В Башкирии в детском оздоровительном лагере «Чайка» у четырех детей был выявлен коронавирус. Несовершеннолетних и работников, которые контактировали с инфицированными, срочно вывезли из лагеря, им назначили лечение. В летнем учреждении провели дезинфекцию помещений и территории. По данному факту прокуратура республики проводит проверку.

Эдвард Дженнерю. Вакцинация ребенка

Эту новость активно обсудили в социальных сетях. Некоторые жители Башкирии считают, что это «очередной акт устрашения». «Лайк» этому комментарию поставили более 40 пользователей социальной сети.

Одобрение многих пользователей получил и комментарий о том, что «им надо запугивать родителей, потому что в планах после 15−20 сентября детей начать прививать. Из-за этого резко и вспышка COVID-19 среди детей идёт».

«Объясните, пожалуйста, как это вспышка? За день? За два? Я «короной» болею, и со мной живут все норм., а там что, кусают друг друга, как зомби?» — задают вопросы пользователи. Они отмечают, что «корона» действует как-то выборочно: в Уфе танцы — «короны» нет, дети в лагере — «корона» устроила вспышку. Удивительно, что как раз тогда, когда танцы кончились».

При этом жители добавляют, что «в прошлом году дети болели ковидом, но у них даже анализы не брали. Сейчас нужно стало», «Как же они жути гонят, чтобы сейчас родители начинали делать вакцину детям», «За детей взялись, как страшно», «Все это делается преднамеренно. Им статистика нужна, чтобы с сентября начать колоть детей. Разве дети болеют «короной»? Просто простыли, продуло их», отмечают они.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

Жители уже не верят сообщениям властей: «Специально так говорят, мол, у детей «корона» и прочее, чтобы подготовить нас всех к тому, что скажут: нужно делать детям вакцины срочно. Мол, без них в школу не пойдут и лагеря, вот увидите», «Это всё к тому идёт, чтоб вакцинировать детей в обязательном порядке. Подготовка, так сказать, к учебному году», «Не вакцинировался — в школу не пойдешь», — предполагают они.

Пользователи подметили, что государство уклоняется от ответственности за негативные последствия от прививки: «Год дети проучились, «короны» не было, всё. Вакцину сейчас завезут и будут пугать, что дети тоже, оказывается, болеют «короной». А кто отвечать будет за здоровье детей? Родители. И документ будут подсовывать: что случись, ответственности не несут».

«Главное, чтобы не привили детей!» — волнуются жители и добавляют, что «пусть своих детей вакцинируют». На это пользователи отвечают, что «своих детей власти не будут прививать».

«Ну все, праздники прошли! Поехали! — напоминают жители о прошедшей в Уфе фольклориаде. — Ожидаемо, фольклориада закончилась, вирус снова вспыхнул, теперь начнутся ужесточения, в СМИ открытым текстом говорят, что начинаются испытания на детях».

Кто-то вспомнил о том, как раньше переносили ОРВИ и грипп: «Еще много лет назад, в детстве, у нас больше половины класса заболевали ОРВИ или гриппом», «Сейчас лето. Жара. Дети всегда простывали. Обычный ОРЗ. Все на «корону» списывают. Чихнул — «корона», не дай бог, закашлял — всё, хана. Что за бред!»

Жители вспомнили также и о выгодоприобретателях от массовой истерии с коронавирусом и вакцинации от COVID-19: «А правда, что Голиковой принадлежит фармацевтика, выпускающая вакцину в Уфе, или так, слухи?»

Они предполагают, что «УфаВита» принадлежит миллиардеру, в протеже которого и ходит Голикова. Это она всеми правдами и неправдами продвигала фуфломицин номер один (арбидол)».

Жители уверены, что «это бизнес для еще большего обогащения приближённых к власти».

Некоторые пользователи сообщили, что если власти запретят посещать школу детям, непривитым от COVID-19, то они будут учить детей дома, лишь бы не подвергать их опасности. Они отмечают, что отечественное образование разрушено, поэтому их дети ничего не потеряют, если будут учиться на дому. Таким способом жители намерены не допустить опыты над своими детьми: «Прививать детей не буду, если надо на удаленке будут, все равно онлайн дополнительно обучаю детей», «Лучше школу бросим, но никакой прививки. Там тоже ничего интересного сейчас. Всё через компьютер. Так и дома они могут читать».

ИА REGNUM Дистанционное обучение

Кто-то вспомнил и о побочных последствиях вакцинации: «Ну и? Коронавирус с 60-х годов в группе вирусов гриппа был! А вот гораздо опаснее «антителозависимое усиление инфекции», которое запросто может возникнуть после вакцинации. Прочитайте в интернете — это уже очень плохое. Не дай бог никому».

Жители напоминают, что власти сами провоцируют людей на бунт «бессмысленный и беспощадный»: «Когда этот ад закончится уже? Сколько можно уже, народ скоро на бунт выходить будет, будут забастовки устраивать. Теперь и до детей добрались. На самом деле, потом кто за последствия прививки на детях будет отвечать?! Родители виноваты и останутся».

Пользователи считают, что истерия с коронавирусом специально провоцируется властью, чтобы управлять людьми: «Корона» уже в головах. Элемент управления холопами. Самый лучший холоп — это тот, который думает, что он не холоп».