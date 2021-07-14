Известие о том, что торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли, получили предложения от поставщиков о повышении закупочных цен на рыбную продукцию, взбудоражило социальные сети. В группе «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте») опубликованы сотни комментариев. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные из них.

МАММ / МДФ Старик с рыбой. 1960-е

«Консервы и так стоят, как крыло самолёта. Уже подумаешь, купить, с…, курицу или консервы!» — замечает Светлана Чурикова.

«Минтай сейчас чуть дороже бананов. Но намного дешевле свеклы с морковкой», — подтверждает Владимир Денисов.

«Набиуллина сказала, что нельзя зарплаты поднимать, это вызовет рост инфляции… Причём все остальные причины, вызывающие рост инфляции, их почему-то так не волнуют», — приводит довод Дмитрий Горлов.

«Да не покупайте вы эту дрянь, можно самим наловить или купить у соседа рыбака, но не как в магазине», — советует Андрей Торопов.

«Рыба и так дорогая! Скоро минтай на Новый год только покупать будем. Мойва почти 400 р. Сколько ж наш народ терпеть-то это все будет?» — задается вопросом Софья.

«В США подняли цены — никто не покупает. У нас подняли цены — всё с полок смели. Парадокс…» — делится наблюдением Алексей Дубровин.

МАММ / МДФ «Сколько рыбы у нас!». Остров Сахалин. 1953

«Рюкзак, удочка, Обь! Рюкзак, лопата, семенной картофель, огород! И т. д.» — советует Алик Фарда.

«Ну и жрите свои консервы сами», — возмущается Виктор Николаев.

«Ну вот, теперь, если захочешь икры или рыбки на бутерброд, придётся выложить МРОТ», — срифмовала Ольга Бобровская.

«Страна с трёх сторон окружена водоёмами, а цены на рыбу как будто мы живём на Марсе. Рекомендации врачей по употреблению рыбы вместо мяса звучат издевательски», — замечает Светлана Вакулина.

«К прилавкам с рыбными консервами перестала подходить год как. Раньше пару раз в неделю суп из сайры готовила. Это было бюджетненько. Сейчас за эти деньги лучше курицу куплю. Неужели замороженную рыбу (селёдку и скумбрию) буду покупать по праздникам? А красную теперь на юбилей, поди», — замечает Юлия Созонова.

«Такая информация означает лишь одно: вот вам факт повышения. Оно произойдет не сейчас, но вы можете пока прочитать, принять, поворчать и все что угодно сделать до того момента, как вырастут цены. А когда вырастут, вы это легче перенесете, уже заведомо зная. Это манипулирование давно работает и весьма неплохо», — замечает Роман Савенко.

МАММ / МДФ Рыбаки оценивают улов. Архангельская обл. 1965

«Особенно издевательски звучит «торговые сети приложат все усилия, чтобы изменение цен на полке проходило максимально комфортно для потребителей»», — замечает Любовь Крикова.

Напомним, о подорожании на 5−10% российской рыбы, консервов и пресервов известил на днях «Коммерсант» со ссылкой на производителей. Они заявляют, что это связано с ростом стоимости как основного сырья, так и ингредиентов, упаковки, фрахта

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