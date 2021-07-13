Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что ужесточения мер по коронавирусу, подобные тем, которые были введены во Франции, могут стать безальтернативными, развитие ситуации с пандемией в мире говорит в пользу таких решений, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 13 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Тогда уж и пенсию надо, как во Франции. Там минимальная — 637 евро, а максимальная — 1700 евро. Или мы пользуемся зарубежным опытом избирательно?» — пишет Вячеслав А.

Многие пользователи оказались сильно огорчены негативной ситуацией с пандемией коронавируса на территории России. Граждане не хотят, чтобы в стране вводились новые ограничения.

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«Ну, с европейским сценарием наш не сравнится, конечно, по строгости, и, честно говоря, не хочется, чтобы сравнивался», — написала Анна К.

Некоторые комментаторы удивляются тому, что, несмотря на вакцинацию от COVID-19, в России бьются рекорды по заболеваемости и смертности от коронавируса.

«Может, что-то с математикой не так или логикой? При 10% привитых должно количество смертей уменьшиться на эти самые 10. Почему больше-то стало?» — задаётся вопросом Сергей И.

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Часть людей считает, что российским властям пора отказаться от идеи добровольной вакцинации от коронавируса. Население нужно прививать принудительно, невзирая на сопротивление со стороны части граждан.

«Нужно в России ввести вакцинацию населения от коронавируса в обязательном порядке. Хватит сюсюкаться», — считает Евгений К.

Ряд пользователей указывает на то, что Советский Союз уже применял принуждение в вопросах вакцинации, и страна в результате таких жёстких мер выиграла.

«СССР быстро победил холеру! Учитесь у Советского Союза быстрым, чётким и рациональным карантинным мерам! Гнать всех соплежуев пора, сидят там, на масочках и вакцинах денюжки зашибают! Нужны реальные меры по борьбе с пандемией коронавируса!» — указывает Виктор Р.

75.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

Нашлись и те, кто отмечают, что во всём происходящем никто почему-то не учитывает мнение народа. Многие люди не собираются вакцинироваться, но их старательно пытаются не замечать.

«В Кремле допустили ужесточения по французскому типу, потому что Макрона и Путина в этом вопросе дёргают за ниточки одни и те же мировые кукловоды. Разница только в том, что Макрона скинут при введении этих мер за недельку какие-нибудь жёлтые жилеты, а в России с утроенной энергией начнут целовать иконы с солнцеликим вождём. Русский народ находится под каким-то парализующим гипнозом — сидит тихонько и даже пикнуть боится», — поделился своим мнением Никита Б.

Напомним, 13 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ужесточения мер по коронавирусу, подобные тем, которые были введены во Франции, могут стать безальтернативными, развитие ситуации с пандемией в мире говорит в пользу таких решений.