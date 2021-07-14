В России заговорили о планах иностранного фармхолдинга выйти на рынок с вакциной V-0 от Livzon Mabpharm Inc, которая не зарегистрирована ещё даже в самом Китае. Но слухи слухами, а один из иностранных фармгигантов на территории РФ уже почти год проводит клинические испытания на группе добровольцев. ИА REGNUM выяснило некоторые детали о вакцине «Конвидеция» от китайской компании CanSino Biologics, уточнив, кто же с российской стороны планирует заработать на этом. Ниточки «привели» на Кипр и к одному из фигурантов списка Forbes — владельцу пакета акций «Норникеля» Владимиру Потанину.

Диего Ривера. Вакцинация. Фреска (фрагмент). 1932

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О бенефициарах российских вакцин, которых на сегодня зарегистрировано три основных — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — ИА REGNUM рассказывало в одном из прошлых материалов «Прибыль на ковиде — производство вакцин отдали олигархам и экс-чиновникам?».

На просторах России в скором времени появится ещё одна вакцина, а значит и ещё один (в данном случае два) бенефициара пандемии. Кто они?

В госреестре лекарственных средств вакцина AD5-nCOV, носящая торговое название «Конвидеция» (Convidicea), от китайской Cansino Biologics пока не имеет регистрационного удостоверения. Между тем в реестре уточняется, что в начале ноября 2020 года было подано два заявления на регистрацию вакцины от подмосковного ООО «НПО Петровакс Фарм». В качестве будущих площадок указаны адреса производств ООО и Cansino Biologics в Китае — «185 South Avenue, TEDA West District, Tianjin, China 300 462». В графе «номер и дата РУ или решения об отказе» пока пусто.

Данная вакцина также фигурирует в реестре разрешений на проведение клинических исследований (РКИ) с пометкой «проводится». Таковых разрешений Минздравом РФ было выдано два — за номером 624 от 10.11.2020 года и номером 430 от 14 августа 2020 года. Проводит клинические исследования «КанСино Байолоджикс Инк.» (CanSino Biologics Inc.), а привлеченная организация — ООО «НПО Петровакс Фарм» (Подольск). Во всех случаях речь идёт о третьей фазе исследований, первые два этапа проводились в Китае, в том числе в Ухане.

(сс) 舞月書生 Пункт вакцинации в Китае

Первое исследование должны завершить 1 сентября 2022 года. В нём запланировано 8 тыс. добровольцев и участие почти 40 лечебных организаций из разных регионов. В списке — научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава РФ (Санкт-Петербург), Казанский (Приволжский) федеральный университет, коммерческие медорганизации Санкт-Петербурга, Смоленска, Омска, Нижнего Новгорода, Челябинска, Ярославля, Новосибирска, Саратова, Томска, а также Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, городские поликлиники и больницы ряда городов, медуниверситеты, военный госпиталь и другие.

«Цель клинического исследования — оценка эффективности, безопасности и иммуногенности рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции у добровольцев в возрасте от 18 лет и старше», — отмечается в документации.

Второе клиническое исследование указано со сроком завершения 31 июля 2021 года. В нём принимают участие всего 783 человека и девять лечебных учреждений. В рамках него оцениваются эффективность, реактогенность и безопасность рекомбинантной вакцины Ad5-nCoV против новой коронавирусной инфекции у взрослых добровольцев.

Кто планирует заработать на «Конвидеции»? В первую очередь это CanSino Biologics Inc.

На сайте компании соучредителем указан Юй Сюэфэн, который также является гендиректором. Из биографии фигуранта следует, что он имеет 30-летний опыт работы в области биотехнологических исследований и разработок. В 90-х годах преподавал на биологическом факультете Нанькайского университета, а также был сотрудником в IBEX Technologies, Inc. (Канада) и Sanofi Pasteur (Франция). Российское представительство последней в апреле 2020 года сделало заявление «относительно применения препарата гидроксихлорохин вне зарегистрированных показаний для лечения COVID-19», заявив «об отсутствии в настоящее время надежных клинических данных использования препарата Плаквенил в терапии COVID-19». При этом в рекомендациях Минздрава РФ данный препарат (гидроксихлорохин) фигурировал как «возможное средство лечения и профилактики COVID-19».

Скриншот cansinotech.com Руководство CanSino Biologics Inc

Возвращаясь к бенефициарам пандемии. Именно троих соучредителей CanSino Biologics Inc Forbes в своём обзоре называл в числе девяти новых миллиардеров, существенно нарастивших свои капиталы в период пандемии.

В России соглашение о партнёрстве с китайской фирмой имеет ООО «НПО Петровакс Фарм».

По данным ЕГРЮЛ, эта компания создана в ноябре 2000 года для производства лекарственных препаратов. Уставный капитал — 5,5 млн рублей. Директор — Александр Ефимов. Единственный владелец — кипрская фирма «Елонда холдингз Ко. Лимитед».

Из финансовой документации фирмы за 2020 год следует, что контролирующий бенефициар — Владимир Потанин. В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2021» он занял второе место с состоянием $27 000 млн. Широкой публике более известен не как фармацевтический магнат, а как бенефициар «Норникеля».

В совет директоров «Петровакса», судя по данным из финотчетности за 2020 год, входят управляющие директора ООО «Винтер капитал адвайзорс» (фонд Winter Capital Partners связывают с Потаниным) — Михаил Цыферов, Василий Николаев и Алексей Башкиров.

Подольск-администрация.рф Михаил Цыферов второй справа

Чистая прибыль ООО «НПО Петровакс Фарм» за 2020 год превысила 2,35 млрд рублей против 1,29 млрд рублей годом ранее.

В активе ООО — рекламная компания «Петровакстрейд». С сентября 2020 года ее возглавляет Борис Цораев.

«Петровакс» в рамках национального календаря профилактических прививок поставляет в регионы вакцины от гриппа. А в рамках сотрудничества с компанией Pfizer фармфирма выпускает вакцину для профилактики пневмококковых инфекций. В свете этого будет не удивительно, если в Россию ещё одна иностранная вакцина против COVID-19 — «Пфайзер» зайдёт через Потанина и его фармактив.

Таким образом, на сегодня в список основных российских бенефициаров COVID-19, в том числе в части прибылей от производства вакцин, можно включить владельца фармкомпании «Р-Фарм», президента «Деловой России» АлексеяРепика (№ 57 в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2021» с состоянием $2600 млн), аффилированного сразу с несколькими фармгигантами РФ Виктора Харитонина (45-е место в рейтинге Forbes, состояние — $3400 млн), Владимира Евтушенкова (41-е место в рейтинге миллиардеров, активы — АФК «Система», которой принадлежит львиная доля фармкомпании «Биннофарм»), семью бывшего зампреда правления Газпрома и экс-главы Минтопэнерго РФ Петра Родионова, а также номер два в рейтинге российских миллиардеров — Владимира Потанина (капиталы — «Норникель», «Интеррос»).

Kremlin.ru Генеральный директор ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин

В скором времени в этом списке может появиться и Владимир Христенко (один из основателей и президент «Нанолека»). Он является сыном бывшего министра промышленности и торговли России Виктора Христенко и пасынком действующего вице-премьера Татьяны Голиковой, которая к тому же глава оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Юридическим владельцем ООО «Нанолек» в ЕГРЮЛ указана кипрская фирма NANOLEK HOLDING LIMITED. Конечный бенефициар не раскрывался.

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