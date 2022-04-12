«Все сводится к... налогам»: почему США так рвутся легализовать марихуану?
Сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер и еще два высокопоставленных политика от партии демократов разработали законопроект, направленный на декриминализацию марихуаны в рамках федерального закона. Политики используют свой вес, чтобы положить конец продолжавшейся десятилетиями войне за легализацию наркотика, сообщает The New York Times.
Новый закон предполагает исключить марихуану из Закона о контролируемых веществах и начать облагать ее налогами. Это подразумевает под собой развитие отрасли, которая в течение многих лет сталкивалась с неопределенностью. Хотя решающее слово в этом вопросе оставят за штатами, предприятия и частные лица впервые смогут продавать и потреблять марихуану без риска федерального наказания.
Более того, если закон будет одобрен, то сенаторы постараются компенсировать афроамериканцам ущерб, нанесенный годами наркополитики. Инициатива требует прекратить насильственные аресты и помочь общинам, пострадавшим от «неудачного федерального запрета каннабиса».
«Закон наконец-то сможет перевернуть страницу этой мрачной главы в американской истории и начать исправлять эти ошибки», — сказал сенатор Кори Букер, демократ из Нью-Джерси, который составлял законопроект вместе с Шумером и сенатором Роном Уайденом, демократом из Орегона и председателем финансового комитета.
Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.
«Важный шаг вперед, налоговые поступления могут быть использованы для улучшения жизни американцев различными способами и прекращения осуждения за мелкие правонарушения, разрушающие жизнь. Принятие закона будет сложной задачей, но его введение — это шаг в правильном направлении», — поддерживает @MedicalSecure.
«Не подпускайте правительство. В Канаде правительство потеряло деньги на бизнесе с марихуаной. Они даже не смогли заработать на продаже наркотиков», — напоминает @ailsa_graham.
«8 миллиардов от продаж, и они зарабатывают на этом налоги. Сколько денег вы считаете достаточным?» — отвечает @dbencoombs.
«Даже если то, что вы говорите, правда, это не имеет никакого отношения к США. У нас нет государственных диспансеров. Они находятся в частной собственности, но регулируются штатами. Власти штатов зарабатывают сотни миллионов долларов на легализации марихуаны», — продолжает спор @kdp23.
«Декриминализация травки — это хорошо, но добавление федеральных налогов — это безумие. Сколько, по их мнению, мы должны платить за траву?» — интересуется @annie_woodard.
«Медицина здесь, в Юте, безумна. 60 долларов за восьмушку и 90 долларов за 1 грамм вейпа. Если вы хотите купить концентрат без вейпа, это будет стоить 120 долларов. Это абсурдно завышенные цены, и они будут такими еще некоторое время после федеральной легализации. Законы о доставке могут помочь, но не сильно», — рассказывает @bullognia.
«В первую очередь не следовало запрещать. По каким причинам были введены запреты?» — недоумевает @minya213.
«И обложить налогами…» — подчеркивает @buckoe1.
«Например, алкоголь теперь тоже облагается налогом. Вообще платить налоги — это хорошо. Из них строят здравоохранение, школы, дороги. Просто как избиратель убедитесь, что выбранное вами правительство тратит их на полезные вещи», — советует @LatvanyMate.
«Пришло время всему миру остановить безумие запрета», — считает @TheReverendNess.
«Всё сводится к… налогам», — отмечает @frandsen_paul.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года в штате Калифорния (США) разрешена официальная торговля марихуаной. Приобретать марихуану могут люди, чей возраст превышает 21 год. Теперь они могут использовать наркотик в рекреационных целях.
Торговать марихуаной может магазин, который приобрел лицензию у местных властей и у регулирующих органов Калифорнии.