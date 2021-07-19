Материал РБК со ссылкой на данные Росстата, согласно которому три четверти российских семей сталкиваются с нехваткой средств при оплате необходимых расходов и на удовлетворение потребностей нужна как минимум 61 тысяча рублей в месяц, спровоцировал жаркую дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 14 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Генри Жюль Жан Жоффруа. Смирившись с судьбой

"Странно. По идее 17 тысяч рублей за глаза должно хватать. Путин же сказал, что таким доходом располагает средний класс России. Зажрались, судя по всему», — издевается Руслан Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что обозначенная цифра позволит гражданам удовлетворить лишь самые базовые потребности. Ни о каких накоплениях тут и речи быть не может.

«Ну, если на всю семью, которая ещё в городе живёт, а не, не дай бог, снимает жильё или платит ипотеку, то, конечно, этих денег еле-еле хватать будет», — отмечает Милена С.

Некоторые комментаторы отмечают, что суммой в 61 тысячу рублей в нынешней России уже никого невозможно удивить. Экономическое состояние в государстве оставляет желать лучшего, и даже таких денег уже попросту не хватает.

«С нынешним уровнем цен, 61 тысяча рублей — это копейки. Народ уже думает о выживании, а не о нормальной жизни. Средний класс в стране отсутствует от слова совсем», — считает Андрей Р.

Дарья Драй ИА REGNUM По пути на работу

Часть людей считают, что пандемия коронавируса нанесла серьёзный ущерб российской экономике. Поэтому неправильно жаловаться на тяготы в сложившихся условиях.

«Не пойму, что за сборище здесь, со своими хотелками? Сказано, минимум для сведения концов с концами. В данное трудное время, когда проблемы с ковидом и с работой. Нечего жаловаться!» — указывает Василий К.

Ряд пользователей указывают на то, что наша страна обладает таким запасом полезных ископаемых, что жители могли бы вообще не мучиться из-за экономических проблем, но почему-то российских зарплат гражданам уже не хватает.

«Россия — первая страна в мире по полезным ископаемым. Если бы доходы от продаж делили на всех жителей равномерно, как в других государствах, то были бы первые в мире и по уровню жизни!» — поделился своим мнением Вячеслав А.

Нашлись и те, кто напоминает, что власть имущие даже в условиях пандемии COVID-19 пояса затягивать не собираются, а продолжают наживаться на простых гражданах Российской Федерации.

Duma.gov.ru Депутаты Государственной думы

«Пока депутаты будут получать по 500 тысяч рублей, ничего не изменится. Депутатам надо определить довольствие в МРОТ, а за взятки и лоббирование отправлять на каторгу вечную. Тогда, возможно, они голову включат. Вместе с чужими будут поднимать своё довольствие», — предлагает Сергей Д.

Напомним, 14 июля РБК опубликовало материал со ссылкой на данные Росстата, согласно которому три четверти российских семей сталкиваются с нехваткой средств при оплате необходимых расходов и на удовлетворение потребностей нужна как минимум 61 тысяча рублей в месяц.