В апреле этого года президент РоссииВладимир Путин сосредоточил более 100 тыс. военнослужащих у границы с Украиной, что привело к эскалации напряженности между двумя странами и стало причиной активного обсуждения его возможных намерений. Впоследствии он отвел часть этого контингента. Затем, в июне, Россия после столкновения с британским эсминцем, вошедшим в территориальную зону вокруг Крыма, пригрозила бомбить такие суда в будущем, пишетДжейкоб Хейлбрунн в статье, вышедшей 14 июля в The National Interest.

Константин Александрович Трутовский. У колодца. 1893

Теперь, в обширном эссе, которое было опубликовано 12 июля на сайте Кремля, и на фоне приближающихся выборов в Государственную думу, которые пройдут в сентябре, Путин подробно изложил свои взгляды на отношения между Украиной и Россией. Как и в прошлых статьях российского лидера, он глубоко вникает в противоречия российской истории, предлагая то, что можно охарактеризовать только как бескомпромиссное описание связей России и Украины. Откровенно говоря, Путин, похоже, открывает новую фазу в соперничестве между Востоком и Западом.

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В своей статье глава Кремля отвергает представление о том, что Украина и Россия имеют разные судьбы. Он указывает, что ничто не может быть дальше от истины.

«Убеждён, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией», — пишет Путин. — Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами».

Kremlin.ru Владимир Путин

Путин даже углубляется в этимологию слова «украинский», утверждая на основе своих лингвистических исследований, что оно «изначально означало сотрудников пограничной службы, которые обеспечивали охрану внешних границ». В своих последующих комментариях Путин сообщил по государственному телевидению, что опубликовать статью его побудили недавние шаги Запада.

«Судя по всему, началась активная работа по проекту «анти-Россия», и это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства», — заявил Путин

Путин всерьез рассматривает вопрос об аннексии Донбасса или о новом вторжении на Украину? Или он просто играет мускулами перед сентябрьскими выборами? Прошлое в каком-то смысле говорит и о будущем: повышение ставок по Украине будет соответствовать подходу Путина к внешней политике, в которой он добился наибольших успехов. Даже когда российская экономика пробуксовывала, Путин удавалась то, что Москва за рубежом добивалась больших успехов, чем от нее можно было ожидать.

Страна обозначила свое возвращение к статусу великой державы, «подавив» Грузию в августе 2008 года. Она «аннексировала» Крым в марте 2014 года. Она вернулась на Ближний Восток, усилив свое влияние в Сирии и Иране. Война на Украине, напротив, была неоднозначной. Её неубедительный характер означает, что Путин может усилить давление на Украину, когда ему заблагорассудится. Но это также означает, что она стала чем-то вроде болота, которое не закончилось однозначно и решительно на российских условиях.

Кроме того, украинцы не отвергают заявления Путина. Несомненно, президент Украины Владимир Зеленский пытался преуменьшить их значение, заявив, что «было приятно, что человек знает украинский».

President.gov.ua Владимир Зеленский

Тем не менее Арсений Яценюк, бывший премьер-министр Украины и основатель фонда «Открытая Украина», похоже, придерживается более резкой точки зрения. Яценюк, который в настоящее время находится с визитом в Вашингтоне, где он выступал в Атлантическом совете, сказал Хейлбрунну, что, во всяком случае, Путин «за последние пять лет стал сильнее». По его словам, Байден выдержал испытание Путина, не дрогнув во время недавнего наращивания войск. Но Яценюк, который выступает за членство Украины в НАТО, указал, что, по его мнению, у Путина остается несколько вариантов, как мягких, так и жестких, чтобы попытаться вернуть Украину, насколько это возможно, на российскую орбиту.

«Миссия Путина состоит в том, чтобы восстановить величие Российской империи», — отметил бывший глава украинского правительства.

До сих пор Путин вел себя не как азартный игрок, а как проницательный тактик, добивающийся легких побед за границей, когда и где только может, независимо от того, насколько безуспешно протестует Запад. Но сейчас, похоже, позиция самого Путина ужесточается. Его интерес к компромиссу с Западом, к которому он в последние годы не особо стремился, теперь кажется таким же низким, как уровень воды на плотине Гувера. Путин может оказаться на распутье. Если он будет действовать в соответствии с заповедями, которые провозглашает в своем эссе, это может превратить противостояние Востока и Запада в нечто гораздо более отвратительное и более зловещее.