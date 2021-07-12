Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) планирует предупредить американцев, что вакцина от коронавируса компании Johnson & Johnson может привести к развития редкого неврологического заболевания, известного как синдром Гийена-Барре. Это является еще одной неудачей для вакцины, которую ранее Соединенные Штаты отодвинули на второй план из-за побочных эффектов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сосуды-Нервы

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

В FDA установили, что шансы развития данного заболевания невелики, но среди вакцинированных Johnson & Johnson они в 3−5 раз выше, чем среди населения США в целом. На данный момент известно о 100 случаях заболевания среди привитых граждан.

При этом, сообщает The New York Times, FDA пришло к выводу, что преимущества вакцины значительно перевешивают любую опасность.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«Разочарован услышанным, особенно учитывая тот факт, что невинные люди считали вакцину безопасной», — отмечает @DdivineOne.

(сс) Staff Sgt. Juan Torres Вакцинация в США.

«Это та же компания, которая производит вызывающую рак детскую присыпку Johnson's Baby… почему мы должны доверять им?» — спрашивает @HantzleyxA.

«Как человек, переживший синдром Гийена-Барре, я избегаю традиционных вакцин. Вакцины Pfizer и Moderna отличаются друг от друга; я получил Moderna без побочных эффектов. Я бы держался подальше от J&J, даже несмотря на то, что риск развития этого синдрома для населения в целом ничтожно мал», — отмечает @kprochnow.

«У меня выявили синдром в 2013 году. Потребовалось 6 недель, чтобы поставить точный диагноз. У меня было серьезное, продолжительное повреждение нервов, у меня тремор, напоминающий болезнь Паркинсона. Мне нужно получить вакцину от COVID, но я обращусь в Pfizer или Moderna, минуя J&J», — рассказывает @mellymagscopy17.

«Самое безумное, что в больнице, где моя жена работает медсестрой реанимации, было 3 случая болезни Гийена-Барре, связанных с прививками», — пишет @use_the_f0rc3.

«И они удивляются, почему некоторые люди с осторожностью относятся к тому, что даже не было одобрено FDA… У меня для вас новость: этот синдром гораздо хуже, чем коронавирус, который, возможно, даже не приведет вас в больницу. Погуглите и получите удовольствие», — советует @pinkcorgisrule.

(сс) U.S. Army National Guard. Sgt. Sebastian Rothwyn Вакцина от коронавируса, разработанная американским концерном Johnson & Johnson

«Не удивительно! Новостные источники должны подчеркнуть, что все вакцины от Covid по-прежнему одобрены только для экстренного использования. Кроме того, люди должны сообщать обо всех новых физических ощущениях после вакцинации. Меня не волнует, если это просто боль в ресницах. Если у них ничего не было до прививки и появилось после, сообщите об этом», — призывает @goldsmith_dr.

«Любое лекарство или вакцинация несут риск побочных эффектов, и каждый должен быть хорошо осведомлен обо всем этом», — пишет @JRodriguez81.

«Здравая мысль, но некоторые люди считают, что делиться этой информацией «безответственно», — отвечает @CopperpotChestr.

«Вот и начинается. Интересно, каким будет население Земли через 5 лет. Перед Второй мировой войной немцы называли это «Великим решением». Сегодня мы имеем Великую перезагрузку. Тайные элитные группы, которые считают, что планете необходимо сократить население, — это те самые группы, которые продвигают вакцины», — уверен @KN_trades.

«Люди, получающие вакцины, должны знать, на что обращать внимание. Некоторые вещи могут быть незначительными, но вы, конечно, не хотите, чтобы люди пропустили то, что кажется незначительным, но на самом деле является чем-то, что может стать серьезным. Это называется информированным согласием и должно быть прозрачным!», — объясняет @goldsmith_dr.

Иван Шилов ИА REGNUM Сосуды-Нервы

«Я не знаю. Если у вас не было синдрома Гийена Барре и COVID-19, вы понятия не имеете, что хуже. Но я могу гарантировать, исходя из личного опыта, что вы не хотите заболеть синдромом Гийена-Барре», — рассказывает @tRoseH2.

«Моему другу буквально полторы недели назад поставили этот диагноз. Я ни в коем случае не против вакцинации, и он также не получал вакцину Jhonson & Jhonson, он получал вакцину Pfizer (как и я), но это очень интересно, и мы еще не знаем, связано ли это с его случаем», — отмечает @tickateej.

«Это напоминает мне о том, как в 1976 году я получил вакцину от свиного гриппа. Тогда из 45 миллионов человек, получивших прививку, у 450 человек развилась болезнь Гийена-Барре», — вспоминает @Iddybud.

«Вот и причина, по которой я еще не сделал прививку… или не собираюсь делать ее вообще», — отмечает @forexfenrir.

«100 из 13 миллионов. Выдыхайте, антивакцинаторы», — советует @classicjtrain.

«100 случаев на 13 миллионов прививок. Ваш риск погибнуть в автокатастрофе значительно выше», — отмечает @musicandscifi.

«Это единственная причина, по которой я откладывал вакцинацию. Отец моего лучшего друга был прикован к инвалидному креслу из-за прививки от свиного гриппа в 1976 году. *вздох* Я всё равно сделал прививку, но это уже вторая поспешная вакцина, приводящая к подобному результату», — подчеркивает @TheUnKaren.