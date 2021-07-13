Статья президента России Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев вызвала дискуссию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 13 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Рерих. Славяне на Днепре. 1905

"Путин теперь прямо как Ленин. Скоро его труды в школе преподавать начнут», — предрекает Евгений С.

Многие пользователи отмечают, что главе Российской Федерации, наверное, было тяжело писать данную статью, потому что речь в ней идёт о дружбе с Украиной, которая до сих пор причиняет огромное количество вреда России.

«Знаете, вот я не перестаю удивляться Путину. Сколько этот гном Зеленский гонит на Россию, но Путин всё равно с добрыми помыслами про них говорит. Старательно обходит все острые углы», — отмечает Егор К.

Некоторые комментаторы оказались полностью солидарны с мнением российского президента. Они отметили, что Россия и Украина — один народ, но на данный момент его разделяют границы.

Константин Маковский. Русская красавица в кокошнике. 1890-е

«Статья хорошая, на русском и на украинском языках. Хотелось бы восстановления и укрепления наших взаимоотношений. Конечно, и нам, и Украине даже выгоднее дружить и иметь крепкие связи, хотя другим странам это невыгодно. Мы — один народ. Однако же Беловежские соглашения все подписали. И Россия, и Украина, и Белоруссия. Значит, все бывшие республики СССР устраивает независимость. Мы не можем ничего навязать, если вдруг люди не хотят. Это как в семье — сестры и братья выросли и живут каждый отдельно, а вместе уже не хотят — у каждого своя жизнь. Однако родственные связи остались. Конечно, хотелось бы большего уважения и взаимопонимания и нормальных отношений между нашими странами», — пишет Лилия Ч.

Часть людей считает, что, прежде чем писать статью, главе Российской Федерации следовало бы спросить у населения страны о его реальном отношении к соседней стране и её народу.

«Президент сделал ошибку. Он не спросил народ: а точно ли считают жители, граждане России сейчас Украину и её жителей братьями, сёстрами? Действительно ли народ России хочет за свой счёт содержать и восстанавливать разграбленную Украину? Президент, спроси у народа, ему это надо или, может, лучше написал статью, как прожить на 16 коврижек в месяц?!» — обращается Сергей Я.

Ряд пользователей указывает на то, что делать подобные заявления можно, но их необходимо подкреплять реальными действиями.

«Писать можно сколько угодно, но воссоединение Украины и России нужно осуществлять уже сейчас. Другого выхода нет и не может быть», — поделился своим мнением Владислав Г.

Нашлись и те, кто напомнил президенту России, что внутри нашей страны достаточно нерешённых проблем. Занятие внешней политикой стоит хоть иногда разбавлять внутренней.

«Пора нашему президенту написать статью о российской экономике, о развитии страны! Внешняя политика, конечно, — это важно, ведь не хлебом единым жив человек, но про хлеб-то тоже забывать не надо», — напоминает Владимир Т.

Напомним, 12 июля на сайте Кремля появилась статья президента России Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев.