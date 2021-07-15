



Иван Шилов ИА REGNUM

Еще недавно в политическом сознании арабского мира Саудовская Аравия воспринималась как «центр мира», исторически непререкаемый авторитет и гегемон. В то время как Объединенные Арабские Эмираты воспринимались лишь в качестве популярного туристического центра, но не серьезного политического игрока. До определенного момента такая ситуация всех устраивала. И трудно было представить, что отношения между Саудовской Аравией и ОАЭ могут по какой-то причине испортиться. Обе страны в 2016 году даже заявили о создании эмиратско-саудовского координационного совета. Но были исторические проблемы, которые стали срабатывать в определенных условиях

Дело в том, что Саудовская Аравия в ее нынешнем виде — это результат «волевого собирания» территорий под властью единого правителя в уже третье по счету королевство. До 1925 года, даты основания в нынешнем виде, оно пережило два «подвида»: первое в 1744—1817 годы и второе в 1824—1891 годы. ОАЭ же — образец добровольного объединения эмиратов в единую структуру в 1971 году, появившийся после ухода Великобритании с Ближнего Востока. На первый взгляд, Саудовская Аравия имеет очевидное преимущество перед своим молодым соседом — внушительный политический багаж. При этом Эр-Рияд и Абу-Даби связаны совместным участием в деятельности таких организаций, как Лига арабских государств, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Наконец у них (официально) имеется единый традиционный соперник — Иран. Эти факторы позволяли до недавнего времени правителям двух государств уверенно называть себя друзьями. Но и формальных поводов для «развода» тоже всегда было достаточно.

Так, ОАЭ неохотно приняли возглавляемую Саудовской Аравией сделку по прекращению эмбарго Катара, а Эр-Рияд не был в восторге от решения Абу-Даби нормализовать отношения с Израилем. Эмираты вывели большую часть своих войск из Йемена, а в ответ Саудовская Аравия выдвинула ультиматум транснациональным компаниям: до 2024 года перенести региональные штаб-квартиры в королевство. Эр-Рияд также принял закон, согласно которому импорт из свободных зон, связанных с Израилем, был исключен из тарифного соглашения с другими государствами Персидского залива. Это уже был прямой удар по экономике Эмиратов, которые делали ставку именно на развитие совместного производства товаров и услуг с израильтянами. В ответ Абу-Даби ответил жестко, заблокировав сделку ОПЕК+, потребовав для себя новых квот. Эр-Рияд не остался в долгу, приостановив полеты Emirates Airways — коронавирус, дескать, ничего личного, только борьба с пандемией.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дубай. ОАЭ

То есть Эмираты стали все громче озвучивать свои претензии на региональное (Персидский залив в частности и Ближний Восток в целом) лидерство, продвигать свою повестку дня и оказывать давление на других игроков с тем, чтобы реализовывать свои национальные интересы. Такой поворот стал неожиданным для Саудовской Аравии. Более того, Эмираты хорошо использовали момент в своих интересах, когда Эр-Рияд был занят стычками с Ираном, ввязался в войну в Йемене, из которой до сих пор не может выбраться, и погряз в династийных распрях. В результате геополитические игры по разделу сфер влияния между Саудовской Аравией и Эмиратами приобрели широкий охват — от Ближнего Востока до Африки, где «союзники на словах» перестали координировать свои позиции.

То же самое относится и к «иранскому досье». Обе страны заявили о том, что Тегеран является самой большой угрозой для безопасности и стабильности региона Персидского залива, но их политика откровенно противоречит этому заявлению. В течение последних лет ОАЭ поддерживают отношения с Тегераном. Более полумиллиона иранцев работают или учатся в Эмиратах. Они имеют многомиллионные совместные инвестиционные проекты, а также официальные и неофициальные дипломатические каналы. По мнению многих ближневосточных экспертов, Абу-Даби начал «подвигать» саудитов в качестве лидеров арабского и исламского мира, решив сам занять их место, а противоречия между странами лежат не только в экономической, но и геополитической плоскости.

B.alotaby Эр-Рияд. Саудовская Аравия

В прошлом Эмираты и Саудовская Аравия проявляли сдержанность в ведении своих иностранных дел. Они оставались в тени других и в первую очередь использовали свое экономическое преимущество. Сегодня они являются движущей силой многих изменений в регионе в условиях непредсказуемой трансформации геополитического ландшафта всего региона. Однако какой именно степени противостояния могут достигнуть саудовско-эмиратские отношения, пока остается неясным. Как пишет в этой связи египетское издание NoonPost, «вполне вероятно, что однажды настанет день, когда противостояние достигнет своего апогея, что взорвет арабский регион в целом». Все пока идет именно к этому.