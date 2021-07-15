Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь назвал продвигаемое политиками США расследование против Китая о происхождении нового коронавируса только пробным шаром. По его словам, это только говорит о том, что некоторым американским политикам плевать на вопросы жизни и смерти. Также доказано, по его словам, что некоторые политики в США вообще не уважают науку.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Угроза

«Выяснилось, что некоторых политиков в США совсем не волнует правда. Факты говорят громче слов, а справедливость находится в сердцах людей. Независимо от американских политиков», — заявил он.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo оставили ряд комментариев по этому поводу под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

«Некоторых американских политиков вообще не волнует правда. Как бы ни кричали американские политики, их попытки политизировать источник вируса и обвинить другие страны окончатся провалом», — уверен «Утро на даче».

«Соединенные Штаты — и есть то место, которое необходимо проверить первым по вопросу происхождения нового коронавируса», — заявил Хун Джин 2021.

«Шел 2021 год. В сверхдержаве, претендующей на звание маяка свободы и прав человека, за год умерли от инфекционных заболеваний до 600 000 человек. Это просто смех!» — негодует Юнь Чжао.

Медсестра с больным COVID-19. США

«В Соединенных Штатах погибли 600 000 из-за нового коронавируса, но их больше волнуют права человека этнических меньшинств в Синьцзяне. Это действительно раздвоение личности!» — возмутился другой пользователь.

«Признание фактов убьет Соединенные Штаты. Именно поэтому, они постоянно придумывают ложь», — заметил Уильям Тунг Нянь.

«Нужно поехать в Соединенные Штаты, чтобы проверить ситуацию у них на местах. Мы впервые серьезно отнеслись к эпидемии только тогда, когда обратили на нее внимание. Но мы не первая страна, в которой возникла эпидемия! Китай должен потребовать от ВОЗ отправиться в Соединенные Штаты для расследования!» — добавил «Семья Ло Чжуна».

«Права человека в Соединенных Штатах суровы: сотни тысяч людей погибли от короны, и ни один американский политик не несет за это ответственности. Вот такие вот политики управляют американским народом!» — констатировал fire32112.

(сс) Archer West Мобильный морг в Нью-Йорке

Многие комментаторы отметили, что новый коронавирус в США появился еще в 2019 году, но тогда все списывали его симптомы на некую «болезнь электронных сигарет», которая якобы вызывала пневмонию из-за курения электронных сигарет. Однако все больше и больше подтверждений появляется тому, что это мог быть именно коронавирус. А возможным источником вируса могла стать биологическая лаборатория в Форт-Детрике.

«Лаборатория в Форт-Детрике в Соединенных Штатах провела множество экспериментов, наносящих вред людям», — уверен fire321123.