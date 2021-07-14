Соцсети забурлили комментариями после того, как в интернете появилась информация о том, какое время потребуется жителям разных регионов для накопления 1 млн рублей. Большинству регионов, в том числе Оренбуржью, необходимо более 20 лет. Расчеты проводились по данным Росстата.

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Оренбургская область оказалась на 61-м месте из 85 возможных в рейтинге субъектов России по способности населения накопить столь крупную сумму. Среднестатистическому оренбуржцу потребуется 21,5 года, для того чтобы накопить миллион рублей, а доля населения, которая не сможет сделать это за 30 лет, составляет 18,4%.

В своих комментариях люди, прикидывая свои доходы, заявляют, что 1 млн за 20 лет — это почти фантастическая задача.

Татьяна С. недоумевает: «Откуда такие данные? По словам статистов, у нас все хорошо! Корзину нашу считают лихо, из чего делают вывод, что жизнь неплохо проходит у среднего россиянина! Даже несмотря на то, что цены на продукты просто не останавливаются в росте! Так что, я не знаю, каким должен быть МРОТ, чтобы просто выжить — заплатить за квартиру, покушать. Отложить совсем не удается!»

«Да ещё с этими реформами. Чтобы оформить детское пособие, твой доход не должен превышать МРОТ, а считают зарплату «грязную», да ещё раньше хоть алименты отнимали (у меня муж платит ребёнку от первого брака), а теперь их считают и нам в доход (он же эти деньги заработал), и в той семье тоже в доход (они же их получают). Такая интересная математика — одну и ту же сумму считают дважды. Вот поэтому теперь у нас в стране и нет бедности», — оставила комментарий Елена Ш.

«Значит, ипотеку надо раскидывать на 40−60 лет и оформлять её при поступлении в детский сад!» — иронизирует Аристарх Д.

«Все садимся на диету и начинаем копить», — предложила Людмила Г. в паблике «Подслушано Оренбург» в соцсети «ВКонтакте».

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"У меня с диетами проблема, на одной не наедаюсь, нужно как минимум на трех сидеть. Разве накопишь?!» — парирует Елена К.

Пользователи отмечают, что уже и так многие сидят на диете, не задаваясь целью накопительства. К диете вынуждает подорожание продовольствия. Повышение зарплат, пенсий не поспевает за ростом цен.

«Проще украсть, чем накопить», — делает вывод Алексей М.

Оренбуржцы, глядя вдаль, делают неутешительные прогнозы длительного накопительства крупной суммы — «инфляция все съест!». Люди сомневаются, что через десятки лет на 1 миллион рублей смогут купить то, что планировали, начиная накопительство. Денег хватит лишь на безделушку.

Обсуждая тему накопления, один из подписчиков паблика «Оренбург онлайн» соцсети «ВКонтакте» заметил, что ранее публиковали информацию, согласно которой оренбуржцам хватит и пяти лет, чтобы накопить на квартиру. «Получается, что квартира стоит меньше 200 тысяч? Или про каких оренбуржцев шла речь?» — вопрошает он.

Между тем ряд комментаторов считают 1 млн рублей не такой уж и крупной суммой. «А что, сейчас миллион — это крупная сумма? На него даже автомобиль третьесортный не купишь, не говоря уже о жилье…» — сказал Виталий.

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Пользователи соцсетей отмечают, что в уровне доходов в стране наблюдается большая разница. Кто-то зарабатывает 1 млн рублей в день, в месяц, а для кого-то эти деньги — неподъёмная сумма вообще за всю жизнь. Люди перебиваются с хлеба на воду, не видя мяса, фруктов.

Раздражающим фактором становятся комментарии о зарплате депутатов. Таких вбросов достаточно в пабликах, где обсуждают тему повышения пенсии работающим пенсионерам с 1 августа аж на 279 рублей. К 2024 году средний размер пенсии по старости в России должен превысить 20 тысяч рублей. Люди предлагают установить зарплату в 20 тысяч для депутатов Госдумы, принимающих законы, а прибавку к пенсии называют издевательством.

Стоит отметить, что на тему доходов рядовые граждане реагируют болезненно. Данные органов статистики о повышении размера средней зарплаты, росте доходов населения начинают раздражать тех, кто на себе этих положительных финансовых сдвигов не почувствовал.