжный округ (территория № 15) — Сергей Кольцов

Привокзальный округ (территория № 16) — Владимир Кузин

Центральный округ (территория № 17) — Алексей Мурыгин

Западный округ (территория № 18) — Андрей Александров

Юго-Западный округ (территория № 19) — Михаил Резников

Приволжский округ (территория № 20) — Николай Николаев

Винокуровский округ (территория № 21) — Алексей Михалуков

Юраковский округ (территория № 22) — Ольга Петрова.