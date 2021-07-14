На Украине могут сделать обязательной вакцинацию от COVID-19. Об этом заявил начальник главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в Киеве Олег Рубан 14 июля в эфире Oboz.tv.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Что касается обязательности [вакцинации] — это может быть в случае принятия решения главным государственным санитарным врачом Украины [Игорем] Кузиным. Если он вынесет такое постановление, то оно будет обязательным для исполнения во всех сферах. И районные, местные администрации, территориальные органы будут контролировать это», — сказал чиновник.

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Новость обсудили на YouTube-канале «Сегодня». Многие отметили, что вакцинация должна быть сугубо добровольной. В противном случае это является нарушением украинской конституции.

«Что за очередная бредятина. Кто хочет, пусть вакцинируется. Все должно быть по желанию, без принудиловки», — написала Светлана Х.

«А они гарантируют, что не будет побочек? Нет конечно. Вот пусть и идут лесом», — добавила Lissa.

«Нет! Это противоречит Конституции!» — отреагировала Наталья В.

«Это лишение прав человека. Самим нужно решать, что делать, а что нет…» — отметил Юра Ж.

Vin.gov.ua Вакцинация на Украине

«Никаких вакцин подозрительных!!! Стоп такому обману и такому нарушению прав человека! Мы не животные, чтобы нас обязывали!!!» — написала Светлана Н.

«С каких пор государство заинтересовано в нашем здоровье и долголетии? Задача — убить больных и стариков. Геноцид продолжается. Вспомните, как нацистов судили за использование вакцины без согласия человека», — добавил один из читателей

«Нет! Нет! И нет! Человеку дана свобода воли! Когда у человека забирают волю и выбор, он становится рабом!» — отметила alima i.

«Мы не скот в стойле, чтобы нас вакцинировать насильно», — добавила Milora.

«Как они за людей беспокоятся! От рака так бы лечили, [для] диабетиков инсулина нет, а тут вакцина на халяву. Шото стрёмно», — отреагировал Сергей Л.

«Ни одно решение санврача не может быть превыше Конституции», — отметила Наталия С.

Gov.br Коробки с вакциной Pfizer

«А кто возьмёт на себя ответственность за последствия прививки? Тем более вакцинация не даёт гарантии на 100%, они сами же говорят, что даже вакцинированные могут заразиться, так зачем ее делать?» — не понимает Георгий С.

«Вот и третий майдан, только в этот раз оружия и мести будет как положено», — пишет Power Gym.

«Во-первых, у многих людей достаточно эффективно справляется иммунная система… Во-вторых, чем вакцинироваться?.. Когда страна будет в достаточном количестве обеспечена вакцинами, которым люди доверяют, тогда можно будет о чем-то предметно говорить. А пока на фиг!» — пишет Станислав Р.

«А смертельные случаи и побочные эффекты? На это обращать внимание не будем?» — отреагировал один из читателей.

«С каких пор указ главного санитара выше Основного Закона Украины? Это что, ветеринария? Только животных вакцинируют в обязательном порядке», — написала Lena Z.

«Была бы надёжная вакцина, мало кто возражал бы», — отметила Лена Н.

«Сначала дайте людям возможность выбора, завезите все вакцины, включая «Спутник», — призвал Игорь Б.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

«Я не поддерживаю такое решение. Это моё личное дело, делать прививку или нет. Вообще это нарушение моих прав. И где гарантия, что я не умру от их сомнительных вакцин. Ведь они ввозят вакцину непонятно откуда и какого качества. Пусть себе её вводят», — отметил Руслан П.

«Ни в коем случае! Тогда уж точно терпение народа лопнет!!! Полное беззаконие!» — написала Vika K.

«Чем вакцинироваться? Тем, от чего мир отказывается?» — не понимает Лидия Д.

«Мы что, живем в концлагере? Мы сами себе не принадлежим?» — отреагировала Лидия С.

«И что, как меня накажут? Наверное, штрафом. Ещё один способ пополнения казны», — подытожил Arthur T.

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