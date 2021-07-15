Заявление президента России Владимира Путина о том, что его статья «Об историческом единстве русских и украинцев» была написана, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире живём, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 14 июля в социальной сети Facebook.

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«Нужно прилагать возможные усилия к перемирию. Пусть это будет первым шагом первого лица России в попытке взаимопонимания между Россией и Украиной», — предлагает Aster N.

Многие пользователи убеждены, что украинская власть делает всё, чтобы стравить русский и украинский народы, которые, по сути, являются одним целым.

«Правильная статья, и написана она для народа Украины, в котором преступная власть разгоняет ненависть ко всему русскому и сочиняет историю, которой не было», — отмечает Лариса М.

Некоторые комментаторы отмечают, что русские крайне доброжелательны к украинцам и мечтают о том, чтобы наконец-таки между двумя народами восстановился мир, но сами жители Украины настроены по отношению к России крайне негативно.

«Злобные комментарии по поводу статьи и пишут украинцы, которые, на самом деле, уже перестали быть дружественным народом. Очень жаль. Что-то не видно, чтобы от злобы и ненависти к России вы стали жить лучше», — отмечает Татьяна Ф,

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

Часть людей считает, что российскому руководству пора прекратить делать пустые заявления и начать действовать. Только реальные шаги по сближению русских и украинцев сдвинут ситуацию с мёртвой точки.

«Меньше писать нужно, а больше делать. Американцы, если им надо, ничего не пишут, а вводят санкции. А тут вроде и режим нацистский, как из всех ящиков несётся, а товарооборот растёт. И в чем логика?» — задаётся вопросом Людмила П.

Ряд пользователей указывают на то, что примирения быть уже не может, ведь между народами была проведена крайне болезненная кровавая линия.

«Страна, в которой никто не ответил за совершённые 2.05.14 года убийства в Одессе, обречена. И братской отныне нам быть не может», — поделился своим мнением Игорь К.

Отдельные комментаторы напоминают, что русский и украинский народы были едиными под руководством советской власти. Граждане считают, что именно развал СССР и стал источником раздора двух братских народов.

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«А родственники, разделённые границами разных государств, могут забыть трагическую несправедливость, разделившую семьи? Почему между нами теперь заборы?» — пишет Людмила К.

Напомним, 13 июля президент России Владимир Путин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что его статья «Об историческом единстве русских и украинцев» была написана, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире живём, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями.