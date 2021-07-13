В Японии стало известно содержание Белой книги по обороне за 2021 год — ежегодного доклада министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за прошлый год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

В документе отмечена модернизация вооружений, разработка современного оружия Россией и рост ее активности, сообщает из Токио РИА Новости. При этом составители Белой книги хотят создать впечатление, что Москва совершенствует в первую очередь наступательные вооружения.

«Россия развивает модернизацию вооружений, включая ядерные, а также повышает возможности развертывания вооруженных сил на удаленных территориях, в том числе путем обеспечения военных баз за пределами России. Помимо продвижения создания гиперзвукового оружия и других современных видов вооружения, наращивает активность в таких новых сферах, как космос и радиоэлектронная борьба», — говорится в докладе.

По понятным причинам японская военная разведка вкупе с разведкой американской отслеживают малейшие изменения в группировке российских войск на Дальнем Востоке. А появление новых видов вооружения в пограничной с Японией островной Сахалинской области РФ, особенно на Курилах, используется не только военными, но и политиками как подтверждение отсутствия у российского правительства желания продолжать навязанную Токио бесконечную и бесплодную «тяжбу» вокруг якобы существующей проблемы так называемых «северных территорий».

Mil.ru Япония и Россия

То есть российских южнокурильских островов, беспардонно, вопреки всем международным нормам, законодательно (?!) включенных японским парламентом… в состав японского государства. Поразительно, что Москва, как бы не замечая этого беспрецедентного деяния соседнего государства, продолжает политический и дипломатический диалог с японским правительством, упорно изъявляя желание «подписать мирный договор с Японией», давно потерявший какой-либо смысл и значение.

В связи с этим Токио не нравится, что, в отличие от Горбачева и Ельцина, которые провозглашали «демилитаризацию» Курил как один из этапов их сдачи Японии, президент РФ Владимир Путин, хотя до последнего времени обнадеживал своих японских партнеров по переговорам по поводу «компромиссного решения территориальной проблемы», ныне проявляет заботу об укреплении обороноспособности Курильских островов.

«Помимо тенденций к усилению активности вокруг нашей страны, в последние годы есть тенденция к оснащению Дальнего Востока современным вооружением. В декабре 2020 года в рамках учений стратегических атомных сил впервые в Охотском море был осуществлен пуск баллистических ракет подводных лодок («Булава») с атомной подводной лодки класса «Борей». Также в декабре 2020 года министерство обороны России сообщило о размещении на Итурупе Кунашире ракетных комплексов класса земля-воздух С-300В4 », — не без тревоги отмечается в Белой книге.

Не по нраву японским военным и политикам, как и их сюзерену и старшему союзнику — США, и расширяющееся взаимодействие в оборонной области объединенных договором о добрососедстве и сотрудничестве двух мощных ядерных держав — Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

Доклад уделяет особое внимание сотрудничеству России и Китая в военной области. В частности, упоминает совместный длительный полет самолетов России и КНР — Ту-95 и Н-6 от Японского моря к Восточно-Китайскому морю и далее к Тихому океану, который стал вторым таким полетом с июля 2019 года. Документ министерства обороны отмечает и продление на 10 лет в декабре 2020 года межправительственного соглашения о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет.

Mil.ru Ту-95МС

Как сообщалось, при обнародовании Белой книги не обошлось без очередного дипломатического скандала. Советник-посланник и военный атташе японского посольства в Республике Корея были вызваны во вторник в южнокорейский МИД, где им заявили протест в связи с притязаниями Токио на острова Токто в Японском море, которые контролируются Сеулом, сообщает ТАСС. От имени южнокорейского правительства японским дипломатам было выражено сожаление по поводу содержания «Белой книги по обороне» за 2021 год, в которой эти территории описаны как «спорные».

Напомним, что японское правительство официально предъявляет территориальные претензии к России, Республике Корея, незаконно, как считают в Китае, утвердилась на островах в Восточно-Китайском море Дяоюйдао, Сэнкаку по-японски. В отличие от Москвы, которая заявляя о неоспоримой принадлежности всех Курильских островов России, тем не менее до последнего времени допускала обсуждение этого вопроса, Сеул ни на какие переговоры не идет и категорически отвергает любые попытки Токио оспаривать принадлежность входящих в состав Республики Корея островов Токто, которые в Японии считают «своими» и именуют Такэсима.