Удивительная вещь — российский коммерческий прокат. Прокатчики стремятся непременно познакомить отечественного зрителя чуть ли не со всеми мировыми премьерами, невзирая, так сказать, на лица, то есть на содержание картин. Шокированной публике удается отбиться только от некоторых самых одиозных образчиков вроде совершенно неприличной «Смерти Сталина», и то сей «шедевр» пролетел мимо широкого проката буквально «в двух спичках». Менее скандальные фильмы, выставляющие наших соотечественников то ли идиотами, то ли монстрами, то ли то и другое вместе, до российского зрителя благополучно доходят. А как же не показать-то, это же не комильфо, пахнет цензурой и северокорейщиной! Да и живой денежки лишаться не хочется…

Фрагмент постера «Черная вдова». реж Кейт Шортланд. США. 2021 «Черная вдова»

Комиксы DC и Marvel — тема особая. В свое время этот пласт массовой культуры, заменяющий США фольклор с мифологией, был под давлением в тысячу атмосфер впрыснут в сознание наших граждан, прежде всего юных. В результате, к примеру, футболок с былинными богатырями (именно с настоящими, немультяшными богатырями, а не «русскими ариями» и «волхвами», такой ширпотреб на любителя как раз продается в тематических лавочках), Иванушкой и Коньком-Горбунком, Хозяйкой Медной-горы или героями классических советских мультиков не сыскать днем с огнем, а с Бэтменом, Человеком-Пауком, Железным Человеком и Халком — сколько угодно. Люди с удовольствием носят их сами, покупают детям, собирают фигурки супергероев. И, конечно же, смотрят фильмы (любителей комиксов-первоисточников у нас не так много). Не отдавая себе отчета, что вся эта вымышленная вселенная родилась в совершенно определенной стране, со своей историей и ценностями. В этой истории, как и в нашей, было противостояние двух систем и двух сверхдержав. И наша страна — сюрприз! — была на положении главного врага, да и сегодня во многом остается в этой роли. Потому супергерои сражались и сражаются не только со злобными инопланетянами, безумными учеными и маньяками, а также с карикатурными нацистами, но и со столь же карикатурными русскими — коммунистами, агентами ГРУ, «русскими мафиози» и прочими темными личностями по имени Иван, Григорий или Алексей. А потому российскому зрителю, с восторгом фанатеющему по супергероям, приходится смотреть на самого себя в кривое зеркало и подспудно шизофренически расщепляться, учась если не ненавидеть себя, свою страну и ее историю, то воспринимать все это в нелепом и стыдном виде. Наши фанаты марвеловских «Мстителей» получали эту дозу как минимум трижды — в «Железном человеке 2», где врагом главного героя стал озлобленный инженер-психопат Иван Ванко, в фильмах про Капитана Америку, где фигурировал зомбированный Зимний Солдат с красной звездой на плече киберпротеза, и в свежей «Черной Вдове».

Черная Вдова — не самый популярный из Мстителей. Но и ей был посвящен отдельный фильм, тем более что в «Мстителях: Финал» Наташа Романофф героически пожертвовала собой, а потому заслужила трибьют. Пикантность состоит в том, что рассказать историю Черной Вдовы, не мазнув грязью по СССР и России, практически невозможно. Создатели фильма не особо и старались.

Цитата из т/с «Черная вдова». реж Кейт Шортланд. США. 2021 На задании

В киноверсии Наташа — отнятый у родителей ребенок, с малых лет вместе со своей «сестрой» Еленой росший сперва в фальшивой «семье» советского шпиона Алексея Шостакова и его подельницы Мелины Востокофф, а затем в зловещем проекте «Вдовы» под руководством сперва советского, а потом международного суперзлодея с хорошей русской фамилией Дрейков. Участницами проекта были исключительно красивые и отлично выдрессированные девушки с промытыми мозгами, которых использовали как элитных агентесс-киллеров. Впоследствии Дрейков начал зомбировать своих «вдов» не только психологически, но и химически.

И в комиксах, и в фильмах Наташа — перебежчик, правда, в новой версии бежала в США она уже не из СССР и даже не из постсоветской России, а из Будапешта, а на момент распада Союза вообще была маленькой девочкой. Так что мотив государственной измены оказался смазан, хотя бэкграунд Дрейкова и его Красной комнаты остался в неприкосновенности. Дрейков с его абсолютной аморальностью, бесчеловечностью и страстью к манипуляциям — всё равно «родом из СССР», такого, каким его видела и видит антисоветская мифология. Созданная им сеть агентесс, способная перекраивать мировую политику, не может не напоминать о пресловутой «руке Москвы», которая постоянно «вмешивается в выборы» и рассылает по свету «петровых и бошировых».

Но если через Дрейкова коммунистов задели только косвенно, так как он, в общем-то, аполитичный маньяк-властолюбец, то в образе Красного Стража — Алексея Шостакова авторы от души поглумились над до сих пор ненавистной идеологией. Красный Страж (шпион и бывший супергерой-антагонист Капитана Америки) в XXI веке — это заросший диким волосом обрюзгший немолодой мужик в блатных татуировках, которого героини вызволяют из укрепленной тюрьмы где-то на Севере. Ведет он себя как полный идиот, при этом не менее аморален, чем Дрейков, хотя постоянно порывается читать мораль, перемежая ее обрывками советских песен и даже «Интернационала». Своими бывшими «дочерьми» он восхищается за то, что они «угробили кучу народу», но в целом довольно добродушен — в стиле Иванушки-дурачка. Такой вот способ расставания с былым страхом перед СССР — при помощи вроде бы беззлобного глума. Если американцев, вынужденных «осмыслять» нашу общую историю на таком уровне, не особо жалко, то у нашей молодежи 16+ каши в головах точно прибавится, и это очень скверно.

Ничего хорошего невозможно извлечь и из того, как в фильме показаны взаимоотношения полов. Подавляющее большинство персонажей предсказуемо женщины-«амазонки», мужчины же предстают в трех амплуа — злого гения (Дрейков), невзрачного, хотя и условно героичного помощника, занятого в основном техническим обеспечением — таких целых двое, и нелепого чучела, заменяющего отцовскую фигуру (Алексей). Из фильма создается впечатление, что женщины — это что-то вроде высшей расы, превращенные в демонов ангелы, которых жестоко подчиняет, ментально насилует и использует безжалостный мужчина-абьюзер, лишающий их свободы воли и самой женской природы (в одной из сцен Елена Белова с каким-то истерическим сладострастием подробно описывает произведенную над ней стерилизующую операцию). Ничего принципиально нового в этом нет, можно вспомнить хотя бы «Убить Билла», но еще один кирпичик в стену между полами, воздвигаемую радикальным феминизмом, явно заложен.

Цитата из т/с «Черная вдова». реж Кейт Шортланд. США. 2021 Сестры

Про «семейные ценности шпионов» стоит сказать особо. С одной стороны, лишенные нормального детства Наташа и Елена мечтают обрести то, чего у них никогда не было и не будет. С другой, их попытки во что бы то ни стало превратить в настоящую семью то, что было лишь фальшивкой, «легендой», выглядят как безумие. Мирно сидящие вместе за одним столом стерилизованные суперубийцы, человек, который в детстве их предал и сдал в Красную комнату для жестоких экспериментов, и ученая-изуверка, разрабатывающая средства для контроля над сознанием, напоминают счастливую семью не больше, чем вынутые какими-то шутниками из морга и посаженные за стол трупы. И хотя все четверо в самом деле объединяются, чтобы покончить с Дрейковым и Красной комнатой (психологическая мотивировка этого союза совершенно не убедительна), подобная извращенная пародия на семейные отношения не прославляет их, а скорее напротив — разрушает саму идею. Ведь никто из четверых не состоит в кровном родстве, а потому «семьей» для человека могут стать совершенно случайные и странные люди, с которыми свела судьба, особенно судьба изгоя, и такие отношения якобы по определению крепче — довольно популярный мотив для комиксов, особенно в последнее время.

Можно еще сказать о полном отсутствии какой бы то ни было логики и правдоподобия в происходящем (героини и их враги запросто могут слетать с немирными целями хоть в секретную тюрьму, хоть на ферму под Петербургом, словно бы государственные границы отменили, а базой Дрейкова оказывается парящая в облаках башня, которую, конечно же, не засек ни один радар в мире) и еще раз задаться вопросом — насколько нужны нам красивые, но пустые картинки с отличными спецэффектами и драками, но без внятного смысла или даже с разрушительными или сомнительными смыслами — как импортные, так и отечественные? Не хватит ли превращать сознание молодежи, жаждущей не только развлечений, но и каких-то представлений о героях и героизме, в мусорный ящик, наполненный пестрыми фантиками?