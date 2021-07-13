Глобалисты счастливы: президент США Джозеф Байден сделал первый шаг к конфискации богатства — глобальной экономике, которая изменила бы размер налогов, которые платят корпорации, — и кому они их платят.

Tax Credits Доллар

Сам Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Италии Марио Драги и премьер-министр Японии Есихидэ Суга являются лидерами команды G-7, работающей над глобальным картелем государственного налогообложения и глобальным минимальным корпоративным налогом (GMTR).

GMTR будет управляться базирующейся в Париже Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), межправительственным форумом по глобальной политике, который был основан в 1961 году. Его заявленная цель состоит в выявлении проблем и координации внутренней и международной политики в интересах «экономического и социального благополучия людей во всем мире». GMTR, как ожидается, приведет к передаче финансового суверенитета Соединенных Штатов и других стран бюрократам ОЭСР.

Nick-D Конференц-центр ОЭСР в Париже

Председатель Комитета по путям и средствам палаты представителей США Ричард Нил и председатель демократического Финансового комитета Сената Рон Уайден 1 июля опубликовали поздравительное заявление в адрес Байдена и министра финансов Джанет Йеллен в связи с тем, что более 100 стран согласились поддержать GMTR в размере не менее 15%. ОЭСР ожидает, что план будет разработан в октябре 2021 года и начнет действовать с начала 2023 года.

Гровер Норквист, президент организации «Американцы за налоговую реформу», предостерегает от глобального минимального налога: «Картели, которые поддерживают высокие цены, вредят потребителям. Создание налогового альянса правительств с целью избежать налоговой конкуренции — плохо для граждан и налогоплательщиков». Да, есть опасение, что страны-изгои станут более конкурентоспособными, чем страны, вынужденные следовать правилам. А наивно полагать, что Китай и Россия будут соблюдать эти правила. Китай согласился с рамками GMTR, но настаивает на исключениях, используя для этого ту же манеру убеждения, в какой он успешно добился исключений для стандартов выбросов.

U.S. Department of the Treasury Джанет Йеллен

Планы бывшего президента США Дональда Трампа побудить компании вернуться в Соединенные Штаты с помощью пряника в виде пониженных корпоративных налогов были сорваны. А план Байдена — это кнут GMTR в глазах международных корпораций, и это сделает Соединенные Штаты менее конкурентоспособными в мире.

Конституция США дает президенту право заключать международные договоры. Договоры должны быть представлены и ратифицированы Сенатом. По мнению таких экспертов, как Дэниел Берн из аналитического центра Налогового фонда, подчинение Соединенных Штатов международному GMTR, управляемому ОЭСР, будет представлять собой международный договор. Бывший чиновник Казначейства Манал Корвин придерживается мнения, что американское участие в GMTR может быть осуществлено с помощью процедур согласования бюджета и с одобрения обеих палат Конгресса. При этом нужно учитывать, что республиканцы, убежденные, что страны имеют право определять свою собственную налоговую политику сами, окажут сопротивление.

Иван Шилов ИА REGNUM Джозеф Байден

В Массачусетсе в 1773 году случилось Бостонское чаепитие — акция протеста, на которой «Сыновья свободы» выступали против введения налогов на чай как против нарушения их прав. Лозунг «Нет налогообложения без представительства» означал, что компании могут облагаться налогом их собственными избранными представителями, но не британским парламентом. Сейчас можно провести ту же аналогию налогообложения без представительства с международными корпорациями, которые облагаются глобальной минимальной налоговой ставкой межправительственной организацией со штаб-квартирой в Париже.

Бостонское чаепитие

Премьер-министр Венгрии, где действует корпоративный налог в размере 9%, в своем недовольстве глобальным минимальным налогом был грозен. Оппозиционное настроение проявили и такие страны — налоговые убежища, как Кипр, Ирландия, Нидерланды, Люксембург, Барбадос, Эстония, Ирландия, Кения, Нигерия, Шри-Ланка, Сент-Винсент, Гренадины и Перу. Они ценят независимость в налоговой политике и утверждают, что GMTR — это абсурдный законопроект, который нанесет ущерб дружественным к бизнесу странам и повредит их способности привлекать инвестиции и рабочие места.

Kremlin.ru Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Наверное, только в утопии или в фантастике кто-то поверил бы, что в случае успеха с идеей GMTR тенденция остановится на глобальных корпоративных минимальных налогах. Налоговые глобалисты-бюрократы будут стремиться запустить свои руки в подоходные налоги, налоги с продаж и любые новые формы конфискации доходов, чтобы опустошить наши карманы и ограничить наши свободы. Как говорил Уинстон Черчилль, «миротворец — это тот, кто кормит крокодила, надеясь, что он съест его последним».