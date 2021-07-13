На седьмой день Канского фестиваля, 12 июля, состоялась премьера фильма «Французский вестник» американского режиссера из штата Техас, ныне живущего в Париже, Уэса Андерсона. После показа актерский состав и самого автора ждал триумф, а критики и СМИ признали, что своей новой работой Андерсон твердо доказал, что является королем эстетики.

Цитата из к/ф «Французский вестник». Реж. Уэс Андерсон. 2020. Германия, США

Издание Dedadline по поводу фильма написало: «Нигде ранее так ярко не проявлялись доведенные до совершенства композиции, заумные детали, тщательные движения камеры, витиеватый декор, исторические и дизайнерские мелочи, стили типографики, точная дикция, архаичный настрой, навязчивое внимание к культурным артефактам и верность идее Оскара Уайльда о том, что искусство не должно выражать ничего, кроме самого себя».

Стремление к эстетике можно уловить в самом первом фильме Андерсона «Бутылочная ракета». Впоследствии режиссер с каждой новой работой все тщательнее отполировывал свой неповторимый, «кукольный» стиль, за что его порой обвиняли в «излишней искусственности». Однако молодой гений не побоялся творить именно так, как считает нужным, хоть и обрекая себя на неизбежное повторение самого же себя.

Усилия оправдались, и критики подтвердили, что Андерсон в полной мере расцвел.

Цитата из к/ф «Французский вестник». Реж. Уэс Андерсон. 2020. Германия, США Тимоти Шаламе

«Французский вестник: захватывающий, ошеломляющий фильм (в хорошем смысле). Визуально бомбовый, со сценарием таким же хлестким, как у «Его девушки в пятницу». Заслуживает множество аплодисментов. #Cannes2021», — пишет @IsStevens.

«Французский вестник: восхитительная дань уважения журналистике. Собрал в себе столько замысловатых и эксцентричных деталей, что это абсолютно поражает. Этот фильм Уэса Андерсона — конечно, фантастический», — считает @ianamurray.

«После 9-минутной овации в #Каннах, «Французский вестник» получил на Rotten Tomatoes 100%!» — отмечает @archivesaoirse.

«Новый фильм Уэса Андерсона «Французский вестник» (2021) только что получил 9-минутную… да, именно, ДЕВЯТИМИНУТНУЮ овацию на Каннском фестивале… Ух ты, как бы я хотел быть там!», — поддерживает @KieranGoodwin18.

Цитата из к/ф «Французский вестник». Реж. Уэс Андерсон. 2020. Германия, США Сирша Ронан

Нужно отметить, что доминирующее количество комментариев под постами критиков в Twitter также оказалось восторженными. Фанаты с радостью выражали свое восхищение и отмечали, что с нетерпением ждут фильма.

«22 октября уже жирно обведено в моем календаре. Жду с нетерпением», — имеет в виду пользователь под ником @KieranGoodwin18 дату премьеры фильма на киноэкранах.

Напомним, что события фильма разворачиваются в редакции издания «Французский вестник», которое является романтизированным прототипов «Нью-Йоркера». Газета находится в вымышленном французском городе Эннуи-сюр-Блазе, явно напоминающем Париж.

Все персонажи являются ярко выраженными типажами — будь то молодой революционер, одинокая дева-писательница или усатый шеф-повар. Это как раз одна из тех деталей, которая делает фильм «кукольным» и населяет его своего рода марионетками, действующими по усмотрению режиссера.

Цитата из к/ф «Французский вестник». Реж. Уэс Андерсон. 2020. Германия, США Фрэнсис Макдормэнд

В картине сыграло огромное количество звезд первой величины — Билл Мюррей, Оуэн Уилсон, Джеффри Райт, Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Френсис Макдорманд, Леа Сейду, Бенисио дель Торо, Эдриан Броуди, Эдвард Нортон, Уиллем Дэфо, Сирша Ронан, Кристоф Вальц, Элизабет Мосс и другие.

Отметим, что российский критик Антон Долин посчитал, что Уэс Андерсон переборщил с бесчисленными элементами и его фильм от этого стал утомительным.