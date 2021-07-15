Попытка нескольких сотен пенсионеров министерства внутренних дел Украины прорваться в здание украинской Верховной рады стала поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 14 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Оноре Домье. Восстание (фрагмент). 1860

"А пенсионеры в России поддерживают пенсионную реформу, повышение возраста выхода на пенсию и надбавку в 100 рублей к выплатам. Были бы недовольны — требовали бы иного», — отмечает Ярослав З.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские пенсионеры оказались у разбитого корыта в результате прошедшего в 2014 майдана. Теперь им приходится иметь дело с последствиями этого события.

«Что, наскакали? Как мостовую разбирали и кидали в Беркут на Украине, помните? Теперь кайфуйте и получайте то, чего хотели. Хата с краю не вышла, пожинайте плоды своего бездействия», — пишет Виталий В.

Некоторые комментаторы отмечают, что в России, судя по всему, не такая уж и печальная ситуация с пенсиями, нежели на Украине, где старикам приходится околачиваться у Верховной рады.

«Проще было бы к нам переехать и тут нормально жить, чем там бодаться за копеечную пенсию. А так — сами виноваты. Нефиг было майданить и страну до нищеты доводить», — указывает Дмитрий Ю.

(сс) Ivan Bandura Беркут и протестующие на Майдане

Часть людей считает, что правоохранителям, которые не дают возмущённым пенсионерам ворваться в правительственное здание, стоит задуматься о том, что их вскоре настигнет такое же будущее.

«Что в голове у тех, кто стоит и охраняет Верховную раду? Ведь их ждёт такая же судьба, когда они на пенсию уйдут! Или надеются, что к этому моменту найдут себе пригретое местечко в Европе?» — задаётся вопросом Алексей А.

Ряд пользователей указывают на то, что подобные народные протесты киевские власти обязательно используют в своих целях. Появится очередной повод обвинить Российскую Федерацию в попытке якобы расшатать ситуацию внутри страны.

«Скоро с крыши снайперы будут по ним стрелять, и все будут искать руку Кремля. Всё по известному сценарию, как по спирали. Не поняли с первого раза — кому нужно, тот повторит ещё раз», — пишет Sonya D.

(сс) Ivan Bandura Пенсионер на Майдане

Нашлись и те, кто напомнил, что одна улица уже одержала верх на Украине в 2014 году. Отныне никто не посмеет сместить киевские власти с помощью уличных протестов, ведь те, кто хотел, уже сел в правительственные кресла.

«Этих пенсионеров быстро утихомирят. Майдан уже победил, теперь он будет оберегать свою власть», — убеждён Иван Е.

Напомним, 14 июля несколько сотен пенсионеров министерства внутренних дел Украины, митингующих у Верховной рады, попытались прорваться в здание парламента.