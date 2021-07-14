В пресс-службе Конституционного суда Украины 14 июля сообщили, что украинский закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» признан конституционным.

Иван Шилов ИА REGNUM

Читайте также: На Украине закон о госязыке признан конституционным

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка» и «Наглый», которые указали на то, что закон ущемляет права русскоязычных граждан.

«Это те, которые хотят вернуть Донбасс? Забудьте про Донбасс…» — написал Эдуард Д.

«Все идёт к расколу страны на две или больше частей. И виновата в этом власть. Которая каждый день работает над этим, демонстрируя цинизм и дебилизм», — пишет Anatoliy M.

«Закончится эта вся возня либо социальным взрывом (уже невозможно так гнобить людей), либо начнутся этнические чистки потомками Бандеры. Либо начнутся локальные бунты по областям с жёсткой зачисткой силовиками. Оседлают эти бунты за бабки местные царьки, которые под шумок пересядут на потоки денежные и успокоятся. А обманутые люди, как и сейчас будут недоумевать, как же так вышло, что мы поменяли шило на мыло?» — добавил Viktor.

«Теперь все сериалы, советские фильмы будут идти на украинском. Кто будет их смотреть?!» — не понимает Dima A.

«Интересно, а за русский язык они могут уголовку ввести?» — поинтересовался в свою очередь Добрый незнакомец.

«Что-то мне подсказывает, что и до этого со временем дойдет», — ответил Константин П. Доброму незнакомцу.

«Георгиевская ленточка, серп и молот, Красное Знамя… русский язык. Вполне могут», — отметил Alex M.

mricon Учебник русского языка

«Вот кому какое дело? Я по-украински легко говорю. И не сложно всем при желании выучить. Он же лёгкий и красивый. Но счастлив, что знаю и русский. Ведь на нем все актуальные знания можно узнать. Потому чего печалиться, учите украинский, учите русский (английский с китайским не помешают тоже). Вон в Европе с детства по 3−4 языка учат и владеют. И все счастливы. Вон у моих корешей 100% украиноговорящих и ярых русофобов дети в YouTube ролики на русском смотрят и по-русски понимают. И родители хоть и ненавидят… [Россию], но рады что дети понимают русский. (Маты Моргенштерна не в счёт). Потому, что плюс ещё один язык — это всегда хорошо», — добавил Сергей.

«Все и так учат украинский с 2000 года, а может даже раньше изучение украинского было обязательно в каждой школе. Так что практически вся молодежь его знает, но ключевое это то, что этот закон ломает людей через колено, заставляя, именно заставляя его использовать. И лишает возможностей использовать другие языки. Именно от этого и пригорает», — ответил Сергею Maksim.

«Вот только русский нельзя теперь в школе изучать. Сами-то грамотно на русском пишете», — ответила Сергею читательница под псевдонимом Забава Путятишна.

«[Русский язык нужно изучать в школе], чтобы грамотно писать на нем тем, кто на нем говорит. Вас же научили. И не только русский. На Буковине у нас есть румынские школы, на Закарпатье дети должны иметь право на родной венгерский, на котором говорят. Во всех многонациональных странах так. Если население, говорящее на определённом языке, проживает компактно, то они в школе изучают свой родной региональный язык. Во многих странах несколько государственных. Украина — страна беззакония и нарушения прав человека», — добавила Забава Путятишна.

«Если б у нас все было хорошо с правами человека и с социально-финансовой жизнью, поверьте, всем было бы плевать, на каком языке кто говорит. Это просто отвлечение от провалов власти во всем!!! Вот и мы язык обсуждаем, а не воровство везде и не грабительские платёжки за ЖКХ!!!» — ответил Сергей Забаве Путятишне.

«Восточная Украина учит в школе украинский как иностранный. Ну не говорит на нем никто», — отметила Мэри.

«Ну, а у меня родной русский. Владею двумя. Но теперь категорически отказалась от мовы. Навсегда. Слова на мове не скажу после этого закона, который ограничивает права русского языка, родного для большинства», — отметила Забава Путятишна.

mricon Учебник русского языка

«Этот закон — не о функционировании украинского языка как государственного, а именно — о запрете русского языка. В этом единственный смысл всего закона: запретить русский язык в Украине… Сегодня свободное использование русского языка запрещёно во всех сферах общественной жизни… Сегодня на русском языке в Украине можно просто разговаривать. Зеленский так и говорит: в Украине никому не запрещают разговаривать на русском языке. Но мне нигде — ни в одной стране мира, как иностранцу, не запрещают разговаривать на русском языке. Это просто невозможно. Но разве дома, в Украине, я — всего лишь иностранец, а не гражданин? Разве миллионы граждан Украины — это бесправные чужаки в своей стране? Разве оба языка не могут быть вместе? Разве право на родной язык — это лишь право на нём разговаривать? Нет! Это право каждого ребёнка получить образование на родном языке. Это право каждого гражданина на использование своего языка во всех сферах общественной жизни — культура, обслуживание, бизнес, СМИ, информация, кино и другие. Должны ли дети знать украинский язык? Да!.. Зеленский любит много рассказывать о равенстве в Украине, но никакого равенства нет: миллионы украинцев живут в своей стране просто как иностранцы…» — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Александр Скубченко.