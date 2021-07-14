Пост в «Инстаграме» губернатора Красноярского края Александра Усса, посвящённый перспективе строительства метро в Красноярске, вызвал бурное обсуждение среди его подписчиков.

Мктрострой Тоннель метро

Красноярцы оставили под постом Усса уже около сотни комментариев. Например, пользователь moykrasnoyarsk считает, что появление метрополитена в столице края реально. Но есть одно но.

«Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Только, помимо денег, нужна ещё и политическая воля. Как говорится, обещать — не значит жениться. А тут ещё даже никто ничего не обещает», — пишет он.

«Хорошо, посмотрим, что будет, до 2025 года не так уж и далеко», — отметил dmitriy_tolkachev.

«А когда в край проведут природный газ?» — спрашивает slatovatanya.

«А объездную в Канске реально достроить?» — тоже спросил ruslan_foto_kansk.

«Ну, если его снова не суслики ложками будут копать, то, может быть, наконец-то появится в Красноярске метро», — шутит jef_agaev.

«Не построят», — уверена sinenko253.

Krskstate.ru Врио губернатора Красноярского края Александр Усс

При этом некоторые подписчики позитивно восприняли новость о возможном появлении метро в Красноярске. А некоторые считают, что в городе есть много других проблем, требующих первоочередного решения.

«А ливнёвки в Красноярске сделают когда-нибудь или так и будем плавать в дожди?» — пишет samysjuliya.

«Красноярску не нужно метро! Красноярску нужен газ», — считает a1e3k1s2.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обсудил с губернатором Красноярского края Александром Уссом строительство метрополитена в Красноярске. Хуснуллин считает, что «при слаженной работе» метро в столице края реально запустить уже в 2024 году.

Фактически работы по строительству подземки в Красноярске начались в 1995 году, но неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. В 2013 году строительство было окончательно законсервировано.