Заявление главы Генпрокуратуры Белоруссии Андрея Шведа о том, что власти Литвы ответили отказом на запрос ведомства о выдаче бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 12 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Правильно. Пусть чуток литовский подучит, а потом и в президенты Литвы сможет баллотироваться. С таким-то политическим опытом!» — издевается Lisa P.

Многие пользователи были совершенно не удивлены подобному исходу событий, потому что литовская сторона принимает активное участие по вмешательстве во внутренние дела Белоруссии.

«Литва отказалась выдать Белоруссии президента Белоруссии, потому что считает президентом Белоруссии не президента Белоруссии, а президента Белоруссии, у которого есть документы президента Белоруссии, выданные Литвой человеку, который не является президентом Белоруссии. Клиника», — пишет Brian E.

Белорусские правоохранители. (сс) Homoatrox

Некоторые комментаторы отмечают, что Литва даже не удосужилась объяснить свой отказ в выдаче Тихановской на территорию Белоруссии. Граждане расценивают это как крайнюю степень хамства.

«До какой степени высокомерия и пренебрежения к Белоруссии нужно дойти этой ничтожной Литве, чтобы в официальном документе даже не объяснить мотивацию отказа в выдаче самозванки Тихановской. Кем они себя возомнили? Или объяснять нечего, потому что они просто нагло раскачивают ситуацию в Белоруссии, а для этого все средства хороши, и даже такая пустышка, как эта кухарка, за неимением лучшего, подойдёт?» — задаётся вопросом Alexey K.

Часть людей считает, что Тихановская уже мало кому интересна, помимо правоохранительных органов Белоруссии. Граждане не понимают, с какой целью её так тщательно оберегают.

«Как интересно. А какие мотивы у Литвы содержать Тихановскую на своей территории?» — задаётся вопросом Ната Л.

Ряд пользователей указывает на то, что белорусская сторона уже множество раз безрезультатно пыталась добиться от соседних страны выдачи своих политических оппонентов.

«А кого ему вообще за всё это (время) выдали в Белоруссию? Подобных запросов было уже множество, ещё человек на двадцать. Лукашенко самого скоро выдавать, а то всё это действо превращается в театр абсурда», — отмечает Taisia B.

Отдельные комментаторы убеждены, что Белоруссии стоит забыть про Тихановскую, которая в любом случае не может нанести ощутимый вред государству, находясь в совершенно другой стране.

«Да пусть Литва содержит её на свои деньги. Зачем Белоруссии эта головная боль? Да и тюремный паёк тоже денег стоит», — отмечает Boris S.

Напомним, 12 июля глава Генпрокуратуры Белоруссии Андрей Швед заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» о том, что власти Литвы ответили отказом на запрос ведомства о выдаче бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.