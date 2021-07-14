Воронежское здравоохранение в очередной раз прославилось в социальных сетях — скандал разразился из-за опубликованного видео, снятого ковид-пациентами. По их утверждению, они, приехав на скорой около 04:30 утра, не смогли достучаться в закрытые двери приёмного отделения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Видео было снято в Воронежской городской клинической больнице скорой медицинской помощи №1 — девушка и молодой человек стучат в двери приёмного отделения, но безуспешно. По их словам, они приехали на скорой, стучались в двери больницы, но им не открыли, а скорая тем временем уехала.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения пояснили, что девушку с подозрением на ковид доставили на скорой в БСМП №1 в 4:05, молодой человек появился в медучреждении в 4:09. Камерами зафиксировано, что он общался с сотрудником регистратуры, а в 4:27 оба молодых человека больницу покинули. Сотрудник регистратуры пояснила пациентам, что время ожидания может составить ещё 10−15 минут, так как специалисту необходимо было надеть спецкостюм. Когда сотрудник вышел к пациентке, ее уже не было. Позже пациентов обследовали. Их состояние здоровья оценивается как стабильное.

Цитата из видео на YouTube Не смогли достучаться в закрытые двери приёмного отделения. Воронеж

Ситуация вызвала шквал комментариев в социальных сетях. При этом далеко не все пользователи оказались на стороне пациентов — очень многие поддержали больницу.

«Очень спорная ситуация. Ролик снят с одной стороны конфликта. А если выложить ролик, как врач одевается (непросто), спускается, а тут раз… никого нет», — прокомментировал Владимир Д.

«Главное парочка засветилась в соцсетях и стала звёздной, а что там облздрав и прочие ответили — это уже никого не волнует, они же не будут выкладывать это в тик-ток. Пора везде устанавливать аудио-видеофиксацию — так и медики будут лучше работать, и «больных» поменьше станет», — считает Алексей К.

«Скорая привезла, выписали направление на КТ, сказали ждите. Нет, мы будем долбиться в дверь, запишем видосик и свалим домой. Зачем скорую вызывали? Видосик снять? А кому-то действительно помощь нужна была, а время на этих дурачков потратили», — возмущён Максим М.

В то же время воронежцы делятся аналогичными историями, в которых оказывались сами.

«Зимой по скорой был доставлен однажды в приемную, просидел в пустом коридоре два часа, никто в итоге не пришёл, пока не позвонил 03», — комментирует пользователь «Сыч Пятнисный».

«О каком пустом коридоре речь? Травмпункт примерно там же. Народу тьма. Ещё в доковидные времена дважды там бывала. Оформляют сразу по приезде, сразу же нужные анализы взяли, и да — ожидаешь нужного тебе врача. Сервис не фантастический, но помощь оказывают», — вступилась за медиков Женя М.

«Я сейчас лежу в БСМП, могу сказать только положительное. Привезли в тяжелом состоянии, сразу сделали КТ, никаких проблем с ожиданием, везде пропустили. Работая в таком режиме, врачи устают, они тоже люди, и ещё за неделю ни один врач не остался здесь равнодушным к чужой беде», — написала Светлана С.

Александр Куликов ИА REGNUM Больничная палата

«Многое зависит непосредственно от врача, ведущего приём. Полгода назад переболел — могу сказать только хорошие слова о лечащем враче», — добавил Юрий А.

«БСМП в простонародье — «последний путь», — пишет Екатерина У.

«Не зря БСМП моргом зовут», — добавила Мария Т.

«Ооооочень непонятно. Не нравится бесплатно, тогда лечитесь платно. Не отнимайте время сотрудников скорой помощи и БСМП. А то права свои все знают. Одни медики бесправные», — написала Вера К.

«БСМП с сохранением традиций. Мы как-то попадали туда целой компанией с различной степенью тяжести ЧМТ после ДТП. Полежали пару дней и все ушли. Раз в день приходила медсестра и делала «горячий» укол, врач ни к кому не приходил после осмотра в приемном. Но дело было почти 20 лет назад», — вспоминает Жанна Т.

«Я так же лет 15 назад после ДПТ в нейрохирургии лежал. Врач не приходил, медсестра делала горячие уколы, потом из палаты пропали у двоих из троих, кто лежал, телефоны, деньги, документы. В палату никто, кроме уборщицы, не заходил и медсестры. Один неходячий был в палате, посторонних не видел. БСМП это концлагерь», — считает Роман Т.

«В министерство здравоохранения отправить онлайн-жалобу и видео не судьба? Они в течение недели реагируют и связываются с пациентами», — отмечает Kallisto Sv.

«Смысл слушать лёгкие, если вам назначили КТ? Там всё и покажут. 15 минут не подождать врача — это очень странно. Кровью вы не истекали. Что значит — ничего не сделали? Вас привезли обследовать в больницу и лечить, а вы ушли домой», — возмущена Настя Е.

«Кстати недавно была в БСМП. В приемном, конечно, долго, но все врачи осмотрели, хоть и неспешно. И хочется поблагодарить кардиологию. Вежливые, аккуратно работают, и даже практиканты очень культурны и доброжелательны. Еда тоже годная. Лечение устроило. Думается, там стало даже получше. Медсестры, врачи все работали хорошо», — добавила тот же пользователь.

Павел Соболев ИА REGNUM Заболевший коронавирусом в палате

«Там не лечат, а загоняют на тот свет. Знаю не понаслышке», — возразила Элеонора И.

«Скорая не уезжает, не имеет права, пока не передаст пациента и ее не отпустят врачи больницы. Лежала во второй ковидной пульмонологии в мае. Привезли 9 мая в десятом часу вечера. КТ сделали очень быстро. Скорая из приемного отвозит до отделения и сдает на руки. Мне медбрат еще и сумку нес. Спасибо врачам. Спасли из «крайне тяжелого состояния», как было написано в выписке», — написала Елизавета М.

«Типо выпилились, якобы блогеры… решили себя показать… если ушли, значит, помощь не нужна была… а закрыто там потому, что оборудование стоит. Это отдельный вход для ковида. Когда поступает кто-то, они приходят, одеваются и потом открывают, далее уже прием и диагностика. А эта парочка просто решила повыпендриваться на камеру», — возмущён «Ба Нч».