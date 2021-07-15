Соцсети: «что, наскакали?» — пенсионеры осадили Верховную раду Украины
Попытка нескольких сотен пенсионеров министерства внутренних дел Украины прорваться в здание украинской Верховной рады стала поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 14 июля в социальной сети «ВКонтакте».
"А пенсионеры в России поддерживают пенсионную реформу, повышение возраста выхода на пенсию и надбавку в 100 рублей к выплатам. Были бы недовольны — требовали бы иного», — отмечает Ярослав З.
Многие пользователи пришли к выводу, что украинские пенсионеры оказались у разбитого корыта в результате прошедшего в 2014 майдана. Теперь им приходится иметь дело с последствиями этого события.
«Что, наскакали? Как мостовую разбирали и кидали в Беркут на Украине, помните? Теперь кайфуйте и получайте то, чего хотели. Хата с краю не вышла, пожинайте плоды своего бездействия», — пишет Виталий В.
Некоторые комментаторы отмечают, что в России, судя по всему, не такая уж и печальная ситуация с пенсиями, нежели на Украине, где старикам приходится околачиваться у Верховной рады.
«Проще было бы к нам переехать и тут нормально жить, чем там бодаться за копеечную пенсию. А так — сами виноваты. Нефиг было майданить и страну до нищеты доводить», — указывает Дмитрий Ю.
Часть людей считает, что правоохранителям, которые не дают возмущённым пенсионерам ворваться в правительственное здание, стоит задуматься о том, что их вскоре настигнет такое же будущее.
«Что в голове у тех, кто стоит и охраняет Верховную раду? Ведь их ждёт такая же судьба, когда они на пенсию уйдут! Или надеются, что к этому моменту найдут себе пригретое местечко в Европе?» — задаётся вопросом Алексей А.
Ряд пользователей указывают на то, что подобные народные протесты киевские власти обязательно используют в своих целях. Появится очередной повод обвинить Российскую Федерацию в попытке якобы расшатать ситуацию внутри страны.
«Скоро с крыши снайперы будут по ним стрелять, и все будут искать руку Кремля. Всё по известному сценарию, как по спирали. Не поняли с первого раза — кому нужно, тот повторит ещё раз», — пишет Sonya D.
Нашлись и те, кто напомнил, что одна улица уже одержала верх на Украине в 2014 году. Отныне никто не посмеет сместить киевские власти с помощью уличных протестов, ведь те, кто хотел, уже сел в правительственные кресла.
«Этих пенсионеров быстро утихомирят. Майдан уже победил, теперь он будет оберегать свою власть», — убеждён Иван Е.
Напомним, 14 июля несколько сотен пенсионеров министерства внутренних дел Украины, митингующих у Верховной рады, попытались прорваться в здание парламента.