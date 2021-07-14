На своей страничке в «Телеграме» Маргарита Симоньян, весьма своеобразно трактуя положение рабочих в России начала XX века и содержание известного романа Максима Горького «Мать», поместила запись в поддержку антисоветской составляющей статьи Владимира Путина по Украине. Эта составляющая для Владимира Путина логична и понятна, но от этого она не становится менее вредной как с внешнеполитической, так и с внутренней точки зрения.

Цитата из к/ф «Мать». Реж. Глеб Панфилов. 1989. СССР

Внешнеполитически желание убедить читателя, что большевики «кромсали» и «грабили» Россию, побуждает Путина привести со ссылкой на Анатолия Собчака весьма сомнительный и теоретически, и в практическом плане постулат в адрес бывших республик «уходите с тем, с чем пришли». Достаточно сказать, что, следуя этому принципу, нам надо было бы удовлетворить территориальные претензии Латвии и Эстонии: они вступили в СССР с теми территориями, которые теперь у нас оспаривают.

Так вот, не это главное, не то, что «несправедливо поделили», и даже не то, что Борис Ельцин мог получить у Кравчука Крым без всяких переговоров, это известно, но даже не подумал об этом. Главное заключается в том, что всё ещё почитаемый сегодня первый президент России вместе с Кравчуком и Шушкевичем, пойдя на раздел СССР, совершили государственное преступление. И что нам теперь — печалиться о том, что это преступление не было совершено в соответствии с собчаковским видением международного права? Смешно, если бы не было так грустно!

Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич, Борис Ельцин после подписания Соглашения о создании СНГ. Беловежская пуща, Вискули, Белоруссия, 8 декабря 1991 года

Точно так же не выдерживают пристального взгляда и нападки Владимира Путина на коммунистическую идеологию и политическую практику. Советских коммунистов есть за что критиковать в этом плане, но Владимир Путин представляет дело таким образом, что вот, мол, исчезла руководящая роль КПСС, и Советский Союз развалился. Понятно, однако, что первичным у внешних и внутренних врагов нашей страны всегда было желание развалить СССР, у Запада оно ещё с довоенного времени, а уже под это после смерти Сталина стали целенаправленно подрывать идеологию и руководящую роль Коммунистической партии, которые полностью доказали свою эффективность в годы Великой Отечественной войны.

Это всё я говорю к тому, что желание внедрять идеологию антикоммунизма и антисоветизма или обслуживать эту линию всегда приводит к искажению правды — будь то в области истории или литературы.

Именно так получилось и у Маргариты Симоньян. Максим Горький сам критически отзывался о своем романе «Мать», но в чём его точно нельзя обвинить, так это в искажении картины быта и образа мыслей заводских рабочих в царской России. Да и есть в этом романе что-то такое, что побудило в 1931 году Бертольда Брехта написать по нему пьесу, а в 1989 году — Глеба Панфилова снять новую киноленту.

То, что рабочие в России в начале XX века (в романе описаны события, связанные с Сормовской первомайской демонстрацией 1902 года, то есть время за два с половиной года до начала первой русской революции) были нещадно эксплуатируемы и влачили жалкое существование, не подлежит сомнению. Российское крестьянство находилось в ещё более тяжёлом положении — особенно голодным для России был период с 1891 по 1911 год. А положение солдат в армии? Оспаривать это могут только люди, не заглядывавшие в статистические справочники тех лет и не читавшие не только Максима Горького, но и Глеба Успенского, Александра Куприна, Мамина-Сибиряка, Антона Чехова…

Набойный цех. 1913

Тут не надо ничего сейчас придумывать! Всем этим и другим великим русским писателям, даже тем, кто потом не принял революции октября 1917 года, в высшей степени было присуще чувство справедливости, которая в той России, о которой сегодня многие в современном высшем российском сословии вспоминают с придыханием, была попрана. Лучшие люди России это знали и не могли тогда с этим мириться.

Но попрана была не только справедливость — попрано было человеческое достоинство. Да, существовала тогда в России прослойка хорошо оплачиваемых рабочих, были казаки — «приподнятое» над простыми крестьянами и инородцами сословие, но и среди них многие понимали бесперспективность сословных монархических порядков. Тем более в их искажённом компрадорским капитализмом виде!

Что хочет сказать своей записью Симоньян: тебе платят, чтобы ты был относительно сыт, обут, мог выпивку купить, так куда ты ещё лезешь, ибо не тебе решать судьбы страны? Не тебе, а кому? Только тем, говоря о дне сегодняшнем, кто приватизировал Россию в 1990-е?

Очень не нравится сегодняшнему правящему слою Великая Октябрьская социалистическая революция, открывшая для подавляющего большинства граждан России возможность кардинально изменить, повысить свой социальный статус. Они очень хотели бы свалить все беды прошлой и нынешней России на «большевиков», прикрыв тем самым безответственность и бессовестность большей части современной российской элиты. Не получится.

Родственники и друзья у тел убитых рабочих Ленских приисков. 4 апреля 1912 года

Андрон Кончаловский может сколько угодно снимать фильмы типа «Дорогие товарищи!», рисуя свою версию так называемого «Новочеркасского расстрела» 1962 года — беспорядков, в результате которых погибли 24 человека, но я поверю в его искреннее желание разобраться в российской истории, когда он или кто-то другой из современной российской кинематографической элиты снимет фильм о Ленском расстреле 1912 года, принесшем гибель более чем 250 мирно требовавшим человеческого к себе отношения мужчинам, женщинам и детям. Почитать бы Симоньян статьи на эту тему доктора исторических наук Олега Назарова — надеюсь, что, не полностью утратив журналистскую приверженность фактам, она изменит своё отношение к положению рабочих в царской России.

А пока поблагодарим её за то, что своей записью она вызвала у читающей публики интерес к роману Горького «Мать». А там, глядишь, соотечественники его автобиографические «Детство», «В людях» и «Мои университеты» прочитают, потом «Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самгина». Многое надо почитать у Горького! Очень полезное для понимания современной России чтение!