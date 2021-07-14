Пока США беспокоились о пандемии коронавируса, в стране разрасталась другая эпидемия. Согласно предварительным статистическим данным, опубликованным 13 июля Центром по контролю и профилактике заболеваний США, в 2020 году число смертей от передозировки наркотиков выросло почти на 30%, достигнув рекордных 93 тыс.

Иван Шилов ИА REGNUM Наркотики

Число смертей увеличилось во всех штатах, кроме Южной Дакоты и Нью-Хэмпшира, причем особенно заметно смертность выросла на юге и западе страны.

В 2020 году Штаты установили сразу несколько мрачных рекордов. Был зарегистрирован рост смертей от передозировки наркотиков, опиоидов и таких стимуляторов, как метамфетамин. Также сообщается о наибольшем количестве смертей от таких синтетических опиоидов, как фентанилы.

«Это огромный, исторический, неслыханный, беспрецедентный и настоящий позор, — сказал Дэниел Чиккароне, профессор медицины Калифорнийского университета, изучающий рынки героина. — Это полный позор».

stevepb Наркотики

Издание The New York Times отмечает, что за последние годы ежегодная смертность от передозировки в США уже превысила пик смертности от автокатастроф, насилия или эпидемии СПИДа.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией.

«Теперь вы понимаете, почему карантин был такой ужасной идеей???» — спрашивает @BernieWald и получает ответ от @jeanmeslier4u: «Мы потеряли 600 тыс. с лишним человек с учетом карантина. Сколько погибло бы без него? Миллионы? Вы уже поняли относительный риск?»

«Время финансировать полицию все больше и больше. Держите наркоторговцев в тюрьме», — советует @RuizIggy.

«Сама по себе зависимость не является моральным поражением. Миллионы передозировок являются результатом кодифицированных и систематических неудач, отсутствия медицинской помощи и стигмы в отношении психических заболеваний, — отмечает @beany_weeny и продолжает: — Моя старшая сестра была среди них. В 2017 году среди них оказалась и моя младшая сестра. Все младенцы, дети, родители, братья и сестры, оставшиеся в живых, потерялись в этих подсчетах. СТО тысяч семей скорбят в тишине».

Andres Rodriguez Наркотики

«Выходит, что введенные ограничения на выписку обезболивающих препаратов только ухудшили ситуацию, а не улучшили. Это более чем в два раза превышает показатели 2016 года. Отличная работа!» — подчеркивает @RenateRuelo.

«Из серии: «В США невозможно жить, не будучи под кайфом», — иронизирует @econundertow.

«Где была наша полиция, которая должна была бороться с наркотиками?» — восклицает @jessicat007.

«Больше людей умерло от алкоголя, мы должны его запретить! О, подождите!» — пишет @RenateRuelo.

«Это 250 детей в день. На фоне того, как мы потворствуем употреблению большинства наркотиков (и алкоголя тоже)», — подчеркивает @rblava.

«На эти цифры трудно смотреть», — сожалеет @ivo_se.

«Не каждую смерть можно предотвратить, но мы все можем оказать помощь тому, у кого была передозировка опиоидов. Во многих штатах проводится бесплатное обучение и выдаются материалы по использованию. Если больше людей будет обучено и подготовлено к действиям, можно спасти больше жизней. Пока есть жизнь, есть надежда», — ободряет @Bloodhound1013.

Цитата из кф На игле. реж. Дэнни Бойл. 1995. Великобритания Наркоман

«Это действительно полный позор», — комментирует @sulymanmht.

«Никто не хочет помогать мексиканскому правительству в борьбе против картелей, никто не хочет сурово наказать крупные фармацевтические компании, никто не хочет создать инфраструктуру психического здоровья и структуры по борьбе с зависимостью в Америке. Проблема была бы решена», — считает @GoItheshow.

«Нация, которой наплевать на свой народ, позже замечает рост его желания притупить боль», — указывает @corpuscollossus.

«Все это время без работы, запертые в своем доме, со стремительно растущей депрессией…» — напоминает @HazardProtocol о потярвших по время пандемии работу американцах.