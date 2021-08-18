Последствия прошедшего ночью 14 июля сильнейшего ливня в Улан-Удэ местные жители бурно обсуждают в соцсетях. Ряд улиц оказались затоплены, дороги и тротуары местами провалились, образовав зияющие дыры, в одну из которых провалился трактор, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Айвазовский. Всемирный потоп 1864

По данным городской администрации, за два часа на город обрушилась почти половина месячной норма осадков. В результате оказалось подтоплено в числе прочих здание железнодорожного вокзала. В соцсетях появилась видео из полузатопленного помещения.

«Со второго пути отплывает поезд Владивосток-Москва», «Теперь это порт Улан-Удэ», — пускают в связи с этим остроты комментаторы.

Многие также вспомнили, что лишь год назад вокзал открылся после масштабной реконструкции. Общая стоимость работ составила более 950 млн рублей.

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«А начинается всё с ЕГЭ, с институтов, где таких «грамотеев» обучают, «горе-специалистов» выпускают, с тех, кого на свободу потом отпускают, проворовавшихся начальников ! Все советские постройки сломали, новоделы для пыли в глаза без ГОСТов понастроили», — пишет Ольга.

Цитата из видео на YouTube В Улан-Удэ затопило железнодорожный вокзал

«Шутенков (мэр города, — прим. ИА REGNUM) в прошлой предвыборной ставил в свои достижения ремонт ж/д вокзала», — напомнил Дмитрий С.

«Шлагбаум поставили, а ливневую канализацию не предусмотрели», — отметил пользователь с ником Obuv.

«Молодцы, ремонт теперь делают отменно, современно всё так. Не то что в СССР», — иронизирует Илья.

Власти отмечают, чтосеть ливневой канализации построена в 60-е годы, имеет малую пропускную способность труб и лотков. В настоящее время город разрабатывает единую схему ливневых канализаций, включающую коллекторы, станции перекачки, очистные.

Однако это стало лишь очередным поводом для критики администрации со стороны пользователей соцсетей.

«За 60 лет об этом никто не думал? Больше полувека о чём думали?» — спросила Оксана.

«Одни пустые слова про ливнёвки. Прошёл дождь, и всё, весь город утонул, дорог нету, администрацию города и глав районов нужно уволить, так как не были готовы к дождям, как вы принимаете дороги, если дождь за 4 часа их смыл?» — возмущается Роман Л.

«С 60-х сколько лет-то прошло?! Давно, наверное, пора подумать о новых! Вот пока был локдаун две недели, почему не сделали? Чем вообще занимается администрация города!» — эмоционально отмечает Эржена И.

Цитата из видео на YouTube Затопленные дороги В Улан-Удэ

Впрочем, некоторые комментаторы помимо критики благодарят коммунальщиков за оперативную работу.

«КГХ удивил, с раннего утра устраняет последствия на Комушке, Радужный, Светлый! Однозначно лайк», — добавил Борис.

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