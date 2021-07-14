Украинские власти не сделали выводов из статьи «Об историческом единстве русских и украинцев», которую написал президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом написал депутат украинского парламента от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин 14 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Советский плакат. 1954

Политик выделил в статье несколько моментов. Первый — это слова президента России о современных границах Украины, которые сформировались в рамках Советского Союза, а значит, и выйти из СССР нынешняя Украина могла только без полученных территорий. Второй момент о том, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в результате которого было не только присвоено имущество, ранее принадлежавшее Советскому Союзу, но и был запущен «глобальный проект «Украина — анти-Россия». Третий момент, по словам депутата Рады, это то, что РФ не позволит использовать против себя некогда принадлежащие ей территории и население, проживающее на этих территориях.

«В общем, такая авантюра, как и насильственная «украинизация» русскоязычного населения Украины, по мнению Путина, может привести к утрате украинской государственности…» — отметил политик.

Кузьмин предположил, что ни внешнеполитическое ведомство Украины, ни администрация украинского президента, ни Совет национальной безопасности и обороны Украины «так ничего и не поняли». Политик также в заключение выразил предположение, что Украину «ждут тяжёлые времена».

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Рассуждения украинского парламентария относительно статьи президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» обсудили на его странице в социальной сети Facebook. Читатели согласились с мнением политика о том, что украинское руководство не в состоянии усвоить посылы, изложенные в работе президента России.

«Криворожское юридическое образование «выскочки» (речь о президенте Украины Владимире Зеленском, который по специальности юрист. — О. П.) не позволяет ему осмыслить и осознать фундаментальные основы историко-юридического территориального образования Украины», — отреагировал Игорь К.

«Путин очень деликатен, и резкие выражения скрыты за тактичностью. Наши же… руководители, отупев от чётких приказаний «западных друзей», не в силах рассмотреть посылы. Им пока по голове не стукнешь — не поймут», — добавила Iryna D.

«Тяжёлые времена у нас уже настали. Дай Бог, чтобы такие же времена настали и у возглавителей проклятого антинародного режима», — добавил Константин Р.

«Украинская власть в 2014 году сама запустила маховик развала! Все четко к этому и идёт в конечном итоге!» — отметил Виталий Д.

«Увы! Маховик был запущен раньше! 2014 год — только фрагмент системы развала и потери государства Украина! Сегодня ускорится только процесс! Результаты уже известны, думаю, даже осень покажет следующие перемены!» — ответил Виталию Д. Юрий М.

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«Так почему же тогда Путин признал этот «переворот» и последующие выборы, и даже поздравил Порошенко с президентством?» — не понимает Юрий Л.

«Была надежда, что Порох (Порошенко. — О. П.) остановит войну, он так и шел на выборы с лозунгом — остановить войну за две недели, но, как всегда, сбрехал», — ответил Юрию Л. Сергей Г.

«Потому, что это был выбор народа Украины… Обманчивый и неправильный выбор», — ответила на вопрос Юрия Л. Таня К.

«Путин рассказал об общеизвестных фактах, а они — вещь упрямая. Опровергнуть их невозможно», — отметил Саша С.

«Главный посыл Путина для Украины остался между строк. Или его просто нет. Но я услышал. Услышат и многие. Услышит ли Зеленский или станет Петлюрой нашего времени?» — написал в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко, комментируя статью российского лидера.

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Kremlin.ru Владимир Путин, Николай Азаров, Дмитрий Медведев. 26 мая 2012 года, Москва

Отметим, экономический аспект статьи Владимира Путина прокомментировал 14 июля на своей странице в социальной сети Facebook бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, по словам которого, Украина развивалась лишь тогда, когда между Киевом и Москвой был установлен курс на добрососедские отношения.

«Украина развивалась только тогда, когда руководство нашей страны проводило курс на добрососедские отношения с Россией. Когда у нас товарооборот с РФ достигал $55 млрд, из которых примерно $25−28 млрд приходилось на Украину. После госпереворота 2014 г. мы потеряли рынок сбыта этой продукции, причем высокотехнологичной продукции! Это и авиационные моторы, и газотурбинные двигатели, и громадная гамма продукции с высокой добавленной стоимостью, которую мы производили и рынком сбыта для которой была Россия. Нынешняя власть только и умеет, что очень хорошо играть роль лакеев и марионеток. А когда существовал наш общий рынок, в Украине развивались и наука, и технологии, и промышленность. А сейчас, к моему большому сожалению, Украина лишь исполняет роль цепного пса и торгует только своей русофобией», — заключил Азаров.