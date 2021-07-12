Информация о том, что в Южно-Сахалинске во время транспортировки военные «уронили» на проезжую часть танк, вызвала обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 12 июля в социальной сети Facebook.

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«Если бы ещё медведь на заднем плане на трассу вышел, то у американцев полностью бы образ России сложился», — шутит Александр Х.

Многие пользователи пришли к выводу, что инцидент мог произойти только из-за того, что ответственный человек не до конца выполнил свои служебные обязанности. В результате этого было повреждено имущество Министерства обороны Российской Федерации.

«Как говорил в своё время НКПС Лазарь Моисеевич Каганович: «Каждая авария имеет фамилию, имя и отчество», — напоминает Геннадий Р.

Некоторые комментаторы убеждены, что виновник понесёт заслуженное наказание. Люди отмечают, что подобные происшествия не должны становиться достоянием общественности, ведь это бьёт по репутации российской армии.

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«Судя по всему, ответственные за содеянное лица сегодня очень сильно, но очень случайно ударятся о тумбочку. На всю страну опозорились», — написал Евгений Ч.

Часть людей считает, что страшного ничего не произошло и даже никакая живая душа в результате падения танка не пострадала. Поэтому переживать по этому поводу не стоит.

«Ничего этому танку не будет. Ну, повернул водитель на платформе резковато, ну, с кем не бывает. Танк пустой, слава богу, люди к платформам близко подъезжать не рискуют. Жертв нет. Но влетит кому-то, конечно, капитально», — отмечает Алла Л.

Ряд пользователей указывает на то, что танк, судя по всему, не сильно пострадал. Граждане убеждены, если его вернуть в исходное положение, то он может смело продолжать свою работу.

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«Танк укомплектован: трос имеется, бревно для самовытаскивания есть. Масляных потеков нет. Перевернуть, и танк готов к бою», — считает Виталий Б.

Отдельные комментаторы отмечают, что подобные случаи в российской армии — не редкость, и те, кто проходил службу, были наслышаны о подобных, во многом забавных, инцидентах.

«Обычное событие. Танк не закреплён был на трале, просто попал на видео. А что такой кипишь подняли? Никто не пострадал, и то хорошо. Просто многие комментаторы не знают вес танков, и при их транспортировках крепить нужно обязательно, т.к. любой, даже самый незначительный поворот, и всё. У него на траках не резина, а металл, как на коньках поедет. Они часто падают. Кто служил в армии, тот в курсе», — пишет Александр А.

Напомним, 12 июля пресс-служба управления ГИБДД по Сахалинской области сообщила «РИА Новости» о том, что в Южно-Сахалинске во время транспортировки военные «уронили» на проезжую часть танк. Боевая машина оказалась посреди дороги, стоя на башне.