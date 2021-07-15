Видео из Воронежа, на котором девушка с подозрением на коронавирус приехала на скорой около 04:30 утра в Воронежскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №1 и не смогла достучаться в закрытые двери приёмного отделения, стало поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 14 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Госпитализация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

«Врачи нормально работают. А то, что они уже устали от этой паники с коронавирусом, так это факт! Ну и вариант с постановочным видео тоже очень вероятен», — отмечает Кузя Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что врачи не могли бросить пациентов в одиночестве. Они могли быть попросту сильно заняты, гражданам следовало подождать ещё немного.

«Надо было просто ещё подождать. Ночью только дежурные врачи, а поток может быть большим, ведь сначала принимают более тяжёлых пациентов», — указывает Виктория В.

Некоторые комментаторы отмечают, что видео может оказаться постановочным. Уж очень странным кажется тот факт, что никто не поинтересовался судьбой вероятно больной коронавирусом девушки внутри медицинского учреждения.

«Не верю. Сколько раз случалось на скорой приезжать в больницу, всегда передают больного в приёмный покой, а не просто так. Не может быть такого, чтобы скорая привезла и вот просто так, без всяких росписей бросила людей. Может быть, они сами пришли, откуда мы знаем?» — задаётся вопросом Надежда О.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Часть людей считает, что авторы видео нагло врут. По видению граждан, в медицинских учреждениях всё подотчётно и посетители не могли остаться без контроля со стороны персонала.

«Враньё! Скорая должна передать больного под роспись принимающего врача. Это, скорее всего, постановочное видео какого-то неумного блогера», — предполагает Светлана Щ.

Ряд пользователей указывают на то, что вокруг коронавируса развернулась целая истерика и люди, обнаружившие у себя симптомы ОРВИ, тут же делают далеко идущие выводы без особых на то оснований.

«Что за идиотизм?! Человеку уже нельзя простудиться? Сразу впаивают «подозрение на коронавирус». Какой ужас, ОРЗ наступает… дурдом! Все симптомы ОРВИ и гриппа объединили в бренд «Ковид» и сходят теперь с ума от страха», — поделился своим мнением Максим К.

Нашлись и те, кто поделились своей историей того, как заболели коронавирусом и как столкнулись с российской системой здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

«Я два дня убеждала врачей, что у меня ковид. Я потеряла вкус и запах, тест не сразу показал. Зато теперь обратно не могу выписаться, хотя со мной всё в норме, 19 дней была на больничном, а тест показывает плюс. Но врач сказал: «Не волнуйтесь, некоторые по семь раз сдают», — написала Нина К.

Напомним, 14 июля в социальных сетях появилось видео из Воронежа, на котором девушка с подозрением на коронавирус приехала на скорой около 04:30 утра в Воронежскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №1 и не смогла достучаться в закрытые двери приёмного отделения.