Соцсети взорвала новость об отравлении неизвестными знаменитого ялтинского Хатико — пса Мухтара, и ещё одной собаки, Бель. По предварительным данным, собаки были отравлены крысиным ядом. Бель погибла, Мухтар, по последним данным, уже дома и чувствует себя нормально.

Геррит Доу. Пес

Мухтар много лет прожил на набережной Ялты, ожидая своего хозяина, который, как пишут местные СМИ, погиб. Пёс стал местной достопримечательностью, но по-настоящему подружился лишь с одним человеком — местным музыкантом Виктором.

Заявление в связи с отравлением собак в правоохранительные органы лично подала мэр Ялты Янина Павленко.

«Друзья, этот понедельник не был бы таким тяжелым, если бы не печальная весть об отравлении собак нашего знаменитого уличного музыканта Виктора… Во двор Виктора подбросили крысиный яд… Бель спасти не удалось. Ялтинский Хатико, поющий Мухтар — его историю знают не только в нашем городе, а видео концертов разлетаются по интернету… С Виктором на связи, завтра лично отправлю заявление в правоохранительные органы…» — написала в Facebook Павленко.

Пес Мухтар. Ялта

«Такая жестокость по отношению к животным не должна остаться безнаказанной!» — комментирует пост мэра Оля К.

«Да, этих нелюдей надо выявить, достали… И наказать по закону. Жалко Бель», — написала Оксана В.

«Крысиный яд не должен быть в доступности в продаже! С этого надо начать! Знали бы вы, сколько погибает кошек от него… Сколько больных на голову двуногих живёт рядом с нами, мило улыбающихся, но творящих такое зло! Не должна в их руках с такой лёгкостью оказываться эта дрянь!» — считает Галина В.

«Реально за собак глотку перегрызём ((это просто за гранью…» — написала Екатерина П.

«Это тихий ужас, прошу найдите этих нелюдей, и посадите их за жестокое обращение с животными! Когда уже в нашей стране будут наказывать этих тварей!!!» — возмущена Юлия Б.

«Очень жалко собаку, а подонка надо наказать», — призывает Ирина В.

«Так жалко Бель. Что за люди, как может подняться рука делать подобное?» — пишет Диана С.

«Спасибо вам большое за Мухтара, надо обязательно найти и наказать. Бель очень жалко», — поддерживает Зара Э.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Бездомная собака

«Нужно срочно открывать приюты для домашних животных во избежание таких трагедий… Живодёрство — это ужасное проявление человеческого характера!» — написала Nata T.

«В связи с потопом грызуны активизировались, свободно перемещаются по дворам и улицам. И, возможно, кто-то травил крыс, а не специально собак», — предполагает Нонна К.

«Пора ввести жесткие меры для таких отравителей! Сегодня на их совести собаки, а завтра дети?!» — пишет Елена К.