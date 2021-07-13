В Саратове выпустили «оригинальные» рекомендации насчет того, как вести себя после прививки от коронавирусной инфекции. В числе прочего значится рекомендация отказаться от секса, поскольку оный предполагает физическую нагрузку на организм. А это крайне нежелательно в первые три дня после вакцинации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Такая трактовка не отличается особой оригинальностью», — комментарий министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко в связи со статьей президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

Если цель любой деятельности — оригинальность, то, спору нет, любая традиционная вещь будет неоригинальной. Неоригинально плакать, когда грустно, куда оригинальнее хохотать на похоронах, словом, делать глупости или говорить их — признак оригинальности? Не думаю, глупость — тоже стара как мир и неоригинальна. Что и можно ответить Ткаченко, соткавшему дюже оригинальное суждение по поводу статьи Путина.

Я-то в связи с этими словами подумала о другом: пишу о ковиде обычно серьезно, с переживаниями. А это, согласитесь, неоригинально, по Ткаченко. И вот пришло мне на ум написать о ковиде что-то забавное. А оно есть, уверяю вас.

Например, в Саратове на полном серьезе выпустили «оригинальные» рекомендации насчет того, как вести себя после прививки от коронавирусной инфекции. В числе прочего значится рекомендация отказаться от секса, поскольку оный предполагает физическую нагрузку на организм. А это крайне нежелательно в первые три дня после вакцинации.

Денис Грайфер в четверг на брифинге заявил, что «повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», поскольку секс — это «энергозатратное мероприятие», — «Замминистра здравоохранения Саратовской областив четверг на брифинге заявил, что «повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», поскольку секс — это «энергозатратное мероприятие», — читаем в прессе

Спасибо, г-н Грайфер, за оригинальный совет — не будем заниматься энергозатратными вещами. Хотя энергозатраты замминистра явно превысили всякие лимиты, коль скоро он смотрит на мир, я бы сказала, крайне пессимистично. Поскольку обычно врачи рекомендуют подобные энергозатраты для повышения жизненного тонуса и улучшения настроения. А что может быть лучше, согласитесь, хорошего настроя в борьбе с любой болячкой или проблемой?!

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Моя саратовская подруга тоже оригинально отреагировала на мой перепост ей слов Грайфера.

«Он что-то перепутал. Сексом у нас занимается поликлиника, пока ты пытаешься сделать прививку. Имеют тебя все, кто хочет. Так что лозунг должен быть — не заниматься сексом поликлиникам перед прививкой», — ее совет замминистра. Весьма оригинальный совет.

Еще вполне оригинально убрать подносы из «Макдоналдса». Сейчас, как мы знаем, везде в общепите требуются QR-коды для права съесть чебурек или гамбургер, а тем паче лобстера за столом. В «Макдоналдсе» на Арбате подошли к вопросу оригинально — не только столы лентами затянули, это уж норма и совсем не оригинально, они продают свои бургеры и картошку фри только навынос. И если ты, как обладатель заветного кода, все же хочешь и, главное, можешь сесть за столик, то нести купленное будешь в зубах. Потому что двух рук при отсутствии подноса никак не хватит, чтобы взять гамбургер, картошку, колу или чай, да еще и мороженое: +32 в столице, однако!

На мой удивленный вопрос ответ был прост, но оригинален — подносы навынос не нужны, а отнесет вам все менеджер. Вы только представьте, в кафе самообслуживания, где мусор за собой принято выбрасывать в контейнер самостоятельно, от кассы до стола вас торжественно сопровождает молодой человек, несущий за вами, как за императорской персоной свита шлейф мантии, так вот менеджер «Макдоналдса» несет стаканчик с мороженым за 30 р. и пакетик картошки фри размера «стандарт»! Это, по-моему, не просто оригинально, а супероригинально и даже торжественно!

Сегодня США отмечают День доброго отношения к коровам. Уж не знаю, с чем это связано, но испанцы, очевидно, нервно курят в сторонке. У них же совсем недобрая коррида. По случаю этого милого праздника местного значения я решила заставить себя, несмотря на жару, что-нибудь приготовить пооригинальнее. Ничего особо оригинального не придумала, но в процессе рассыпала перец-горошек. Долго собирала. Но одна горошинка все же укатилась на пол и замерла черным шариком на белом ковре около стола. А я невольно подумала про ковид с перчиком. Как бы тяжело нам всем ни было, как бы мы ни страдали от этой пандемии, место юмору и оригинальным поступкам всегда найдется. Таков уж человек — ковид его не в состоянии переделать.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация в прививочном пункте ТРК в Санкт-Петербурге

В заключение — тоже оригинально, потому что главная информация всегда должна стоять в начале текста — о серьезном, в связи с ковидом.

Минздрав уточнил список противопоказаний для вакцинации.

«Со временем он может меняться, — сказано в материале «Новостей недели 24», — обновляться разработчиками с последующей официальной регистрацией «правок». Кроме того, разработаны методические рекомендации Минздрава о порядке проведения вакцинации тем или иным препаратом. В них есть тоже важные пункты о том, когда прививка не делается (помимо прямых медицинских противопоказаний:

гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины «Спутник V» или другой вакцины, содержащей аналогичные компоненты (это выясняет врач в прививочном кабинете при осмотре и опросе пациента перед вакцинацией);

тяжелые аллергические реакции в анамнезе (к ним относятся: отек Квинке, анафилактический шок);

острые инфекционные и неинфекционные заболевания — вакцинация проводится через 2−4 недели после выздоровления. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ прививку можно делать после нормализации температуры;

обострение хронических заболеваний — вакцинация проводится через 2−4 недели после наступления ремиссии»

Беда, что на практике последний пункт практически не учитывается. Врачи утверждают, что даже тем, у кого температура 37,2 или легкая диарея, вполне можно делать прививку. То есть инструкция оригинальна, а действия врачей — нет? Или все наоборот?

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

Еще ограничения:

беременность и период грудного вскармливания. Важно: как сообщил глава команды разработчиков «Спутника V» академик Александр Гинцбург, в самое ближайшее время планируется внести дополнения к инструкции, разрешающие вакцинацию беременных;

возраст до 18 лет. На заметку: по словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в столице с начала июля стартуют клинические исследования «Спутника V» для подростков 12−17 лет

Самый существенный пункт помечен в статье восклицательным знаком и оповещает о том, что от второго укола «Спутника» «дается медотвод, если после первой инъекции наступили тяжелые поствакцинальные осложнения». К ним относятся: анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °C.

Закончить сюжет все же хочется оригинально, в духе Ткаченко. Рассмешила шутка одного из друзей в «Фейсбуке»:

"Нафига мне пеньюар, покажи-ка свой куар!»