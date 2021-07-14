В штате Юта, США, подросток взял знак «поддержите синих», призывающий к поддержке правоохранительных органов, и наступил на него после того, как ее друга остановили полицейские. Подростком оказалась 19-летняя Лорен Гибсон, она предположительно скомкала знак в «разрушающей манере» и выбросила его в мусорный бак, такие показания дал в своем аффидевите (письменное показание свидетеля в США — прим. Д.С.) заместитель шерифа в округе Гарфилд Кри Картер. Офицер, который обвинил Гибсон в том, что она ухмылялась в отношении него в «устрашающей манере», арестовал ее.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в США

В дополнение к мелкому хулиганству Лорен Гибсон обвинили в «преступном хулиганстве» на почве ненависти в качестве отягчающего обстоятельства. Как утверждает прокуратура округа, последнее было совершено «с намерением запугать или терроризировать другое лицо», что противоречит закону штата Юта о преступлениях на почве ненависти.

Некоторые пользователи отметили, что такое поведение полицейских, когда они из воздуха берут состав преступления, дает право гражданам негативно к ним относится.

«Жизни «синих» (синий цвет используется для обозначения полиции и правоохранительных органов в США — прим. Д.С.) не существует. Ненавидеть полицию — фундаментальное право», — считает @ThomCincotta.

Ряд комментаторов указали, что полицейские сами демонстрируют ненависть и предвзятость в отношении «не белых» людей.

«Какой она расы? Я был бы удивлен, если бы узнал, что она не темнокожая! Предвзятость и преувеличение обвинений часто применяется в отношении людей других рас, и они с радостью отправят сообщение, что меньшинства обвиняются в совершении преступлений на почве ненависти. Когда коп убивает безоружного человека другой расы, почему это не является преступлением на почве ненависти?» — отметил @SheldonBeatty.

В комментариях попытались оправдать обратное: поведение темнокожих полицейских, которые предвзято относятся к белым и убивают их, когда у них даже нет оружия, но реакция большинства пользователей на такие комментарии была негативной.

Rosemary Ketchum Полиция. США

«Когда коп убивает невооруженного белого человека, это разве не преступление на почве ненависти? И когда коп убивает невооруженного человека, который борется с этим копом и пытается завладеть его оружием, именно поэтому в человека стреляют, почему это вина копа, а не этого невооруженного человека?» — спросил @Michael99625154.

«В половине случаев коп убивает невооруженного человека, потому что он либо сбегает, либо делает что-то в этом роде. Попыток завладеть оружием офицера практически не существует. В белого ребенка стреляли из-за того, что он полез за кувшином в багажник. Не пытайтесь оправдать убийство», — ответил @kkcabbage.

Некоторые пользователи написали, что им смешно читать подобную новость, потому что тут явно нет никакого преступления.

«Каким образом это стало преступлением на почве ненависти, очень смешно… офицер разозлился на подростка, который ухмыльнулся в его сторону, и говорит, что это угрожало ему? А разве твоя работа не подразумевает, что ты должен быть подготовленным и не пугаться?!» — уточнил @idkcaleb_.

«Быть копом — это работа, почему это вдруг стало преступлением из ненависти? Это даже не одна из 20 самых опасных работ в Америке», — отметил @orlando1701.

«Если кто-то совершает преступление, потому что он ненавидит человека из-за расы, пола, сексуальности или профессии, тогда это будет преступление на почве ненависти», — указал @michaeljhampso, а ничего из вышеперечисленного в данном случае не было, добавили в комментариях.

Пользователи также отметили, что полицейские сами нарушают правила, когда устанавливают подобные таблички с использованием американского флага.

WClarke Thin Blue Line Flag (United States)

«Люди также спрашивают, а законно ли изменять американский флаг? Кодекс о флаге очень конкретный, любое сходство с американским флагом, который был изменен каким-либо образом (другой цвет, логотипы, рисунки, подписи, формы и тому подобное), считается нарушением», — отметил @6_s_full.

«Порча плаката, на котором испорчен американский флаг, является преступлением на почве ненависти? Когда параметры для таких преступлений изменились? И подросток еще злобно ухмыльнулся…» — написал @MelissaGill999.

Комментаторы также написали, что для Америки подобные выходки — обычное дело, но если бы что-то такое произошло в России или Китае, все бы недовольно кричали и говорили, что там нарушаются права человека.

«Если бы та же самая история была из Китая, многие подумали бы: «коммунистические диктаторы»!» — прокомментировал @Pizzov.

DWilliams Флаг США

Среди пользователей есть и те, кто считает, что Лорен Гибсон необходимо понести ответственность, но только за обычное хулиганство и вандализм.

«Не уничтожай вещи, которые не принадлежат тебе. А если уж так делаешь, тогда разбирайся с последствиями», — написал @briangerard13.

«Если бы обвинения были только в уничтожении собственности, тогда я бы с этим согласился… но преступления из ненависти за уничтожение знака «поддержим синих»? Это смехотворно», — считает @JScoreForever.

В комментариях также отметили, что подобными действиями американская полиция показывает, что она боится собственных граждан, что она беззащитна и ничего не может. Если офицеров пугает детская ухмылка, полиция подрывает свой авторитет.

«Вся штука с тонкой синей линией (знак, который используется правоохранительными органами во многих странах и символизирует полицию как орган, стоящий на границе порядка и анархии — прим. Д.С.) заключается в том, что только смелые люди сдерживают страну от полного хаоса. Как это может быть правдой, если они бояться ухмылки подростка, которую, как им кажется, нужно квалифицировать как преступление на почве ненависти», — прокомментировала @twodotsknowwhy.

Напомним, в США вместе с движением в поддержку темнокожих граждан Black Lives Matter стало популярным движение, направленное против полицейских.