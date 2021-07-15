Заявление вице-спикера Совфеда Константина Косачёва о том, что Россия не будет исполнять рекомендации Европейского суда по правам человека о признании однополых браков, поскольку это противоречит Конституции РФ, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 14 июля в социальной сети Facebook.

Кузьма Петров-Водкин. Весна. 1935

«А если у них начнут законно проживать с животными, например, вступать в брак? Тоже прикажут? «Хотим, чтобы вы тоже венчались с коровами или баранами, как это делаем мы», — издевается Jurij O.

Многие пользователи пришли к выводу, что Европа совсем заигралась и не видит, как пытается насильно влезть во внутренние дела Российской Федерации против воли руководства нашей страны.

«Мне нравятся эти советчики. Со своим уставом в чужой монастырь ломятся. Совсем Европа нюх потеряла!» — указывает Лариса П.

Некоторые комментаторы отмечают, что российским властям необходимо поступить умнее и дать желающим возможность определять наследование материальных прав вне зависимости от того, в браке граждане или нет.

«Вся проблема же в наследственных правах таких пар. Умер один, второго родственники первого выгоняют из квартиры первого, хотя они, может быть, жили в ней 20 лет вместе. Можно же дать такое право без брака и права на усыновление детей», — отмечает Aysen K.

Дарья Антонова ИА REGNUM Традиционная семья

Часть людей считают, что представители Европы ведут себя крайне непоследовательно, ведь, помимо России, существуют другие страны, в которых права сексуальных меньшинств не то что не учитываются, наоборот, ущемляются.

«А в Саудовскую Аравию чего не шлют свои рекомендации? Там журналиста недавно просто расчленили. И что-то не было особой озабоченности», — напомнила Светлана Д.

Ряд пользователей указывают на то, что у России своё собственное представление о правах тех или иных своих граждан, потому навязывать ей чужие устои нельзя.

«Россия — она другая. Надо научиться принимать её такой, какая она всегда была, вместе с её традициями и устоями», — считает Rimma I.

Отдельные комментаторы напоминают от том, что Российская Федерация тоже имеет право транслировать вовне свои преставления о жизни, и в таком случае Европе придётся учитывать данный фактор.

Дарья Антонова ИА REGNUM Муж и жена

«Европейскому союзу необходимо на своей территории запретить пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации, однополые браки и другие извращённые отношения! Раз они лезут к нам со своими устоями, то пусть теперь и мы полезем к ним», — поделился своим мнением Евгений С.

Напомним, 14 июля вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил в эфире радио Sputnik, что Россия не будет исполнять рекомендации Европейского суда по правам человека о признании однополых браков, поскольку это противоречит Конституции РФ.