Резкий рост цен на так называемый «борщевой набор» — простые и привычные для жителей России овощи — не остался незамеченным для сибиряков. Своё возмущение по этому поводу они высказывают в соцсетях.

Иоахим Бейкелар. Продащица с фруктами, овощами и птицей. 1564

«Стоимость корнеплодов в России бьёт рекорды: морковь продают по 120 рублей за кг, а цена картошки доходит до 200», — сообщается на странице паблика «ТВК Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

В качестве причин называются жара и паводок в ряде регионов РФ. Непогода, мол, привела к неурожаю, что, в свою очередь, повлияло на рост цен. Торговые сети вынуждены были закупать овощи за рубежом. Ситуацию может выправить новый урожай, который уже на подходе.

«Экзотический корнеплод «картошка». Приехали», — комментирует Anews K.

«Хватит держать народ за идиотов! Какой на фиг неурожай случился зимой на растительное масло и сахар? Их что, зимой собирают?!! И сейчас всё то же самое. Это только непомерный аппетит торгашей», — считает Элина Л.

«Раньше тоже жара и паводки были, но цены так не взлетали. В данный момент это кому-то выгодно», — отметила Татьяна Т.

Дарья Антонова ИА REGNUM Овощной отдел в супермаркете

«О ценах на морковку сейчас говорят, как о курсе доллара. Я фигею. Это же морковка копеечная!!! Что в стране происходит???» — спрашивает Марья С.

Василий К. подчёркивает, что за 200 рублей он лучше купит мяса или курицу. Однако Олег К. ответил ему, что «мясо под 500 уже стоит».

"Без комментариев», — возмущён Димка С.

«Доллар/евро стабильны. Вообще всё стабильно. Только на тысячу рублей все меньше и меньше можно купить с каждым днём», — заметила Елена К.

«Пойду водички попью», — иронизирует Александр Р.

«Дешевле покупать картошку — порошок в мешочках», — делает вывод Станислав В.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Потребительская корзина

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Красноярскстата, в Красноярском крае за год (в июне 2021 года к июню 2020 года) цены на потребительском рынке увеличились на 7%. В группе продовольственных товаров значительно взлетели цены именно на «борщевой набор». Свёкла столовая взлетела в цене в 2,4 раза, картофель подорожал на 95,9%, морковь — на 80,9%, белокочанная свежая капуста — на 53,9%. Также выросли в цене подсолнечное масло (на 38,3%), сахар-песок (на 42,4%) и другие продовольственные товары.

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