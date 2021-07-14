Информация о том, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило об опасности развития редкого аутоиммунного заболевания — синдрома Гийена-Барре после использования вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson, стала поводом для бурной реакции среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 14 июля в социальной сети Facebook.

Густав Климт. Жизнь и Смерть. 1915

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«Жить вообще вредно. Надо просто жить и не думать о смерти. Она нас сама найдёт и каждого в своё время. Не сомневайтесь», — пишет Елизавета В.

Многие пользователи отмечают, что переживать по этому поводу не стоит, ведь подобные побочные эффекты могут возникнуть от любых препаратов, которые попадают в совершенно индивидуально устроенный организм каждого человека.

«Синдром Гийена-Барре может возникнуть после любой вакцинации. Ведь это зависит не от вакцины, а от индивидуальной особенности организма. Лотерея», — указывает Елена Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что гражданам России вакцины от J&J бояться точно не стоит, потому что на территории нашей страны нет никакой возможности ею привиться.

«Насколько всем известно, Johnson & Johnson в Россию не поставляется. К чему тогда такие переживания?!» — задаётся вопросом Katya P.

Часть людей считают, что открытость западных компаний к характеристикам своих препаратов, в том числе и негативным, является достоинством. Российской стороне следовало бы последовать примеру своих иностранных коллег.

(сс) Prefeitura Campinas Вакцина Johnson & Johnson

«Всё-то у иностранцев плохо. И только от Спутника всё отлично. Может, потому, что иностранцы обо всё рассказывают, а у нас молчок?» — задаётся вопросом Елена Г.

Ряд пользователей указывают на то, что «побочки» могут возникнуть от любого препарата, просто вероятность такого исхода событий крайне мала.

«Попробуйте открыть инструкцию любого лекарства и прочесть раздел побочных эффектов и нежелательных явлений. Особенно крайне редких. По этой логике нельзя принимать никакие лекарства. Потому что у многих, по сути, безобидных обезболивающих препаратов описаны многочисленные нежелательные явления, вплоть до поражения нервной системы. Не говоря уже об антибиотиках», — отмечает Жанна Т.

Отдельные комментаторы отмечают, что ответственность за безопасность применяемых в стране вакцин лежит на власти, которая одобряет или исключает из пользования те или иные препараты.

«У любых мер будут свои издержки, и право государств — применять те прививки, в которых они уверены. Кому-то по духу J&J, кому-то — «Спутник V». Не суть. Важно бороться с пандемией коронавируса», — написал Евгений Ч.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

Напомним, 13 июля РИА Новости опубликовало материал о том, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило об опасности развития редкого аутоиммунного заболевания — синдрома Гийена-Барре после использования вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson.