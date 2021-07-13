Несколько дней назад уезды Чунжэнь, Диннань, Юаньсянь провинции Цзянси, Лишуй провинции Чэцзян, округ Нинхай города Ннибо в Китае последовательно выпустили уведомления о том, что отсутствие вакцинации от нового коронавируса повлечет ограничение на перемещение.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Китайские пользователи сети также задали несколько вопросов, которые волнуют больше всего. Некоторые люди не могут пройти вакцинацию по состоянию их здоровья, а некоторые люди не получили вакцину по иным причинам. Можно ли избежать вакцинации? Это и многое другое пользователи обсудили под соответствующей публикацией на портале «Ежедневные экономические новости».

«Государство всегда делало упор на «добровольную» вакцинацию, даже если кто-то не хочет вакцинироваться без какой-либо причины, он не должен подвергаться дискриминации. Почему в стране делается упор на «добровольную вакцинацию»? Что такое «добровольное»? Лично я считаю, что местные органы власти могут принимать различные политики, поощряющие людей к вакцинации, но они не должны применять политику, ограничивающую тех, кто не был вакцинирован!» — возмутился дискриминации непривитых в Китае «Я — Водоросль».

Вакцинация в Китае

«Всех под одну гребенку, разве это не ленивое правительство? Некоторые люди с хроническими заболеваниями не могут прививаться», — добавил Сяо Луцзин.

«Что мне делать, если я беременна?! Не ходить в больницу на обследование по беременности и родам?! Что-то не так с вами?!» — возмутилась Fantastic9876.

«Мой врач-аллерголог не позволил мне привиться. Если мне не позволят передвигаться по стране, это не будет отличаться от обычного домашнего ареста!» — отметил _Invincible White Cat.

«Мне потребовалось время, чтобы побывать дважды в больнице, а вакцины все нет! Мне нужно время, чтобы сделать вакцину, а мне ее не могут сделать, потому что ее нет. Я не могу стоять в очереди каждый день!» — негодует «Милорд А Мяо».

Некоторые комментаторы, отнеслись недоброжелательно к тем, кто не готов или не хочет вакцинироваться. Они считают, что иммунитет должен быть коллективным, поэтому всех нужно обязательно привить. А непривитые сами виноваты, что их теперь дискриминируют.

(сс) Walter Grassroot Коронавирус в Китае

Ситуация с вакцинацией в Китае поразительным образом как под копирку напоминает ситуацию в некоторых других странах, расположенных ближе к Европе. Повторяется даже риторика «добровольности» со стороны власти, которая почему-то расходится с реальной практикой принудительности и дискриминации населения.

Столь схожая ситуация в столь разных (и достаточно консервативных) странах может говорить не только о том, что реакция бюрократии на стоящие вызовы одинаково тупа и прямолинейна ввиду универсальности природы бюрократии, но и о том, что внутри этих консервативных стран имеются силы, которые проталкивают глобалистскую повестку. Если сказано, нужно уколоть всех, значит — уколем всех. Кто это делает, почему и зачем, спрашивать запрещено — запишем тебя в «антиваксеры» и «враги народа».