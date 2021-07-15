Заявление главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, а в Москве уже проходит исследование «Спутника V» на сотне детей возрастом 12−17 лет, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 14 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Ричард Дадд. Эскиз к иллюстрации одной из греховных страстей — алчности (фрагмент). 1854

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«Бред. 100 человек? И это испытания? И в такие сроки? Уже даже не стесняются о таких «исследованиях» говорить. Тут уже всё смешалось. Запах наживы перебивает разум. Никогда не поверю теперь, что они заботятся о нашем здоровье. Битва за рынок вакцин», — отмечает Светлана Б.

Некоторые пользователи пришли к выводу о том, что введение в действие вакцинации среди подростков поможет населению поскорее покончить с пандемией коронавируса.

«Наконец-то! Хоть есть надежда, что вернёмся к обычной жизни! Дети болеют легче взрослых, но переносят ковид по полной! У нас в школе почти все учителя переболели», — написала Светлана Т.

Другие отметили, что, согласно заверениям чиновников из Санкт-Петербурга, массовые мероприятия среди школьников не привели к вспышке коронавируса. Это означает, что прививки для подростков не являются такими уж и необходимыми.

«А зачем? «Алые паруса» нам доказали, что подростки не болеют и не переносят ничего. Причем это признали питерские чиновники», — отмечает Олег Е.

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Часть людей считает, что одно дело — вакцинация взрослого населения, но другое — детей, действие прививки на организм которых может оказаться куда более разрушительным.

«Хоть бы на взрослых обкатали пару лет. Не надо быть химиком или биологом, чтобы понимать, что должно пройти немало лет, чтобы говорить об эффективности данной прививки или её безопасности. Тем более учитывая, что её вводить потом придётся ежегодно», — пишет Катерина И.

Ряд пользователей усмотрели в заявлении Гинцбурга личную заинтересованность в том, чтобы вакцинировать как можно больше людей, потому что государство оплачивает все эти прививки.

«Это — разработчик вакцин, заинтересованный в их широчайшем распространении. Потому что это успех — так открыто и на всех площадках рекламировать почти без конкурентов свой препарат. Сколько же там денег крутится?!» — задаётся вопросом Санёк Е.

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Нашлись и те, кто напомнил, что последствия действия вакцины могут иметь очень долговременный характер, что может стать причиной проблем для подростков в будущем, когда они уже станут взрослыми.

«Репродуктивная способность подростков выяснится через лет пятнадцать. Тогда будет уже поздно что-то исправлять, а виновников уже и не сыскать», — предполагает Юрий Р.

Напомним, 14 июля глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, в Москве уже проходит исследование «Спутника V» на сотне детей возрастом 12−17 лет.