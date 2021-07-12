Госдепартамент США был раскритикован в воскресенье, 11 июля, из-за поста в Twitter, в котором пандемию COVID-19 назвали главной причиной протестов на Кубе.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Джули Чанг, помощник секретаря Бюро по делам Западного полушария, написала: «На Кубе растут мирные протесты, поскольку кубинский народ использует свое право на мирные собрания, чтобы выразить обеспокоенность ростом числа случаев заболевания COVID/смертей и нехваткой лекарств. Мы высоко оцениваем многочисленные усилия кубинского народа, мобилизующего пожертвования для помощи соседям».

Главным образом Госдепартамент осудили за то, что он попытался представить кубинские демонстрации не как протест против социализма и однопартийного режима, а лишь как реакцию на пандемию, пишет Fox News.

«Люди на Кубе протестуют против 62 лет социализма, лжи, тирании и несчастья, а не «выражают беспокойство по поводу роста числа случаев заболевания COVID/смертей». Почему президенту и его людям так трудно сказать это?», — напиcал в Twitter сенатор штата Флорида Марко Рубио.

При этом сенатор начал бурно делиться видео с протестов в других постах. Среди прочего он заявил, что можно ожидать, что Куба заблокирует интернет и телефонную связь, чтобы не допустить распространения подобных съемок.

Позже он добавил: «Кстати, они используют систему, сделанную, проданную и установленную #Китаем, чтобы контролировать и блокировать доступ к интернету на #Кубе. Также известно, что Россия и Китай располагают крупными объектами сигнальной разведки на территории Кубы, которые используются для перехвата и шпионажа за телефонными и электронными коммуникациями внутри США».

Американские пользователи Twitter и читатели Fox News бурно обсудили данную ситуацию.

Цитата из видео на YouTube Демонстрация протеста в Кубе

«В этой стране демократические чиновники ничего не говорят о насилии на улицах в США, а затем заявляют: «Мы призываем к спокойствию и осуждаем любое насилие» на Кубе. Довольно большой контраст», — отмечает kwells48581.

«Серьезно… у нас есть «исполняющий помощник секретаря в Бюро по делам Западного полушария Госдепартамента»? Серьезно? Опять впустую потраченные доллары налогоплательщиков!» — злится rangermorgan.

«Мы отстаиваем их право на мирный протест». Странно, что вы отстаиваете это право только для левого крыла Демократической партии», — подчеркивает topau099.

«Вы получаете доступ к лучшей разведывательной информации на планете. Ковид не является причиной того, за что борются кубинцы», — считает @almarzajorge.

«Эй, если у них есть нехватка лекарств и продовольствия, разве мы не должны снять блокаду?» — спрашивает @NoTyAnWi.

«У этих дефицитов есть одна главная причина — блокада. Десятилетия истории показывают нам, что эти санкции не только вредят простым людям, но и укрепляют диктатуры. Нехватка лекарств и последствия — на ваших руках», — пишет @ferguskane.

«Не думайте, что им нужно правоцентристское правительство, претендующее на демократию. Им нужна только еда и вакцины, а не свержение правительства», — указывает @santafe4ever.

«Прекратить блокаду сейчас!!! Это главная забота кубинского народа», — считает @Red26C.

Цитата из видео на YouTube Протестующие Кубы

«Так теперь вам нравятся протесты?» — спрашивает @IwasMoore1766.

«США «поддерживают свободу слова и собраний на Кубе и решительно осуждают любое насилие или нападение на мирных демонстрантов». На самом деле они (кубинцы) могут начать сжигать правительственные здания, и они всё еще могут соответствовать критериям «мирных протестующих», — отмечает Philcons2018.

«Мне не нравится это говорить, но я гораздо больше доверяю тому, что говорил Белый дом Трампа, чем тому, что говорит Белый дом Байдена. Обман — это главное правило, исходящее от этой администрации. Давайте посмотрим правде в глаза — характер имеет значение!» — размышляет bettesguy.

«Мы осуждаем любое насилие, если оно не служит нашим целям»: партия Байдена смотрела, как города горят больше года, не вмешиваясь и даже не осуждая это. Пощадите нас…» — делает BetweenTheEars отсылку к протестам в США.

«Как я уже говорил, кубинцы сейчас проявляют больше мужества, чем половина американцев», — пишет olschool407.

«Если протест — это всеобщее право, тогда почему вы сажаете людей в тюрьму за протест 6 января», — спрашивает Razer.

Цитата из видео на YouTube Уличный протест Кубы

«Ну, всё начинается с того, что существует нечто под названием «Бюро по делам Западного полушария». Звучит как «бюро, где мы оказываем услуги друзьям, которым нужна работа». Предоставьте штатам возможность заниматься делами на своей территории. Федеральное правительство должно быть там только для поддержки штатов, распределения социального обеспечения и обеспечения обороны», — указывает NormalEverydayPerson.

Напомним, что ранее страны Латинской Америки и Италия осудили интервенционистскую программу, продвигаемую Соединенными Штатами. Они также обвинили американские СМИ в манипуляциях, а Вашингтон в спонсировании протестов на Кубе.

Свою поддержку кубинской революции подтвердила Партия народного авангарда (PVP), выразив уверенность в том, что Куба сможет противостоять «извращенной политике США».

«Куба является примером великодушия и уважения для всех народов мира. Мы уважаем и восхищаемся кубинским народом, который находится в постоянной революционной борьбе», — подчеркнули представители PVP в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил уверенность, что за оппозиционными акциями протеста в стране стоят американские интересанты.