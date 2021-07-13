Возможно, у Запада есть не так много причин отблагодарить президента БелоруссииАлександра Лукашенко, однако этим летом он подарил ЕС исключительно полезный подарок: мастер-класс по осуществлению агрессии в серой зоне, пишетЭлизабет Бров статье, вышедшей 13 июля в европейской версии издания Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

От наводнения Литвы мигрантами до поддерживаемого правительством «авиационного пиратства» — белорусский президент держит весь остальной мир в напряжении и ожидании того, какие еще безумные уловки имеются у него в рукаве. Однако, к счастью, Белоруссия не является ни богатой, ни могущественной страной, поэтому выходки ее лидера являются полезным испытанием того, как другие государства могут попытаться навредить Западу. Вместо того, чтобы просто злиться на Лукашенко, его можно было бы поблагодарить.

Многие знают о том, как бывший президент США Дональд Трамп пытался построить стену на границе, однако мало кому известно, что подобный проект нынче осуществляет и Литва. Однако, в отличие от Трампа, для прибалтийского государства он стал неожиданностью, поскольку просители убежища и нелегальные мигранты обычно не направляются в Литву.

Цитата из видео на YouTube Граница Литвы и Белоруссии

Так, в прошлом году пограничники задержали на границе с Белоруссией 81 мигранта без документов. В 2019 году их было 46, тогда как в 2018 и 2017 годах попасть из Белоруссии в Литву пытались 104 и 72 нелегала соответственно. Однако с начала этого года эта цифра резко возросла: к 1 июля с территории республики в прибалтийское государство попытались проникнуть 672 человека. В основном это были якобы выходцы из Ирака, однако точно сказать невозможно, поскольку у них не было с собой паспортов. В тот день силы внешней границы ЕС, Frontex, направили своих сотрудников для оказания помощи литовцам. Эффект был минимальным. К 7 июля еще 779 мигрантов без документов пересекли белорусско-литовскую границу.

По данным литовских властей, туристические агентства привозят иракцев в Минск, откуда они направляются к литовской границе. Действительно, вскоре после того, как ЕС запретил въездным и исходящим рейсам пересекать воздушное пространство Белоруссии — после «похищения» Минском оппозиционного «журналиста» Романа Протасевича еще в мае — Лукашенко пригрозил наводнить ЕС мигрантами и наркотиками. А в начале июля он пообещал сохранить приток мигрантов.

«Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут, они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу», — заявил белорусский лидер.

Таким образом, Литва пришла к выводу, что у нее нет другого выбора, кроме как построить пограничный барьер. Бедная Литва, которой приходится тратить драгоценные ресурсы, чтобы не отставать от «безумного» диктатора по соседству. Председатели комитетов по иностранным делам различных западных парламентов с яростью отреагировали на выходки Лукашенко, предложив, среди прочего, дополнительные санкции и запрет на полеты предполагаемых мигрантов в Минск. Но с другой стороны, ЕС также должен быть благодарным «фактическому диктатору».

Если отбросить агитационную тактику, Лукашенко руководит страной, экономика которой выживает только благодаря поддержке России, чье знаменитое сельское хозяйство зависит от неустойчивых субсидий и население которой вынуждено довольствоваться ВВП на душу населения около $6,4 тыс. У Лукашенко могут быть новые, инновационные карты, которые можно разыграть, когда дело доходит до агрессии в серой зоне, но Литва и ее союзники в конечном итоге победят. И именно поэтому его агрессия является чрезвычайно полезным уроком для Запада.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. 13 июля 2021 года

Лукашенко и его режим в Минске не будут последними, кто попытается ослабить Запад с помощью подрывных средств. Фактически Россия и Китай (и в меньшей степени Иран и Северная Корея) уже делают это. Пока что они в основном прибегают к менее наглым мерам, чем Минск, но нельзя предполагать, что так будет всегда.

Пока реакция на подобные провокации была слабой. Это только укрепит эти режимы во мнении, что они на правильном пути. Преступные кибербанды, срывающие работу трубопроводов и супермаркетов, искусственно построенные острова в водах, на которые законно претендуют другие страны, задержание иностранных граждан по надуманным обвинениям — всё это достаточно ужасающие шаги. Но, как и Лукашенко, враждебные страны могут попробовать и более дерзкие схемы.

Во время холодной войны западным коммерческим рейсам между Азией и Европой или Северной Америкой не разрешалось совершать перелеты через советское воздушное пространство, что делало поездки чрезвычайно долгими. В наши дни российские власти разрешают международным авиалайнерам пересекать свое воздушное пространство, и всем от этого лучше. Но что, если они передумают? А что, если бы это сделал Китай? Или что, если КНР приостановит экспорт некоторых из многих товаров, от которых Запад зависит каждый божий день?

Hummelhummel Китайский контейнеровоз

Есть целый ряд вещей, которые режим, стремящийся причинить вред другой стране, может сделать, не прибегая к войне. В этом вся прелесть осуществления агрессии в серой зоне, и Лукашенко оказывает Западу услугу, демонстрируя, что даже «старый коммунист», жестко удерживающий власть в течение 27 лет, может мыслить новаторски. Можно только представить, на что могут быть способны другие.

В краткосрочной перспективе союзники Литвы должны попытаться помочь стране справиться с непрекращающимися проделками Минска. Недавно Frontex объявил, что на этой неделе окажет стране дополнительную поддержку. Однако помимо этого Литва и ее друзья должны позаботиться о том, чтобы они не забыли извлечь уроки из решающей кампании Лукашенко по осуществлению агрессии в серой зоне.