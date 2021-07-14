«США и «права человека» вместе — это анекдот» — Китай высмеял обвинения США
В недавнем отчете США включили Китай в список «стран с высоким риском геноцида» и назвали Синьцзян районом высокого риска зверств. В ответ на это официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь рассказал анекдот.
Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo оставили множество комментариев, касающихся этой ситуации, под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.
«Соединённые Штаты и «права человека» в одном предложении — это уже анекдот», — заявил «Смейся сейчас».
«Соединенные Штаты защищают права человека во всем мире. Эта шутка заставляет меня смеяться каждый раз, когда я ее вспоминаю», — заявил «Прохладный гриб 88».
«Вчера США были «первыми в мире по профилактике эпидемий», сегодня они первые в мире по «защите прав человека в мире» — смех, да и только», — отметил Цяньцянь.
«Ха-ха, отцы — основатели геноцида теперь обвиняют других в геноциде!» — считает У Ую.
«Соединенные Штаты не могут защитить права человека на собственной территории, и они всегда считают себя главным правозащитником, делая безответственные замечания и раздавая всем пощечины», — возмутился «Длинная жизнь».
«Я чувствую, что Чжао Лицзянь больше не хочет смеяться над такими безмозглыми шутками, какими сыплют Соединенные Штаты», — заявил Шию 6002.
«Страна плесени (кит. игра слов, имеется в виду США) сама по себе — большая шутка. Американцы сами по себе больны и целыми днями пытаются прописать таблетки другим!» — согласился Лео Улэй.
«А как насчет индейцев? Могут ли США выйти и объяснить, куда делись индейцы?» — задал вопрос «Грибное дерево».
«Я не могу разобраться с делами в своей стране, но я неспешно вмешиваюсь в дела других стран», — добавил DAYTOY.
«США специализируются на внутренних делах других стран, но ленивы в урегулировании своих собственных дел», — уверен Ян Сяопин.
Многие пользователи возмущены беспардонным поведением Соединенных Штатов, которые совершенно демонстративно говорят о том, что их не волнуют права человека в принципе, им плевать на настоящий геноцид. Для них «права человека» и обвинение других в геноциде — это прагматический инструмент подрыва авторитета и стабильности других стран.
«Американский империализм, который породил беспорядки, развязал войны и истребил множество народов, нагло напал на наш великий Китай, который стоит на вершине мира, и оклеветал его. Это действительно ужасно!» — возмущена МАО.
«Так называемые права человека в США = американские привилегии», — заметил «Просто танцуй».
«Как Соединенные Штаты защищают права человека в Синьцзяне? Соединенные Штаты хотят заморить голодом всех людей Синьцзяна до смерти!» — считает Макрей.
Китайцы указывают на то, что их страна уже не та, что была двадцать и даже десять лет назад, поэтому говорить с ними в том тоне, которым говорят Соединенные Штаты, неприемлемо для их же собственной безопасности.