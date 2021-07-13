Александр Спиридонов, 32-летний главный технический руководитель по специальным проектам и вооружению судостроительного комплекса «Севмаш» (Северодвинск), в предварительном голосовании на праймериз «Единой России» в Архангельской области одержал победу, с которой его поздравил президент России Владимир Путин.

Пресс-служба АО «ПО Севмаш» РПКСН проекта «Борей» — ядерный щит России, построенный на «Севмаше»

Александр ответил на вопросы ИА REGNUM о подводных лодках, талантливой молодёжи и особой роли Севера в развитии России.

Владимир Станулевич: Молодёжь уезжает из Архангельской области. Почему? Можно ли добиться успеха на Севере?

Личный архив Александра Спиридонова Александр Спиридонов на встрече клуба лидеров России «Эльбрус»

Александр Спиридонов: Это общий тренд для всей России: люди уезжают в центральные города, крупные агломерации в поисках более высоких зарплат, более высокого качества жизни. Чтобы человек видел своё будущее на малой родине, надо, чтобы ему было комфортно здесь жить. Поэтому так важны проекты по формированию городской среды, обустройству общественных и придомовых территорий.

Необходимо развитие региональной экономики: создание новых предприятий, рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда. У нас всё для этого есть и в лесной промышленности, и в сельском хозяйстве, и в добыче морских ресурсов. И, конечно, в судостроении. Эта отрасль развивается во всём мире, поскольку морской транспорт — один из самых экономичных.

У Архангельской области есть ещё одно преимущество — выход к Северному морскому пути, который имеет все шансы стать главной мировой транспортной артерией. Из-за дороговизны и опасностей транспортировки грузов через Суэцкий канал, всё больше перевозчиков смотрит в сторону СМП. А это значит, что стране будут нужны новые суда, а наш регион может стать логистическим центром в этой цепочке.

Личный архив Александра Спиридонова Вместе с архангельскими поисковиками Александр Спиридонов приводит в порядок захоронения красноармейцев времен интервенции 1918-1920 годов в Онежском районе Архангельской области

Владимир Станулевич: Что, на Ваш взгляд, значит «Севмаш» для Северодвинска и страны?

Александр Спиридонов: Понятно, что для Северодвинска это градообразующее предприятие. Конечно, не все жители города трудятся на «Севмаше», но у каждого есть друзья или родственники, работа которых связана с судостроением или судоремонтом. Что касается страны, то, несомненно, «Севмаш» по своему значению выходит далеко за пределы города и региона. Это стратегически важный завод для всей России, потому что именно здесь куётся «ядерный щит» нашей страны, благодаря которому Россия отстаивает свои интересы на международной арене.

Владимир Станулевич: Что для Вас значат имена директоров «Севмаша» прежних лет: Давида Пашаева, Григория Просянкина, Евгения Егорова?

Александр Спиридонов: Для меня, да и для многих северодвинцев, это настоящие легенды. Они посвятили предприятию всю свою жизнь, направили свой талант, знания, опыт, чтобы сначала создать уникальное предприятие, сформировать его уникальный коллектив, а потом, после развала Советского Союза, сохранить его, не дать остановить производство и разрушить завод. Это люди, на которых я равняюсь и хочу быть достойным продолжателем их дела.

Пресс-служба АО «ПО Севмаш» РПКСН проекта «Борей» — ядерный щит России, построенный на «Севмаше»

Владимир Станулевич: Может ли повториться ситуация 1990-х годов, когда северодвинцы остались без оборонного заказа, работы и денег?

Александр Спиридонов: Я очень хорошо помню это время. Мама работала на «Арктике», папа — на «Севмаше», и денег не платили ни там, ни там. В домах было холодно, и даже самые основные продукты были в дефиците. Не хотелось бы, чтобы такое повторилось. И пока страной руководят люди, которые ясно понимают вызовы, стоящие перед нашей страной, люди, которые готовы на них отвечать и бороться за суверенитет России, этого не произойдёт.

Владимир Станулевич: Вы не только строите подводные лодки, но и много работаете с молодёжью. Как эти дела совмещаются?

Александр Спиридонов: Очень просто! Во-первых, атомные подводные лодки — это самая сложная техника, созданная человеком. И создавать её должны высококлассные специалисты. Для этого профессиональная подготовка должна начинаться не в институте, а ещё в начальной школе. Только такая система может дать стране высококлассных спецов.

Во-вторых, очень важно, чтобы на завод приходили люди, осознанно выбравшие свою профессию. Мне повезло: с малых лет меня интересовали корабли и море, а родители смогли подробно рассказать мне о профессии судостроителя. Так что в старших классах школы я точно знал, кем хочу быть. Но для многих сегодняшних школьников выбор профессии не столь очевиден и понятен. Поэтому нужно рассказывать детям о том, как строят корабли. Нужно устраивать экскурсии на производство, чтобы школьники увидели, насколько оно грандиозно, узнали, какие профессии востребованы на заводе, и осознали в них себя.

И в-третьих, мне просто нравится работать с молодёжью. Это очень интересно! Я считаю, что современную молодёжь ругают совершенно напрасно: это энергичные, креативные, инициативные люди, наша достойная смена.

Пресс-служба АО «ПО Севмаш» Флагман российского ВМФ атомный крейсер «Адмирал Нахимов» на ремонте и модернизации в АО «ПО Севмаш»

Владимир Станулевич: Расскажите о большом достижении, в котором Вы принимали участие — присвоении Северодвинску звания «Город трудовой доблести».

Александр Спиридонов: Это не моё достижение, это результат работы огромного количества людей: историков, волонтёров, представителей профсоюзных организаций, общественников, ветеранов. После утверждения в России звания «Город трудовой доблести» мы приступили к сбору архивных материалов, чтобы показать значимость вклада Молотовска в Великую Победу. Собрали и направили в Российскую академию наук историческую справку, которая прошла экспертизу и подтвердила право Северодвинска на это звание.

Но для окончательного решения была необходима масштабная общественная поддержка этой инициативы. И тогда мы отправились в автопробег по Архангельской области: встречались с простыми жителями и депутатами, ветеранами и работниками музеев, рассказывали о жизни и работе Молотовска в годы Великой Отечественной войны. И оказалось, что к Северодвинску повсюду относятся с теплом и уважением. В годы войны строить завод и город ехали люди из всех районов нашей области. У многих и сейчас здесь живут родственники и друзья. Так что нет ничего удивительного в том, что в ходе общенародного голосовании мы получили более ста тысяч голосов в пользу присвоения Северодвинску звания «Город трудовой доблести».

Указ о его присвоении, который президент Владимир Путин подписал в мае, стал, как и в 1945 году, нашей общей победой. Сегодня вместе с экспертами Российского военно-исторического общества мы выбираем место для памятной стелы, которая устанавливается во всех городах трудовой доблести. И эту работу тоже ведём вместе со всеми неравнодушными горожанами, которые предлагают свои варианты, активно обсуждают их в том числе и на моей странице в соцсетях. Это тоже признак доверия земляков, которое для меня очень дорого.