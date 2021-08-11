



Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Национал-консерваторы, экс-коммунисты и правые либералы — в идеологическом смысле петербуржцам есть из кого выбрать. Политологи редко говорят о маленьких партиях и их кандидатах, а тем временем предложения у них самые интересные: спасти петербургский парламент от диктатуры, малый бизнес — от вымирания, а депутатов Закса лишить зарплат.

«Родина»: делать политику будет Шугалей

Предложением лишить депутатов пайка отличилась консервативная «Родина». В частности, не выдавать зарплату депутатам Закса хочет социолог и политтехнолог Максим Шугалей: обещает, что «продвинет» эту инициативу в первую очередь, если победит на выборах. Настрой консерватора подкупает: парламенту пора не набивать свои карманы, а представлять интересы людей, считает ученый. Как окажется на деле — посмотрим. Будучи депутатом в Республике Коми, Шугалей показал себя неплохо и не гнушался работы в общественной приемной.

Но не Шугалеем единым. «Родина» выдвинула в Санкт-Петербурге главу регионального отделения партии Андрея Петрова, общественника Александра Колоса, певицу Татьяну Буланову, чемпионку мира по боксу и муниципала Нину Абросову, экономиста-прогрессора Андрея Шпиленко, актера Александра Тютрюмова и ряд других.

Политический опыт есть у всех вышеупомянутых, кроме Булановой и Тютрюмова. Они, объективно говоря, нужны партии скорее для привлечения внимания к предвыборной кампании. При этом Колос, руководящий благотворительным фондом, «заберет» свою деятельность с собой в парламент, Абросову политолог Юрий Самонкин прочит в комитет Закса по спорту. Ну, а Шугалей… Его «Родина» неспроста поставила первым в списке — он «наиболее рейтинговый кандидат», как отмечает доктор политических наук, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС Инна Ветренко.

«Рейтинг Шугалея при правильно организованной избирательной кампании — неплохой. У него есть хороший бэкграунд. Его можно отнести к категории потенциально проходимых депутатов. Учитывая его непростой жизненный опыт, он теперь очень хорошо понимает правозащитные механизмы», — заявила Ветренко, припоминая период нахождения Шугалея в плену у ливийских боевиков.

Rodina.ru Максим Шугалей

«Новые люди»: слишком новые, чтобы кто-то узнал

Праволиберальная партия основателя «Фаберлик» Алексея Нечаева своей повесткой видит помощь предпринимателям Санкт-Петербурга. Не самое популярное направление, но в ковидный кризис малого и среднего бизнеса может и выстрелить. Первым в списке по Петербургу значится Дмитрий Павлов, чей бизнес малым точно не назвать, — он возглавляет группу компаний «Колвэй», занимающуюся недвижимостью. В интервью «Деловому Петербургу» Павлов ратовал за важные, но все же абстрактные вещи: качество жизни и обновление власти.

Следом за Павловым — экс-судья Ольга Герасина, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов и глава петербургских «Новых людей» Ксения Горячева. Список слабоват: в отличие от тех же «родинцев», Нечаев может похвастаться только одним, да и то не самым популярным персонажем — экс-мэром Якутска Сарданой Авксентьевой, которая хоть и нашумела в родном городе, но к Петербургу никакого отношения не имеет. Она значится в общефедеральной части списка.

Политолог Дмитрий Солонников считает, что у «нечаевцев» шансы есть. Несмотря на едва ли социальную повестку и отсутствие экономической программы (в интервью Павлов так и не ответил на вопрос, есть ли у него таковая вообще).

«В прошлом году «Новые люди» в тех регионах, где участвовали в выборах, сумели раскачаться, в марте зарегистрировались, в сентябре уже получили фракции в нескольких субъектах«, — напомнил Солонников на заседании Экспертного клуба Петербурга.

Политолог Алексей Мартынов считает отсутствие в списках узнаваемых лиц и федеральных политиков серьезной проблемой партии. И в петербургской кампании это стало очевидным. Если на выборах в Государственную думу РФ «Новые люди» не достигнут трех процентов и не получат ни одного одномандатника, то этот политический проект погибнет или, как сказал Мартынов, «будет лежать до следующих выборов, чтобы снова кто-то захотел без сбора подписей участвовать в федеральных кампаниях». И тогда партия превратится в обузу для своего создателя.

«Не будет же Нечаев без конца финансировать партию, правда? Сейчас ему это интересно, а потом, я думаю, он, как и другие бизнесмены в разное время, наигравшись в политику, потеряет к ней интерес и перестанет оплачивать«, — заявлял Мартынов.

Пресс-служба партии «Новые люди» Алексей Нечаев

Российская партия свободы и справедливости: воинственно и громко

Левая РПСС, основанная некогда российским масоном и политтехнологом Андреем Богдановым, а ныне возглавляемая журналистом Максимом Шевченко, на петербургских выборах вооружилась опальным депутатом Закса Андреем Анохиным. Бывший единоросс покинул партию власти, объяснив это давлением со стороны спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова. Теперь Анохин намерен переизбираться в Закс от партии Шевченко. И настроен весьма воинственно.

«Вы знаете, что наш парламент превратился в частный подряд одного человека. Там существует только одна партия — Вячеслава Макарова. Мы дадим бой. Несмотря на то, что Макаров идёт в Госдуму, он не хочет потерять влияние в парламенте и готовит своих кандидатов«, — заявил Анохин.

Судя по тому, что Анохин избирался в пятый созыв Заксобрания от «Справедливой России», а в шестой — от «Единой России», шансы на депутатское кресло у него неплохие. На стороне кандидата узнаваемое среди петербуржцев имя, принципиальное неприятие политики Макарова, которое подкупит критически настроенных горожан, а также законопроект о кредитной амнистии, «прощающий» россиянам даже ипотечные долги. Кстати, Закс эту инициативу отказался даже рассматривать.

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

«Партия роста»: ничего нового, все та же Оксана Дмитриева

От либерал-консерваторов и в Госдуму, и «паровозом» в Заксобрание идет Оксана Дмитриева, за плечами которой уже шесть думских созывов. В ее случае высокий рейтинг среди петербуржцев сыграет скорее против ее федеральных амбиций и задержит политика в городском парламенте.

За Дмитриевой в списке идет бывший эсер Алексей Ковалев, старожил Заксобрания. Эти двое и представят «Партию роста» в петербургском парламенте, раз отказался музыкант Сергей Шнуров, на котором партия хайпила год назад. Ну, а оппозиционера Максима Резника в петербургские списки не включили, да и шел он от «Яблока». А если бы не разошелся во взглядах на мир российской политики с Дмитриевой, глядишь, снова бы занял депутатское кресло от «Партии роста».

«Кроме Дмитриевой и Резника, других ярких лиц, представляющих партию в городе, не было. Сейчас Резник отдалился. Союз с Сергеем Шнуровым не состоялся. А рейтинг Ковалева несопоставим с рейтингом Дмитриевой. Не думаю, что этот человек усилит партию«, — высказался политолог Петр Быстров.

Пока можно лишь предполагать, какими будут итоги сентябрьских выборов. Но уже очевидно: к ним небольшие партии подготовились исправно. Это политическое разнообразие лишний раз подтверждает, что Санкт-Петербург — город истинно демократических ценностей.