Информация о том, что среднемагистральный самолет Иркутского авиазаводаМС-21 стал сенсацией в секторе гражданской авиации на выставке салон МАКС-2021, вызвало оживлённую дискуссию на иркутского сайте irk.ru. Редакция ИА REGNUM выбрала самые интересные комментарии.

Dmitry Terekhov МС-21 («Магистральный самолёт XXI века»)

«Только прилетел, никому еще не показывали, но стал сенсацией. Ментальное обладание необладаемым?» — иронизирует читатель под псевдонимом «Гнусная личность».

«Отличные новости из будущего. МАКС-2021 открывается 20 июля, но сенсации уже известны. Как, впрочем, и победители в сентябрьских выборах», — соглашается Станислав Рамков.

«Как может составить конкуренцию успешным и летающим на коммерческих маршрутах машинам самолет, которому еще до выхода в серию непонятно сколько лет?» — задаётся вопросом Д.

«Никак не может составить, просто рано пока об этом говорить», — соглашается З.

«Круто, конечно, если так… Хотя и вряд ли… Если даже он реальный конкурент 737 и 320, то наши «зарубежные партнеры» не дадут продвинуться, так же как и со «Спутником V», — замечает Алексей.

Aktug Ates Boeing 737−700 авиакомпании «Якутия»

«Какая сенсация? Каким конкурентом он может стать? Если мы сделали самолет, который был бы лучше по многим показателям современных самолетов конкурентов, — это была бы сенсация. А для того, чтобы стать конкурентом, данный самолет должен ещё пройти международную сертификацию. А вот этого может и не случиться по многим, в первую очередь политическим причинам. Мечты и реальность — совершенно разные вещи», — приводит довод Владислав.

«Типичная дележка шкуры неубитого медведя», — делится наблюдением З.

«Объективная реальность состоит в том, что об успехе МС-21 говорить не то чтобы рано, но даже неразумно. Посудите сами: «Суперджет» провалился, прочие проекты гражданской авиации от времен очаковских (см. Ил-114), даже современные проекты военно-транспортной авиации не очень удачны (см. Ил-112).

И это не только проблема России: в Японии, например, вообще свернули проект узкофюзеляжного средемагистральника, потратив на него кучу денег. У китайцев с их Comac тоже вроде не всё гладко. Потому что конкурировать с двумя монстрами авиационной промышленности очень непросто, они накопили огромный опыт за последние десятилетия, тогда как российское авиастроение находилось в коме», — замечает Иван.

«Проблема не в «коме», а во «внешней политике» и понтах. Современный самолёт настолько сложная штука, что одна страна без кооперации с миром ничего не может сделать. Как пример, пока Bombardier был сугубо канадским, им всё время чего-то не хватало, чтобы выйти на мировой рынок, но после объединения с Airbus (спасибо Боингу) у них всё пошло как по маслу.

Другой пример это Atr (Airbus+Leonardo) … да даже МС-21 шел вполне себе бодро… ровно до 2014 года, когда все международные цепочки начали разваливаться. Самое обидное, если бы не 2014-й, то к моменту провала 737 Max его место вполне мог занять МС-21 (так как до пандемии был реальный дефицит самолётов такой размерности… а МС-21 конструктивно объективно свежее а320 и тем более 737… и технологически близок к А220, А350 и B787).

Да и после пандемии рынок как раз ждёт 180 местных новых самолётов (так как 737 по прежнему не доверяют, а А320 законтрактован лет на 10 вперёд)», — высказывает мнение читатель под псевдонимом proteus.

«Замечательная новость! Осталось дождаться серийного производства. 310 твердых контрактов с предоплатой — уже хорошо. Почет нашим авиастроителям! Не всё гегемонам масленица», — считает Е.

«Если наш МС-21 и вправду такой хороший выйдет, есть шанс какую-то нишу занять. Правда, из-за кризиса в целом потребности авиакомпаний в новых самолетах падают. Дождемся МАКСа, в общем!» — замечает М.

Правительство Иркутской области Сборка МС-21-310

Как сообщало ИА REGNUM, МС-21 является первым полноразмерным пассажирским среднемагистральным самолетом в Европе с крылом, изготавливаемым по инфузионной технологии.

Технология позволила отечественным специалистам создавать длинномерные интегральные конструкции (панель консоли крыла 18 метров в длину).

В июне 2021 года гендиректор корпорации «Иркут» Равиль Хакимов заявил о том, что проект МС-21−400, предположительно, будет запущен в разработку в 2024—2025 годах.

О том, что среднемагистральный самолет Иркутского авиазавода МС-21 может стать реальным конкурентом лучших зарубежных лайнеров Airbus A320neo и Boeing 737 MAX, сообщает «Российская газета».

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