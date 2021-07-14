В недавнем отчете США включили Китай в список «стран с высоким риском геноцида» и назвали Синьцзян районом высокого риска зверств. В ответ на это официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь рассказал анекдот.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Я расскажу вам анекдот. Соединенные Штаты пишут в этом отчете, что эта администрация будет защищать и защищать права человека во всем мире. История и текущее положение правительства Соединенных Штатов славятся множеством злодеяний. Отчет, составленный в соответствии с этой абсурдной логикой, — это макулатура. Некоторые люди в США сами болеют и постоянно думают о том, как бы прописать лекарства другим».

«Позвольте мне еще раз рассказать вам анекдот. В этом отчете Соединенные Штаты еще раз воспроизвели клевету о так называемом геноциде и преступлениях против человечности со стороны китайского правительства в Синьцзяне. Это самая большая ложь этого века!» — подытожил Чжао.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo оставили множество комментариев, касающихся этой ситуации, под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

«Соединённые Штаты и «права человека» в одном предложении — это уже анекдот», — заявил «Смейся сейчас».

«Соединенные Штаты защищают права человека во всем мире. Эта шутка заставляет меня смеяться каждый раз, когда я ее вспоминаю», — заявил «Прохладный гриб 88».

(сс) Colegota Уйгуры

«Вчера США были «первыми в мире по профилактике эпидемий», сегодня они первые в мире по «защите прав человека в мире» — смех, да и только», — отметил Цяньцянь.

«Ха-ха, отцы — основатели геноцида теперь обвиняют других в геноциде!» — считает У Ую.

«Соединенные Штаты не могут защитить права человека на собственной территории, и они всегда считают себя главным правозащитником, делая безответственные замечания и раздавая всем пощечины», — возмутился «Длинная жизнь».

«Я чувствую, что Чжао Лицзянь больше не хочет смеяться над такими безмозглыми шутками, какими сыплют Соединенные Штаты», — заявил Шию 6002.

«Страна плесени (кит. игра слов, имеется в виду США) сама по себе — большая шутка. Американцы сами по себе больны и целыми днями пытаются прописать таблетки другим!» — согласился Лео Улэй.

«А как насчет индейцев? Могут ли США выйти и объяснить, куда делись индейцы?» — задал вопрос «Грибное дерево».

«Я не могу разобраться с делами в своей стране, но я неспешно вмешиваюсь в дела других стран», — добавил DAYTOY.

«США специализируются на внутренних делах других стран, но ленивы в урегулировании своих собственных дел», — уверен Ян Сяопин.

(сс) The U.S. Army Бомбардировка Ирака американскими ВВС

Многие пользователи возмущены беспардонным поведением Соединенных Штатов, которые совершенно демонстративно говорят о том, что их не волнуют права человека в принципе, им плевать на настоящий геноцид. Для них «права человека» и обвинение других в геноциде — это прагматический инструмент подрыва авторитета и стабильности других стран.

«Американский империализм, который породил беспорядки, развязал войны и истребил множество народов, нагло напал на наш великий Китай, который стоит на вершине мира, и оклеветал его. Это действительно ужасно!» — возмущена МАО.

«Так называемые права человека в США = американские привилегии», — заметил «Просто танцуй».

«Как Соединенные Штаты защищают права человека в Синьцзяне? Соединенные Штаты хотят заморить голодом всех людей Синьцзяна до смерти!» — считает Макрей.

Китайцы указывают на то, что их страна уже не та, что была двадцать и даже десять лет назад, поэтому говорить с ними в том тоне, которым говорят Соединенные Штаты, неприемлемо для их же собственной безопасности.