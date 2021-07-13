Информация на сайте правительства России о том, что, согласно указу президента РФ Владимира Путина, все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по десять тысяч рублей на ребёнка, вызвала дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 13 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Fadm.gov.ru Юные участники «Российского движения школьников»

«Перед выборами надо дать денег из бюджета, с наших налогов. Не со своего же кармана чиновники денежные средства выделают», — отмечает Марат М.

Многие пользователи пришли к выводу, что данные выплаты стали осуществляться как раз под грядущие выборы в Госдуму, в связи с чем у граждан закрались смутные сомнения по поводу целей проводимой финансовой помощи нуждающимся.

«Это называется предвыборная подачка. Помощь детям — это в первую очередь достойные зарплаты у их родителей. Один раз выплатят, а дальше что?» — задаётся вопросом Sergey P.

ИА REGNUM Перемена

Некоторые комментаторы отмечают, что недовольные «подачками» от государства перед выборами могут попросту не брать от власти деньги. Данная процедура не носит обязательного характера.

«Нытики, от этих выплат можно отказаться, если вы не в курсе. Это лишь бонус и не более! Никто не обязан содержать или выделять деньги для ваших детишек. Вы их родили для себя. Так что будьте добры содержите их, кормите и воспитывайте сами. Роль государства заключается в том лишь, чтобы оказывать вам посильную помощь. Содержать ваших детишек никто не обязан», — указывает Константин К.

Часть людей считает, что выделяемые средства найдут не всех желающих, потому что помощь предназначается для тех, у кого совсем туго с финансовыми средствами.

«Наверняка не все нуждающиеся получат эти выплаты, а только самые-самые нищие, которые принесут справку о доходах ниже прожиточного минимума. Хотя и таких у нас порядка 20 миллионов», — отмечает Сергей П.

Ряд пользователей указывает на то, что государство не сильно потеряет после подобной финансовой помощи населению.

«Если кто-то увидел в десяти тысячах рублей огромные деньги, выделяемые на детей один раз в год, то, переводя на мировой уровень, это всего $135, или по $10 в месяц. Эти деньги легко отобьются инфляцией и лёгкой девальвацией», — уверен Димка Н.

Mosreg.ru Школьная столовая

Нашлись и те, кто напоминает, что для того, чтобы собрать одного ребёнка в школу, родителям не удастся положиться только лишь на помощь от государства, потому что это стало крайне затратным делом.

«В прошлом году, по данным Росстата, средние затраты на ребенка к школе были 18,5 тысячи на мальчика и 23 тысячи на девочку. Я думаю, главные траты родителей — это школьные поборы в течение учебного года, которые надо законодательно запретить!» — пишет Коля Н.

Напомним, 12 июля на сайте правительства России появилась информация о том, что, согласно указу президента РФ Владимира Путина, все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по десять тысяч рублей на ребёнка.