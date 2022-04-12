Сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер и еще два высокопоставленных политика от партии демократов разработали законопроект, направленный на декриминализацию марихуаны в рамках федерального закона. Политики используют свой вес, чтобы положить конец продолжавшейся десятилетиями войне за легализацию наркотика, сообщает The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Йорк

Новый закон предполагает исключить марихуану из Закона о контролируемых веществах и начать облагать ее налогами. Это подразумевает под собой развитие отрасли, которая в течение многих лет сталкивалась с неопределенностью. Хотя решающее слово в этом вопросе оставят за штатами, предприятия и частные лица впервые смогут продавать и потреблять марихуану без риска федерального наказания.

Более того, если закон будет одобрен, то сенаторы постараются компенсировать афроамериканцам ущерб, нанесенный годами наркополитики. Инициатива требует прекратить насильственные аресты и помочь общинам, пострадавшим от «неудачного федерального запрета каннабиса».

«Закон наконец-то сможет перевернуть страницу этой мрачной главы в американской истории и начать исправлять эти ошибки», — сказал сенатор Кори Букер, демократ из Нью-Джерси, который составлял законопроект вместе с Шумером и сенатором Роном Уайденом, демократом из Орегона и председателем финансового комитета.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

James St. John Марихуана

«Важный шаг вперед, налоговые поступления могут быть использованы для улучшения жизни американцев различными способами и прекращения осуждения за мелкие правонарушения, разрушающие жизнь. Принятие закона будет сложной задачей, но его введение — это шаг в правильном направлении», — поддерживает @MedicalSecure.

«Не подпускайте правительство. В Канаде правительство потеряло деньги на бизнесе с марихуаной. Они даже не смогли заработать на продаже наркотиков», — напоминает @ailsa_graham.

«8 миллиардов от продаж, и они зарабатывают на этом налоги. Сколько денег вы считаете достаточным?» — отвечает @dbencoombs.

«Даже если то, что вы говорите, правда, это не имеет никакого отношения к США. У нас нет государственных диспансеров. Они находятся в частной собственности, но регулируются штатами. Власти штатов зарабатывают сотни миллионов долларов на легализации марихуаны», — продолжает спор @kdp23.

«Декриминализация травки — это хорошо, но добавление федеральных налогов — это безумие. Сколько, по их мнению, мы должны платить за траву?» — интересуется @annie_woodard.

Цитата из x∕ф «Очень плохая училка». Реж. Джейк Кэздан. 2011. США «Это медицинская марихуана!»

«Медицина здесь, в Юте, безумна. 60 долларов за восьмушку и 90 долларов за 1 грамм вейпа. Если вы хотите купить концентрат без вейпа, это будет стоить 120 долларов. Это абсурдно завышенные цены, и они будут такими еще некоторое время после федеральной легализации. Законы о доставке могут помочь, но не сильно», — рассказывает @bullognia.

«В первую очередь не следовало запрещать. По каким причинам были введены запреты?» — недоумевает @minya213.

«И обложить налогами…» — подчеркивает @buckoe1.

«Например, алкоголь теперь тоже облагается налогом. Вообще платить налоги — это хорошо. Из них строят здравоохранение, школы, дороги. Просто как избиратель убедитесь, что выбранное вами правительство тратит их на полезные вещи», — советует @LatvanyMate.

«Пришло время всему миру остановить безумие запрета», — считает @TheReverendNess.

«Всё сводится к… налогам», — отмечает @frandsen_paul.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года в штате Калифорния (США) разрешена официальная торговля марихуаной. Приобретать марихуану могут люди, чей возраст превышает 21 год. Теперь они могут использовать наркотик в рекреационных целях.

Торговать марихуаной может магазин, который приобрел лицензию у местных властей и у регулирующих органов Калифорнии.