Заявление пресс-службы сервиса доставки еды Delivery Club о том, что москвичи, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода, смогут пройти в ресторан или кафе города по временной татуировке с изображением их QR-кода, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 14 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Узники концлагеря

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"Так, и что, их надо на запястье ставить? Мы что, узники концлагерей во Второй мировой?! С ума все посходили?!» — возмущается Максим Г.

Многие пользователи были шокированы, узнав о данной новости. Люди считают, что подобные «татуировки» вызывают у них совсем неприятные аналогии. Граждане считают, что таким действиям хочется подвергать тех, кто подобное придумывает.

«Знаете, от таких новостей хочется стать садистом. И бесконечно мучить представителей нашей власти. Татуировать им штрих-коды ржавой иглой, запирать в бане, приклеив маску, выдавать зарплату в МРОТ и обязать платить ипотеку», — написал Iq W.

Некоторые комментаторы отмечают, что такие методы призваны склонить население к послушанию.

«Я, на самом деле, после этой новости даже отношение ко всему происходящему изменил. Решили проклеймить людей, как скот, да ещё и отлавливать никого не надо, они сами придут! Это воистину смело, рисково и заслуживает аплодисментов. Действительно, к этой биомассе относятся ровно так, как она этого заслуживает. Запугать, привить, проклеймить, ну, а дальше нужно в стойло загнать. Это шедевр!» — пишет Алексей В.

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Часть людей считает, что население отреагирует крайне отрицательно по отношению к подобным идеям. Народ не пожелает быть заклеймённым, пишут граждане.

«Они надеются, что граждане, вещающие о том, как плохо к ним относится государство, будут готовы уродовать свои тела бессвязной вязью ради дешёвых посиделок в ресторанах и отдыхов? Власти считают своё население совсем конченным?» — задаётся вопросом Алик А.

Ряд пользователей указывают на то, что подобная инициатива выглядит крайне недальновидно. Люди считают, что лучший способ склонить население к вакцинации заключается в том, чтобы предоставить привитым экономические выгоды.

«Полный идиотизм. В наше рыночное время достаточно дать людям денег за вакцинацию. Большинство тут же побежит прививки ставить. Тем более, деньги в стране есть», — указывает Ирина Я.

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Нашлись и те, кто узрел в таких татуировках желание поиздеваться над религиозными людьми в России, которые очень остро реагируют на любые виды клеймения.

«Думаю, целью такой кампании является желание поглумиться над православными. Кто читал Священное Писание, тот поймёт. Яснее контекста уже не придумаешь», — предполагает Иван З.

Напомним, 14 июля пресс-служба сервиса доставки еды Delivery Club сообщила журналистам, что москвичи, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода, смогут пройти в ресторан или кафе города по временной татуировке с изображением их QR-кода.