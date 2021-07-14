В Великобритании выпустят на свободу Колина Питчфорка — человека, который изнасиловал и убил двух 15-летних девочек в 1980 году. Он отсидел в тюрьме 33 года, что превышает срок пожизненного наказания в соответствии с законодательством Великобритании. В июне комиссия по условно-досрочному освобождению приняла решение о том, что она готова выпустить Питчфорка на свободу, потому что он больше не представляет опасности для общества. Такое решение комиссии привело к прошению министра юстиции Великобритании Роберта Бакленда о пересмотре, оно было отклонено.

Теодор Жерико. Портрет безумного похитителя детей (фрагмент). 1823

В июне новость о возможном освобождении Питчфорка вызвала недовольство пользователей социальных сетей.

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Родственники убитых девочек также высказали свое мнение — они обеспокоены подобным решением. «Это послание, которое гласит, что детские насильники, киллеры, убийцы могут в определенный момент продолжить свои жизни, когда они сами лишили жизни своих жертв. Эта позиция недопустима, насколько я могу судить», — сказал дядя одной из девочек.

Член парламента Альберто Коста, который выступал против освобождения Колина Питчфорка, сказал: «Если бы Колин Питчфорк совершил хоть одно из своих преступлений сегодня, он, скорее всего, получил бы пожизненное заключение, результатом которого была бы вся жизнь в тюрьме. Мы отошли от прошлого и от того, как мы относимся к насилию и убийствам женщин, но, на мой взгляд, это не является оправданием для комиссии по УДО при принятии этого решения, я думаю, что у людей есть право чувствовать злость».

"Питчфорк был приговорен к «пожизненному лишению свободы» за два ужасных изнасилования/убийства; судья, выносивший приговор, сказал: «Сомнительно, что его когда-нибудь отпустят». Так вот его выпускают», — прокомментировал @Den_the_M.

Большинство пользователей, как и прежде, придерживаются мнения, что освобождение Колина Питчфорка недопустимо.

«Ничего еще не сделало правительство Великобритании, чтобы люди чувствовали себя в безопасности на улице», — написала @meganxtownsend.

Колин Питчфорк

Среди пользователей все же есть и те, кто поддерживает решение комиссии, потому что они адекватно оценили все риски и проверили все тысячу раз, прежде чем принять такое важное решение. К тому же пользователи отметили, что Питчфорк отсидел в тюрьме больше положенного.

«Он не только отсидел свое время, но также предпринял большие шаги в исправлении, тогда он свободен. Если люди показали, что они больше не представляют опасности для общества, тогда их не нужно держать в тюрьме больше положенного», — считает @Walcoureo.

«Он отсидел дольше, чем пожизненное наказание. Судебная система сыграла свою роль. Комиссия по УДО приняла решение на основании психологических испытаний. Тем не менее народ раздраженно жалуется на это», — отметил @DJ_Barc.

Комментаторы отметили, что аргумент о том, что его пожизненное наказание завершилось, абсурден, потому что пожизненное наказание должно заканчиваться только тогда, когда закончится жизнь.

«Нельзя отсидеть больше, чем пожизненное наказание, если он все еще жив», — отметил @t50lby.

Среди комментаторов также были юристы, которые объяснили ситуацию и попытались успокоить всех взволнованных.

«Пожизненное наказание никогда не заканчивается. Его отпустят временно. Это не конец его срока, иначе его отпустили бы без условий», — написал @thewossy.

Rennett Stowe Тюрьма

Ряд пользователей написали, что именно для таких случаев необходима смертная казнь.

«Такие дела становятся аргументами в пользу смертной казни», — отметил @Gavtaraysin.

«Соответствовало ли наказание преступлению? Нет, даже не рядом стояло», — прокомментировал @LeeJohn52688352.

В комментариях также назвали решение комиссии неуважительным по отношению к семьям погибших девочек.

«Омерзительно и ужасающе. Семьи и так настрадались достаточно, зачем больше?» — спросил @jcjumble.

«Оскорбление семей. Я понимаю, что директивы приговора отличаются, тогда и сейчас, но, господи, человек не безопасен для общества, и я сомневаюсь, что когда-либо он будет безопасен для общества», — написала @EmmaSmileHolmes.

Некоторые комментаторы раскритиковали вмешательство министра юстиции в дело, обосновав это тем, что таким образом решение могло бы быть скомпрометировано.

«Политикам не должно быть дозволено вмешиваться в решения комиссии по УДО», — написала @shira39503.

«Потому что это полностью подрывает авторитет и работу комиссии по УДО. Почему в отношении некоторых убийц правительство вмешивается, а в отношении других — нет? Комиссия по УДО создана для выполнения своей работы. Это их решение, и они также должны бороться с последствиями», — считает @RDRlulu.

(сс) Chris McAndrew Министр юстиции Великобритании Роберт Бакленд

Некоторые пользователи отметили, что принятие такого отвратительного решения в очередной раз свидетельствует о том, что судебная и правовая системы в Великобритании ни к чему не пригодны.

«Что не так с этой страной! Никто из тех, кто был осужден за такое отвратительное преступление, не должен быть выпущен на свободу. Нет справедливости для семей, которые никогда не освободятся от потери и боли. Судебная система сломана и не служит своей цели», — считает @ShepFiona.

«Это зависит от того, на что вы хотите, чтобы судебная система была нацелена, на наказание или исправление. Нельзя говорить, что эти два понятия взаимоисключающие, но, по большому счету, все склоняется к последнему в этой стране», — ответил @Locopells.

Напомним, Колин Питчфорк — первый убийца, которого осудили на основании ДНК-доказательств. Его приговорили к пожизненному лишению свободы в 1988 году. За 33 года в тюрьме Питчфорк неоднократно просил условно-досрочного освобождения, последний раз ему отказали в 2018 году.