Информация о том, что факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова готов принять на обучение Алису Теплякову — восьмилетнюю девочку-вундеркинда, которая сдала ЕГЭ и получила соответствующий аттестат, вызвала обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 14 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьница

«Больное родительское тщеславие. Только так и можно сказать. Девочку очень жаль!» — пишет Александр Р.

Многие пользователи оказались в шоке от того, что восьмилетняя девочка смогла сдать ЕГЭ. По мнению граждан, это совсем несвоевременно и может стать серьёзной проблемой для ребёнка в будущем.

«Страшно за девочку. Судьба вундеркиндов очень часто незавидная. От родителей здесь, наверное, мало что зависело. Такими эти уникальные дети рождаются, и удержать их в стандартных рамках невозможно. Ну, да бог в помощь», — поделилась своим мнением Користувач К.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что к такому результату девочка явно пришла не сама, а с подачи своих родителей, которые, по сути, ставят над ребёнком эксперимент.

«Я так понимаю, это многодетная семья и младшие дети, как говорит мама, идут по стопам старшей дочери. Но я что-то не верю в супергениальность семьи, особенно увидев «папу-отшельника» с бородой до колен. С детей живьём, небось, не слезут, пока они не выучат то, что надо их родителям», — предполагает Наталья М.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Часть людей считает, что девочка, пройдя экзаменационные тесты, тем не менее не приобрела тех социальных навыков, которые получают дети в школе и в университете.

«Она была на домашнем обучении и не имела контакта со сверстниками в том объёме, который необходим для её социализации. Она будет продолжать учёбу дистанционно, перескакивая с курса на курс, или вольётся в группу сокурсников? Но я даже не представляю как. И как можно стать психологом, не будучи социализированной? В восемь лет!» — указывает Luba S.

Ряд пользователей указывает на то, что ничего удивительного в этой истории нет. Некоторые дети действительно склонны к запоминанию разного рода информации.

«Так очевидно же, что в детском возрасте мозг впитывает информацию как губка. Она зазубрила этот ЕГЭ и прошла его. Но с точки зрения практических знаний это полный ноль. При традиционной советской системе сдачи вступительных экзаменов у неё не было бы шансов без полноценной школьной программы по всем связанным предметам», — считает Олег А.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

Отдельные комментаторы предполагают, что, изучая психологию, ребёнок сможет вырваться из власти своих родителей.

«Пусть станет психологом и разберётся с родительскими установками. Она их сделает, вот увидите», — предрекает Nika V.

Напомним, 12 июля в пресс-службе факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова сообщили РИА Новости, что учебное заведение готово принять на обучение Алису Теплякову — восьмилетнюю девочку-вундеркинда, которая сдала ЕГЭ и получила соответствующий аттестат.