В Самаре продолжают проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте. По информации пресс-службы городской администрации, в минувшую неделю из общественного транспорта высадили 136 пассажиров, которые были без масок. А с начала текущего года в городе составили порядка 300 протоколов по этому поводу и высадили около 3,5 тысячи пассажиров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Эту новость местные жители активно обсудили в социальных сетях. По комментариям видно, что люди не верят в защитные свойства масок и уже устали от ограничений. Судите сами, комментарий «Идите вы на три буквы» набрал 165 лайков. Жители отметили, что это самый адекватный и честный комментарий, отражающий отношение народа к решениям властей и к «намордникам»: именно так люди называют навязываемые властью маски.

«Очередной анекдот опубликовали. Достали вы людей намордниками. Скоро устроят пожар на самой большой площади», «В котле будут вариться все эти из пресловутого штаба и их доблестные потакатели фашистского режима!» — предупреждают жители.

Кто-то отметил, что с таким низким уровнем гражданской активности «кушать» такое «данному обществу придется очень долго», «А что вы хотите? Масочный режим все приняли, теперь прививки, дальше будет ещё веселей. С терпилами только так и надо поступать», «Ждите, рабы, ждите, дождётесь уже скоро, третий этап», «Стадо уже поставили в стойло», «Дело не в масках, а в том, что вы выходите из-под контроля. Так и о свободе еще вспомните».

Samadm.ru Проверка соблюдения масочного режима в общественном транспорте Самары

Пользователи социальных сетей напоминают о проблеме нехватки общественного транспорта в городе: «Ребятки, ну куда вы лезете? Есть же 51-й маршрут! Там автобус от силы раз в 2 часа появляется! Их, по-моему, всего 2−3 осталось! Этих проверяющих просто пошлют куда подальше и просто выпихнут из салона, чтобы лишние места стоячие не занимали», «А ещё лучше этот рейд пусть проведут в 78-м, либо 79-м автобусе, где на маршруте курсирует всего один автобус», «Намордники оденьте, а то, что автобусы битком набитые, это нормально? В такую жару дышать нечем. Где хотя бы кондиционеры и увеличение количества транспорта?»

«А сокращение количества автобусов на маршруте, которое наметила администрация Самары, способствует соблюдению социальной дистанции!!! То есть давитесь, как селедки в банке, но зато в масках? Дебилизм власти крепчает», — возмущаются жители.

Жители отмечают, что было бы лучше, если бы власть и стражи порядка начали решать реальные проблемы жителей, а не вести войну с «ветряными мельницами»: «А ещё лучше — если займутся своим прямым делом, а не сшибанием штрафов за маски. Хотя нам понятно, ведь так план по «палкам» легко делается. Это же 136 административных «палок» в неделю! Это ж не 136 хулиганов-дебоширов задержать… Этак и новая звёздочка на погоны прилетит», «Вот полицай переобувается, настоящих преступников, воров не могут найти, поймать, зато есть легкая добыча и враг народа — человек без намордника, который хочет воздухом дышать», «Полиция работает, протоколы пишут, суды тоже. Работают)) И заметьте, все за наши налоги. Нас же и штрафуют. Да и прививки не освобождают, ибо маски тоже надо «отбивать», и все под предлогом заботы якобы о нашем здоровье. Как они надоели».

Samadm.ru Проверка соблюдения масочного режима в общественном транспорте Самары

«Как уже это всё надоело, когда нажрутся они? Штрафы, прививки, маски — тошнит уже», «Оставьте вы уже людей в покое», «Им пофиг. Полиция вместо того, чтобы реальными преступлениями заниматься, ловит масочников», — возмущаются жители.

Пользователи отмечают, что во время жары в маске невозможно долго находиться: «В трамвае с печкой, в +30, битком весело в маске», «Маски никак не помогают, давно уже ясно. В 30+ жару только потеет лицо, а защиты ноль», «В такую жарищу в наморднике. Себе оденьте и спите в нем», «Зазеркалье масочного режима и маразм коронабесия», «Сами на себя пусть натянут эти маски, сплошные ограничения и наказания».

«Очнитесь уже наконец!!! Сколько людей ездят в транспорте без масок, и ничего никто не говорит и не скажет. В стране бардак, как и в ограничениях свободы и прочего. Мы боремся не с тем, с чем нужно. Преступниками лучше займитесь, а не на людей кидайтесь. Совсем уже народ зажали ограничениями. Налоги плати, туда не ходи, там не дыши, жаль, что все так печально!!! Люди как в клетку уже загнаны. Все в ипотеках, кредитах, цены растут, налоги тоже, а заработная как была — так и осталась. Нет справедливости на Земле. Тьфу, позорище», — возмущаются жители.

Samadm.ru Проверка соблюдения масочного режима в общественном транспорте Самары

Одна жительница поделилась своим опытом, как обходить ограничения: «Ко мне не было вопросов ни разу нигде. В чем проблема — просто нацепить маску на подбородок и в случае проверки просто поднять выше)))) вы думаете, я за? Нет конечно, всем надоело, но это для нашего народа трагедия какая-то». На это она получила ответ: «Вы и в позу встанете, если прикажут?»

Кто-то сообщил, что нужно прививаться — и тогда не нужно будет носить маску, но местные жители напомнили, что прививка от COVID-19 не освобождает от ношения этих «средств защиты».

«Бред какой-то. Зашли, сделали замечания — все одели. Вышли — все сняли и поехали дальше», — этот комментарий хорошо охарактеризовал сегодняшнюю позицию местных жителей по соблюдению вводимых властью ограничений.