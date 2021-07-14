На рубеже веков мы с классом обязательно смотрели американские фильмы, которые демонстрировали по Первому каналу каждое воскресенье. То есть не то чтобы собирались все вместе, нет. Просто смотреть тогда особо было нечего — и оттого каждый в своей квартирке, домике наблюдал на экране один и тот же фильм, чтобы затем, в понедельник, обсудить его в классе.

Виктор Васнецов. Воины Апокалипсиса. 1887

Помню, на меня сильное впечатление произвела лента 1999 года «Конец света» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Тогда была вообще модной тема, близкая у некоторых к помешательству, апокалипсиса — ну, или, во всяком случае, ажиотаж на то подогревался бешеный.

Довершил эффект от фильма мой одноклассник — сын священника, который, впрочем, вёл не самую праведную жизнь. Он передал мне небольшую книжицу — или, скорее, брошюру, — в которой говорилось о пришествии Антихриста, апокалипсисе, числе Зверя и тому подобных вещах с отсылками к Откровению Иоанна Богослова. Речь там шла, в том числе, и о разных электронных паспортах, об идентификационных номерах, о чипировании.

Святой Иоанн Богослов с чашей, 1510 — 1515

Позднее эта тема встречалась мне в разных местах и в разных интерпретациях. К примеру, в Мариинском парке Киева, где возле деревянного креста, без перерыва, как и положено, читали Неусыпаемую Псалтирь верующие. Так они протестовали/спасались против введения ИНН. Вы понимаете, о чём я говорю — сами встречали не раз, а может, и бились против «заразы».

В ковидные времена подобные разговоры усилились. И это вполне логично. Людей вакцинируют. Тут и там мелькают истории о том, как нами станут управлять, как нас станут контролировать. И 5G-вышки, и рептилоиды, и Новый мировой порядок, и «Комитет 300»… перечислять можно до бесконечности. Беда в том, что во времена, когда мир превратился в матрицу, а та, в свою очередь, напоминает нечто вроде борхесовского «сада расходящихся тропок», отличить ложь от правды всё труднее. И даже самая невероятная выдумка может оказаться истиной. Обратное тоже верно.

Эффект усилился, когда стали вводить специальные QR-коды. Вы можете по ним и только по ним посещать рестораны или другие места. И совсем уж апокалиптично, когда эти QR-коды наносят прямо на тело в виде татуировок. Социальные сети уже пестрят подобными фотографиями. Как тут не вспомнить конец света, число Зверя и прочие вещи?

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

А вот тут начинается самое интересное. Одни, пестующие рациональность и прогресс, словно те когда-то кого-то спасали, посмеиваются. Другие вещают, будто свихнувшиеся проповедники из фильмов категории B. «Но из моря информации, в котором мы тонем, единственный выход — это саморазрушение».

Ведь фокус в том, что по-своему правы и те, и другие. И неправы они одновременно тоже. Попасть сразу в рай и обязательно праведником, отрекшимся от «позорных» вакцинаций и начертаний — оно хорошо, конечно, но кто даст гарантию? Покажите мне этого человека. Или нечеловека. Мы живём в странное, очень странное время, когда мир создаёт принципиально новые и вместе с тем старые вызовы. Вот только решения для них не получается отыскать ни в будущем, ни в прошлом. Из-за чего провисает настоящее.

Нам предложили что-то лучше прививок? Мы сами предложили? Но насколько изучены они? Насколько опасны? Что нам вообще предлагают? И как выжить в мире, который, по сути, не даёт альтернативы? Что делать с ним и как сохранить персональную свободу? Можно ли о ней говорить в принципе после того, как, например, Сноуден и Ассанж сделали свои заявления?

Уильям Блейк. Число зверя 666

Реальность заключается в том, что мы давно уже живём в мире антиутопий. В мире Замятина, Хаксли и Филипа К. Дика. Мы живём в самой худшей интерпретации «Сферы» Дэйва Эггерса. Да, мы существуем в матрице. И она намного сложнее, чем все эти теории мировых заговоров, коими нас щедро потчевали бесконечные конспирологи. Всё намного сложнее и вместе с тем проще. Каждый из нас — под колпаком, но почти каждый надел его, опять же, почти добровольно; он сам и есть колпак. А что делать? Кто способен бросить вызов?

И только один вопрос: где все мы — особенно возмущающиеся — были раньше? Год за годом в нас запускали напряжение, страх. Год за годом мир подчиняли себе силы, которые, в свою очередь, сами не способны контролировать себя. Мы в этой тотальной матрице самоуничтожения и самоотрицания раздели себя, оставшись голыми — и вот они, торчащие провода биороботов. Фантасты ничего не придумывали — они просто брали образы из пространства смыслов.

Ведь, да, мы живём в последние времена. И дело не только и не столько в QR-кодах. Всё мрачнее. Последние времена, как писал Антоний Великий, это те времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: «Ты болен, потому что ты не такой, как мы». Вам будет что возразить на это?